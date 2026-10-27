Maitinimo verslas skambina pavojaus varpais: prašo valdžios pagalbos

„Jau antri metai sektoriaus sąnaudos viršija pajamas. Turbūt klausimų daug nereikia, kiek sektorius dar gali tikėtis išsilaikyti, kai yra tokia situacija antri metai, buvo pagerėjimas tik du vasaros mėnesius. (...) Sektorius dabar yra ant išgyvenimo ribos“, – antradienį po susitikimo su premjeru Vyriausybėje žurnalistams sakė Evalda Šiškauskienė.
„Jeigu visoje Europoje sektoriaus pelningumas yra 8 procentai, tai mūsų yra nuo 1,4 iki 2 procentų. Kiek dar verslas sugebės gyventi ir išgyventi, tai yra klausimas“, – pridūrė ji.
Asociacijos vadovės teigimu, sektorius supranta, kad su dideliu gynybos biudžetu būtų sudėtinga šiuo metu taikyti lengvatą, todėl jos prašoma nuo 2028-ųjų.
E. Šiškauskienė sako iš ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus išgirdusi pažadą įsigilinti į situaciją.
„Mes matome, kad sumažinus PVM per dvejus metus mes išeitume į didelį pliusą, jie (Finansų ministerija – BNS) skaičiuoja tik gryną PVM ir šito nemato. Čia įvyksta mūsų nesusikalbėjimas“, – po susitikimo antradienį sakė asociacijos vadovė.
Statistikams skelbiant apie 5,2 proc. per devynis šių metų mėnesius augančią maitinimo įmonių apyvartą, E. Šiškauskienė atkerta, kad tai nerodo, jog įmonės dirba pelningai: „Pajamos gali kiek nori augti, jeigu sąnaudos jas viršys. Kiek gali tokia įmonė išgyventi, reinvestuoti, pakelti atlyginimus darbuotojams?“
E. Šiškauskienė ne kartą ragino valdžią grąžinti nuo 2024-ųjų panaikintą PVM lengvatą ir tikino, jog taip valstybės biudžetas jau po metų surinktų daugiau lėšų per kitus mokesčius.
Kaip rašė BNS, finansų viceministras Kęstutis Kvaraciejus praėjusią savaitę dar kartą pareiškė, kad per pandemiją įvesta PVM lengvata maitinimo sektoriui buvo laikina ir jos grąžinti nesvarstoma.
Nuo 2021 metų galiojęs 9 proc. PVM tarifas maitinimo verslui 2024 metų pradžioje buvo panaikintas, o jo nepratęsus galioja standartinis 21 proc. tarifas.