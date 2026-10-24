Žinomas Lietuvos gastroenterologas atsisako 2 maisto produktų: „Rekomenduoju ir pacientams“

Šįkart su gydytoju pasikalbėjome apie tai, kaip atrodo jo kasdienybė užvėrus ligoninės duris. Pašnekovas papasakojo, kokius veiksmus jis atlieka kasdienybėje siekdamas geriau pasijausti, o taip pat dalijosi patarimais su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Šis tekstas – publikacijų ciklo „Mediko gyvenimas po darbo“ dalis. Jame aptariame žinomų Lietuvos medikų rutiną po darbo – analizuojame jų santykį su sportu, aiškinamės pagrindinius mitybos principus ir domimės, kokią vietą jų gyvenime užima miegas. Šio publikacijų ciklo tikslas – paanalizuoti, kaip savo sveikata rūpinasi tie, kurie kiekvieną dieną padeda kitiems.
Sveikai gyvensenai skiria daug dėmesio
J. Birutis – gastroenterologas, kuris ne tik gali patarti pacientams remdamasis teorinėmis žiniomis, tačiau taip pat mokydamas juos savo pavyzdžiu.
Pašnekovas pasakojo, kad gyvenseną prižiūri 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę, nes stengiasi galvoti apie tai, ką valgo, kaip leidžia savo laisvalaikį.
Daugiausiai dėmesio jo gyvenime susilaukia sportas, nes jis, anot pašnekovo, padeda ne tik psichoemocinei būsenai, bet ir leidžia lengviau atlikti kasdienius darbus, geriau jaustis.
„Žinoma, nereikia įsivaizduoti, kad gyvenimas sudėliotas pagal griežtą grafiką: šiandien valgysiu morkas, rytoj brokolius. Ne, yra ir vadinamųjų „cheat day“ (liet. – išimtinių dienų).
Mes su šeima mėgstame penktadieniais arba šeštadieniais pasilepinti. Aš esu tikras picos fanatikas, todėl pica mūsų racione atsiranda būtinai, tačiau tada jau reikia pagalvoti, kad tą dieną galbūt reikės mažiau kitų angliavandenių“, – pasakojo jis.
J. Birutis pridėjo, kad reikia mokėti ir atsipalaiduoti, nes maistas – ne tik poreikių patenkinimo įrankis, bet ir savotiškas malonumas sielai. Tiesa, svarbu mokėti šiuo malonumu mėgautis saikingai.
Kiekvieną dieną aktyviai sportuoja
Vėliau pokalbio metu perėjome prie to, kas pašnekovui artimiausia – sporto. Jis kalbėjo, kad aktyvų gyvenimą gyveno dar vaikystėje, o didžiausią įtaką jam darė tėtis.
Kadangi jis buvo policininkas, kiekvienas pareigūnas būdavo skatinamas daug sportuoti. Tėtis buvo pirmasis žmogus gydytojo gyvenime, kuris jį nuvedė į stadioną ir nuo to viskas prasidėjo.
„Iš pradžių buvo baseinas, lengvoji atletika, vėliau gyvenime pasitaikė įvairių sukrėtimų, tačiau dabar mano pagrindinės sporto šakos yra plaukimas, važiavimas dviračiu ir bėgimas“, – veiklų sąrašu dalijosi jis.
Gastroenterologas neslėpė, kad kasdienybėje sportui skiriama išties daug laiko – per savaitę susidaro septynios, o kartais net aštuonios treniruotės.
Pats pašnekovas juokavo, kad galbūt tai – artėjančios 40 metų vidurio amžiaus krizės dalis, nes kai kurie vyrai ima daug sportuoti.
„Vieni perka motociklus, kiti pradeda lankytis pas svetimas moteris, o dar kiti tiesiog ima daugiau sportuoti. Mano žmona turbūt turėtų džiaugtis, kad pasirinkau būtent sportą“, – juokėsi jis.
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