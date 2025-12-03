 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Su trenksmu atleistas gydytojas Birutis grįžo dirbti į Šiaulių ligoninę

2025-12-03 14:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 14:14

Kaip skelbia Respublikinė Šiaulių ligoninė, į darbą įstaigoje grįžta anksčiau iš jos su trenksmu atleistas gydytojas Justas Birutis.

N. Rūkštelis ir J. Birutis (nuotr. Zitos Katkienės)

Kaip skelbia Respublikinė Šiaulių ligoninė, į darbą įstaigoje grįžta anksčiau iš jos su trenksmu atleistas gydytojas Justas Birutis.

0

„Po konstruktyvių ir abipuse pagarba grįstų derybų tarp direktoriaus funkcijas laikinai vykdančio Nerijaus Rūkštelio ir iš darbo anksčiau pasitraukusio gydytojo gastroenterologo Justo Biručio priimtas sprendimas, atveriantis naują bendradarbiavimo etapą“, – pranešė ligoninė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teigiama, kad pasirašius taikos sutartį oficialiai užbaigtas iki tol trukęs teisinis ginčas, o nuo gruodžio 5 dienos žinomas specialistas grąžinamas į ligoninės komandą. Nurodoma, kad šis susitarimas leidžia visoms pusėms judėti pirmyn, sutelkiant dėmesį į paslaugų prieinamumą, pacientų lūkesčius ir konstruktyvų profesinį dialogą.

„Tai nėra vien tik mano asmeninis sprendimas. Jį įtakojo ir RŠL bendruomenės, ir visuomenės nuomonė. Absoliuti dauguma jau kurį laiką matė šiame konflikte beprasmybę, o pralaimėtojai buvo ir pacientai. Kiekviena uždelsta diena kainuoja visomis prasmėmis – ir finansiškai, ir morališkai. Todėl taikos sutarties pasirašymas ir gydytojo J. Biručio sugrįžimas į darbą yra mūsų visų laimėjimas“, – sako direktoriaus funkcijas šiuo metu vykdantis Nerijus Rūkštelis.

Gydytojas gastroenterologas Justas Birutis taip pat akcentuoja sprendimo svarbą tiek profesinei bendruomenei, tiek pacientams: „Džiaugiuosi man suteikta galimybe sugrįžti į komandą ir padėti kolegoms užtikrinti ERCP procedūrų atlikimą laiku. Savo karjerą visada siejau su Šiauliais ir šia ligonine, todėl gera čia sugrįžti dirbti, kad ir kol kas labai nedideliu krūviu.“

Respublikinės Šiaulių ligoninės vadovybė pabrėžia, kad specialisto sugrįžimas sustiprins gastroenterologijos paslaugų tęstinumą ir kokybę. Taikus ginčo užbaigimas žymi pozityvų etapą, kuriame prioritetu išlieka pacientų gerovė, skaidrus ir atviras bendravimas bei įstaigos bendruomenės vienybė. Ligoninė vertina visų pusių įsitraukimą ir tikisi, kad šis susitarimas padės užtikrinti dar sklandesnį darbą ir didesnį paslaugų patikimumą visam regionui.

