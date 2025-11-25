Skandalas Šiaulių ligoninėje iš posto išvertė vadovą Pauliuką

Kaip nurodoma, vadovas atšauktas iš pareigų įvertinus visumą aplinkybių – tarp jų ir dėl to, kad nesuvaldė įstaigos veiklos rizikų, neužtikrino efektyvaus vadovavimo, netinkamai prisidėjo prie bendro ligoninės mikroklimato gerinimo. Direktoriaus veikla ir sprendimai akivaizdžiai kompromitavo ligoninę, menkino pasitikėjimą gydymo įstaiga ir sveikatos sistema.
Kol konkurso būdu bus išrinktas naujas įstaigos vadovas (bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. sausio 5 d.), nuo šiandienos jai laikinai vadovaus Chirurgijos klinikos Ambulatorinės ir dienos chirurgijos skyriaus koordinatorius Nerijus Rūkštelis.
Pereinamuoju laikotarpiu ligoninės darbas vyks ir paslaugos pacientams bus teikiamos įprasta tvarka.
Situaciją aiškinsis mirus dviem pacientams
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad SAM žada aiškintis dviejų tulžies akmenligės pacientų mirčių aplinkybes Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, antradienį pranešė nacionalinio transliuotojo LRT naujienų portalas.
„Ministerija davė pavedimą Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai atlikti šių dviejų atvejų tyrimą, įvertinti pacientams teiktų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir paslaugas teikusių specialistų veiksmus“, – portalui sakė ministerijos atstovas spaudai Julijanas Gališanskis.
Anot portalo, iš pradžių SAM atstovai minimus mirties atvejus komentuoti tiesiai vengė.
LRT žiniomis, minimiems dviem ligoniams nebuvo atlikta gyvybę išgelbėti galėjusi medicininė procedūra, nes Šiaulių ligoninėje nebuvo ją atlikti galinčio endoskopuotojo.