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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Liūtas

Šie 3 Zodiako ženklai bus spalio mėnesio valdovai: seksis visur, kur eisite

2026-09-24 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 18:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trys Zodiako ženklai 2026-ųjų spalį sulauks sėkmės. Šio mėnesio astrologinės tendencijos jiems bus tarsi savotiška Visatos dovana.

Trys Zodiako ženklai 2026-ųjų spalį sulauks sėkmės. Šio mėnesio astrologinės tendencijos jiems bus tarsi savotiška Visatos dovana.

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Planetų padėtys kiekvieną mėnesį nuolat keičiasi, o kartu keičiasi ir mus supančios energijos. Kai jos palankios, gyvenimas ima klostytis lengviau.

Anksčiau ar vėliau kiekvienas sulaukiame savo sėkmės laikotarpio. Iki spalio pabaigos šių Zodiako ženklų atstovai pastebės, kad jų situacija gerokai pagerėjo, palyginti su mėnesio pradžia.

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Skorpionas

Spalio 23 dieną Saulė įžengs į Skorpiono ženklą ir prasidės jūsų gimtadienio laikas. Tai visuomet suteikia daugiau energijos ir motyvacijos. Iki tol Saulė keliaus per jūsų 12-ąjį astrologinę namą, todėl gali būti daugiau apmąstymų, savianalizės ir kai kurių sprendimų persvarstymo.

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Nors šį mėnesį jūsų ženkle bus net dvi retrogradinės planetos, gerų dienų vis tiek bus daugiau nei sudėtingų. Venera Skorpione skatina pasitikėjimą savimi, padeda palikti gerą įspūdį aplinkiniams ir optimistiškiau vertinti gyvenimą.

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Vis tik dėl retrogradinės Veneros gali tekti iš naujo įvertinti savo vertybes, finansus ir meilės santykius, kad galėtumėte ištaisyti tai, kas nebeatitinka jūsų poreikių.

Spalio 25 dieną Venera grįš į jūsų 2-ąjį namą, dėl ko palies klausimus apie pinigus ir savivertę. Tuomet gali tekti dar kartą peržiūrėti finansinius klausimus, kai kuriuos santykius ir pagalvoti apie tai, kaip vertinate save.

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Visą mėnesį Skorpione taip pat bus Merkurijus, todėl itin svarbi taps komunikacija. Ypač todėl, kad spalio 10 dieną jaunatis Svarstyklių ženkle aktyvuos jūsų bendravimo sritį. Spalio 26 dieną Pilnatis Tauro ženkle išryškins temas, susijusias su pinigais ir saviverte.

Marsas ir Jupiteris sudarys itin dinamišką derinį. Veiklos planeta Marsas ir sėkmės planeta Jupiteris gali atnešti augimą, naujas galimybes arba idėjas, kurios taps ateities sėkmės pagrindu. Bet kuriuo atveju, spalį sėkmė bus jūsų pusėje. Tai pozityvus ir kartu apmąstymams skirtas laikotarpis, kuris padės susidėlioti prioritetus ir pasiruošti proveržiui.

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