„Sodra“ skelbia, kada gyventojai sulauks pensijų ir išmokų lapkritį

Taigi, kada pinigai pasieks gyventojų sąskaitas lapkričio mėnesį?
Lapkričio mėnesio išmokos
Sergantiems arba sergančius prižiūrintiems ir dėl to laikinai nedarbingais esantiems gyventojams ligos išmoka sumokama per 17 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Vidutinė ligos išmoka yra 53,3 euro per dieną arba apie 1119,3 euro per mėnesį. Šią išmoką gauna virš 69,5 tūkst. darbuotojų
Nėštumo ir gimdymo atostogų metu mamoms priklausančios motinystės išmokos pradedamos mokėti taip pat per 17 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais pateikimo.
Šiuo metu vidutinė motinystės išmoka yra 86,3 euro už vieną dieną arba 1812,3 euro už vieną mėnesį, o ją gauna 1,3 tūkst. mamų.
Už vieną mėnesį tėvystės atostogų vaiko tėčiams tėvystės išmokos sumokamos per 5 darbo dienas nuo tėvystės atostogų pabaigos. Dabar vidutinė tėvystės išmoka yra 1540,6 euro per mėnesį, o ji mokama apie 1,5 tūkst. tėčių.
Tuo metu vaiko priežiūros išmokos bus mokamos lapkričio 16 d. Vidutinė vaiko priežiūros išmoka šiuo metu siekia 976,8 euro ir ją gauna apie 24,7 tūkst. gyventojų.
Nedarbo išmoka bus mokama nuo lapkričio 20 d. iki mėnesio pabaigos. Tokią išmoką gauna apie 81,6 tūkst. darbo netekusių asmenų. Vidutinė nedarbo išmoka yra 741,6 euro per mėnesį. Vidutinė šios išmokos mokėjimo trukmė yra 5,3 mėn.
Ilgalaikio darbo išmokas gauna 5 metus ar ilgiau toje pačioje darbovietėje dirbę ir darbo netekę gyventojai. Ji pradedama mokėti per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Priklausomai nuo išdirbtų metų ji yra nuo vieno iki trijų buvusių vidutinių atlyginimų, padaugintų iš 77,58 proc.
Kada lapkritį gyventojai sulauks pensijų?
Šiuo metu senatvės pensijas gauna 643 tūkst. asmenų. Vidutinė senatvės pensija Lietuvoje dabar siekia 746,6 euro. Vidutinė pensija turint būtinąjį stažą sudaro 808,6 euro, o jo neturint – 471,7 euro.
Be kita ko, Lietuvoje yra 224,6 tūkst. našlių, našlaičių ir 117,4 tūkst. netekto darbingumo pensijų gavėjų. Vidutinė našlių ir našlaičių pensija dabar yra 77,8 euro, o netekto darbingumo – 467,3 euro.
„Swedbank“ klientams pensijos į gyventojų sąskaitas bus pervedamos nuo lapkričio 10 d. iki lapkričio 12 d.
„Artea“ banko klientams pensijos bus mokamos nuo lapkričio 9 d. iki lapkričio 11 d.
„Luminor“ banko klientus pensijos pasieks lapkričio 9–11 dienomis.
Turintys sąskaitas SEB banke pensijų turėtų sulaukti lapkričio 9 d. ir lapkričio 10 d.
„Urbo“ (buvęs „Medicinos“), „Citadele“, „Luminor“ (buvusio „Nordea“) bankų ir kitų kredito, mokėjimo įstaigų klientai pensijas gaus lapkričio 10 d.
Atsiimti pensijas Lietuvos pašte bus galima lapkričio 10–26 d. Šiomis dienomis pensijos bus pristatomos ir į namus.
Pensijų anuitetai kaupusiems antrojoje pensijų pakopoje bus mokami nuo lapkričio 26 d. iki mėnesio pabaigos.
Šalpos išmokos į sąskaitas bus pervestos lapkričio 12 d. iki mėnesio pabaigos, o pristatomos į namus ar per paštą – nuo lapkričio 10 d. iki lapkričio 26 d.