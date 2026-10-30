Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

„Sodra“ skelbia, kada gyventojai sulauks pensijų ir išmokų lapkritį

2026-10-30 11:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 11:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kiekvieno mėnesio pabaigoje „Sodra“ dalijai kalendorimi, kuriame nurodo kada gyventojai gali tikėtis pensijų ir išmokų ateinantį mėnesį. 

Gyventojai, išmokos (nuotr. BNS / ELTA)
GALERIJA (10)

Kiekvieno mėnesio pabaigoje „Sodra“ dalijai kalendorimi, kuriame nurodo kada gyventojai gali tikėtis pensijų ir išmokų ateinantį mėnesį. 

REKLAMA
0

Taigi, kada pinigai pasieks gyventojų sąskaitas lapkričio mėnesį?

Lapkričio mėnesio išmokos

Sergantiems arba sergančius prižiūrintiems ir dėl to laikinai nedarbingais esantiems gyventojams ligos išmoka sumokama per 17 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vidutinė ligos išmoka yra 53,3 euro per dieną arba apie 1119,3 euro per mėnesį. Šią išmoką gauna virš 69,5 tūkst. darbuotojų

REKLAMA
REKLAMA

Nėštumo ir gimdymo atostogų metu mamoms priklausančios motinystės išmokos pradedamos mokėti taip pat per 17 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais pateikimo.

REKLAMA

Šiuo metu vidutinė motinystės išmoka yra 86,3 euro už vieną dieną arba 1812,3 euro už vieną mėnesį, o ją gauna 1,3 tūkst. mamų.

Už vieną mėnesį tėvystės atostogų vaiko tėčiams tėvystės išmokos sumokamos per 5 darbo dienas nuo tėvystės atostogų pabaigos. Dabar vidutinė tėvystės išmoka yra 1540,6 euro per mėnesį, o ji mokama apie 1,5 tūkst. tėčių.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu vaiko priežiūros išmokos bus mokamos lapkričio 16 d. Vidutinė vaiko priežiūros išmoka šiuo metu siekia 976,8 euro ir ją gauna apie 24,7 tūkst. gyventojų.

Nedarbo išmoka bus mokama nuo lapkričio 20 d. iki mėnesio pabaigos. Tokią išmoką gauna apie 81,6 tūkst. darbo netekusių asmenų. Vidutinė nedarbo išmoka yra 741,6 euro per mėnesį. Vidutinė šios išmokos mokėjimo trukmė yra 5,3 mėn.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ilgalaikio darbo išmokas gauna 5 metus ar ilgiau toje pačioje darbovietėje dirbę ir darbo netekę gyventojai. Ji pradedama mokėti per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Priklausomai nuo išdirbtų metų ji yra nuo vieno iki trijų buvusių vidutinių atlyginimų, padaugintų iš 77,58 proc.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Sodros“ išmokų kalendorius

REKLAMA

Kada lapkritį gyventojai sulauks pensijų?

Šiuo metu senatvės pensijas gauna 643 tūkst. asmenų. Vidutinė senatvės pensija Lietuvoje dabar siekia 746,6 euro. Vidutinė pensija turint būtinąjį stažą sudaro 808,6 euro, o jo neturint – 471,7 euro.

Be kita ko, Lietuvoje yra 224,6 tūkst. našlių, našlaičių ir 117,4 tūkst. netekto darbingumo pensijų gavėjų. Vidutinė našlių ir našlaičių pensija dabar yra 77,8 euro, o netekto darbingumo – 467,3 euro.

REKLAMA

„Swedbank“ klientams pensijos į gyventojų sąskaitas bus pervedamos nuo lapkričio 10 d. iki lapkričio 12 d.

„Artea“ banko klientams pensijos bus mokamos nuo lapkričio 9 d. iki lapkričio 11 d.

„Luminor“ banko klientus pensijos pasieks lapkričio 9–11 dienomis.

Turintys sąskaitas SEB banke pensijų turėtų sulaukti lapkričio 9 d. ir lapkričio 10 d.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Urbo“ (buvęs „Medicinos“), „Citadele“, „Luminor“ (buvusio „Nordea“) bankų ir kitų kredito, mokėjimo įstaigų klientai pensijas gaus lapkričio 10 d.

Atsiimti pensijas Lietuvos pašte bus galima lapkričio 10–26 d. Šiomis dienomis pensijos bus pristatomos ir į namus.

Pensijų anuitetai kaupusiems antrojoje pensijų pakopoje bus mokami nuo lapkričio 26 d. iki mėnesio pabaigos.

Šalpos išmokos į sąskaitas bus pervestos lapkričio 12 d. iki mėnesio pabaigos, o pristatomos į namus ar per paštą – nuo lapkričio 10 d. iki lapkričio 26 d.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gimstamumas (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)
Lietuvių susilaukti vaikų neskatina net dosnios išmokos: „Vyrų drožiamos moterėlės sėdi kamputyje“ (374)
Gyventojai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Gyventojams – po 50 eurų papildomai: štai kas 2027 m. kas mėnesį gaus šiuos pinigus (75)

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų