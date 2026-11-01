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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rekordinė kriptovaliutų vagystė: FTB įvardijo, kas už jos slypi

2026-11-01 09:19 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-01 09:19
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Didžiausią istorijoje kriptovaliutų vagystę, per kurią vos per kelias minutes iš biržos „Binance“ buvo pavogta 6,3 mlrd. JAV dolerių vertės turto, surengė Šiaurės Korėjos programišiai, šeštadienį pranešė JAV Federalinis tyrimų biuras (FTB).

FTB (nuotr. Fotolia.com)

Didžiausią istorijoje kriptovaliutų vagystę, per kurią vos per kelias minutes iš biržos „Binance“ buvo pavogta 6,3 mlrd. JAV dolerių vertės turto, surengė Šiaurės Korėjos programišiai, šeštadienį pranešė JAV Federalinis tyrimų biuras (FTB).

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FTB savo pareiškime nurodė, kad šios savaitės ataka susijusi su „piktavališka kibernetine veikla“, kurią vykdo „TraderTraitor“ vadinama grupuotė. Tie patys asmenys pernai surengė kibernetinę ataką prieš kriptovaliutų biržą „Bybit“, per kurią buvo pavogta 1,5 mlrd. JAV dolerių.

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FTB paragino kriptovaliutų biržas, blokų grandinių analizės bendroves ir kitus rinkos dalyvius blokuoti operacijas, susijusias su tam tikrais kriptovaliutų adresais, kad pavogtos lėšos nebūtų išplautos siekiant nuslėpti jų kilmę.

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Biuras taip pat pranešė, kad per tyrimą nustatyta, jog „TraderTraitor“ pavogtą turtą daugiausia keičia į kriptovaliutą „Ethereum“.

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FTB prognozuoja, kad dabar „TraderTraitor“ mėgins konvertuoti šį turtą naudodamasi decentralizuotų finansų (DeFi) platformomis ir „momentinio keitimo paslaugomis“.

Tačiau šeštadienio vakarą per Helovino šventę savo rezidencijoje „Mar-a-Lago“ Floridoje žurnalistų paklaustas apie šį incidentą JAV prezidentas Donaldas Trumpas suabejojo, ar už atakos iš tiesų slypi Šiaurės Korėja.

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„Nesijaudinu. Aiškinamės, kas įvyko. Nežinome, ar tai Šiaurės Korėja“, – sakė D. Trumpas.

Vis dėlto jis pridūrė, kad dar gali paaiškėti, jog už atakos iš tiesų slypi Šiaurės Korėja.

Kriptovaliutų ekspertas Ari Redbordas prognozuoja, kad programišiai pavogtą turtą suskaidys į mažesnes dalis ir mėgins jį išplauti per mažesnes kriptovaliutų biržas, kad išvengtų aptikimo. Šis procesas gali trukti kelis mėnesius.

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„Tai banko apiplėšimas, tik šiuo atveju vykstantis interneto greičiu. Tačiau mes taip pat galime realiuoju laiku stebėti ir atsekti šias lėšas, kad galėtume atlikti tyrimus, sutrikdyti nusikaltėlių veiklą ir susigrąžinti pavogtas lėšas“, – sakė blokų grandinių analizės bendrovės „TRM Labs“ politikos vadovas A. Redbordas.

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„Tai tiesiog katės ir pelės žaidimas“, – pridūrė jis.

Ketvirtadienį iš didžiausios pasaulyje kriptovaliutų biržos „Binance“ buvo pavogta bitkoinų ir kitų kriptovaliutų už 6,3 mlrd. JAV dolerių. Kelių kriptovaliutų ekspertų teigimu, ši ataka turėjo Šiaurės Korėjos programišiams būdingų požymių.

Šeštadienį bendrovė pranešė turinti pakankamai tos pačios rūšies kriptovaliutų atsargų, kad galėtų padengti 90 proc. pavogto turto vertės, ir pažadėjo klientams visiškai atlyginti nuostolius.

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