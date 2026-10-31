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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš JAV ambasados – perspėjimas Rusijai apie planuojamą išpuolį Maskvoje

Papildyta 18.39 val.
2026-10-31 18:04 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-31 18:04
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JAV ambasada Maskvoje šeštadienį pranešė, kad įspėjo Rusiją apie galimai planuojamą išpuolį sostinėje, o Rusijos FSB atsakė, kad gavo šį įspėjimą ir imasi atitinkamų veiksmų.

JAV ambasada Maskvoje EPA

JAV ambasada Maskvoje šeštadienį pranešė, kad įspėjo Rusiją apie galimai planuojamą išpuolį sostinėje, o Rusijos FSB atsakė, kad gavo šį įspėjimą ir imasi atitinkamų veiksmų.

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JAV ambasada teigė, kad „žino apie realią grėsmę, kad Maskvos Carycino muziejuje-draustinyje gali įvykti incidentas, kurio metu gali būti daug aukų“.

Rusijos FSB pranešė, kad gavo įspėjimą ir imasi „atitinkamų veiksmų“, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.

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Rusija ėmėsi atitinkamų priemonių

Rusijos saugumo tarnyba FSB šeštadienį pranešė, kad imasi „atitinkamų“ priemonių po to, kai JAV ambasada Maskvoje įspėjo apie planuojamą „teroristinį“ išpuolį sostinėje.

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JAV ambasada anksčiau teigė, kad „žino apie įtikimą grėsmę, jog šiandien, spalio 31 d., Maskvos Carycino muziejuje-draustinyje gali įvykti incidentas, pareikalausiantis daug aukų“.

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JAV vyriausybė „derina atsaką su atitinkamomis Rusijos valdžios institucijomis“, – teigiama pranešime. 

Žmonėms patariama: „Venkite šios vietovės, būkite budrūs ir venkite žmonių susibūrimų.“

JAV ambasada nepateikė detalių apie tai, kas rengė šį išpuolį.

Carycino muziejus – tai imperatoriškasis rūmų ir parko kompleksas pietinėje Maskvos dalyje, populiari lankytina vieta, ypač savaitgaliais.

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Rusijos „Telegram“ kanalas „Baza“, kuris, kaip pranešama, turi ryšių su teisėsauga, pranešė, kad parkas dabar uždarytas ir „atviras tik išeiti“.

„Teritorijoje yra teisėsaugos pareigūnai“, – pranešė kanalas.

Rusijos saugumo tarnyba FSB anksčiau pranešė, kad gavo informaciją iš Jungtinių Valstijų „apie rengiamą teroristinį išpuolį“.

„Imamasi atitinkamų veiksmų“, – citavo Rusijos naujienų agentūros.

JAV jau anksčiau yra įspėjusios Rusiją apie planuojamus išpuolius, įskaitant 2024 m. kovo mėnesį, likus kelioms savaitėms iki ISIS-K išpuolio Maskvos koncertų salėje, per kurį žuvo daugiau nei 100 žmonių.

 

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