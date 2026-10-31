Iš JAV ambasados – perspėjimas Rusijai apie planuojamą išpuolį Maskvoje

JAV ambasada teigė, kad „žino apie realią grėsmę, kad Maskvos Carycino muziejuje-draustinyje gali įvykti incidentas, kurio metu gali būti daug aukų“.
Rusijos FSB pranešė, kad gavo įspėjimą ir imasi „atitinkamų veiksmų“, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.
Rusija ėmėsi atitinkamų priemonių
Rusijos saugumo tarnyba FSB šeštadienį pranešė, kad imasi „atitinkamų“ priemonių po to, kai JAV ambasada Maskvoje įspėjo apie planuojamą „teroristinį“ išpuolį sostinėje.
JAV ambasada anksčiau teigė, kad „žino apie įtikimą grėsmę, jog šiandien, spalio 31 d., Maskvos Carycino muziejuje-draustinyje gali įvykti incidentas, pareikalausiantis daug aukų“.
JAV vyriausybė „derina atsaką su atitinkamomis Rusijos valdžios institucijomis“, – teigiama pranešime.
Žmonėms patariama: „Venkite šios vietovės, būkite budrūs ir venkite žmonių susibūrimų.“
JAV ambasada nepateikė detalių apie tai, kas rengė šį išpuolį.
Carycino muziejus – tai imperatoriškasis rūmų ir parko kompleksas pietinėje Maskvos dalyje, populiari lankytina vieta, ypač savaitgaliais.
Rusijos „Telegram“ kanalas „Baza“, kuris, kaip pranešama, turi ryšių su teisėsauga, pranešė, kad parkas dabar uždarytas ir „atviras tik išeiti“.
„Teritorijoje yra teisėsaugos pareigūnai“, – pranešė kanalas.
Rusijos saugumo tarnyba FSB anksčiau pranešė, kad gavo informaciją iš Jungtinių Valstijų „apie rengiamą teroristinį išpuolį“.
„Imamasi atitinkamų veiksmų“, – citavo Rusijos naujienų agentūros.
JAV jau anksčiau yra įspėjusios Rusiją apie planuojamus išpuolius, įskaitant 2024 m. kovo mėnesį, likus kelioms savaitėms iki ISIS-K išpuolio Maskvos koncertų salėje, per kurį žuvo daugiau nei 100 žmonių.
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