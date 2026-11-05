„Panathinaikos“ Madride per pratęsimą įveikė „Real“

Madrido klubas šiame mače vertėsi be traumuotų Facundo Campazzo, Theo Maledono ir Mikaelio Jantuneno.
Susitikimo starte atrodė, kad PAO turės lengvas rungtynes. Brancou Badio sukūrė svečiams 9 taškų pranašumą (13:4), tačiau dar pirmajame kėlinyje Madrido klubas priartėjo – 18:24.
Atėnų komanda antrajame kėlinyje didino persvarą iki 15 taškų – 43:28. Šeimininkai netrukus priartėjo iki vienženklio deficito (36:45), o prieš pat pertrauką Alberto Abalde atsilikimą mažino dar labiau – 48:51.
Trečiajame ketvirtyje jau vyko gana lygi kova. Nors Atėnų ekipa buvo pabėgusi iki 8 taškų (63:55), tačiau toliau didinti persvaros neįstengė. Ketvirtį vėl tolimu metimu užbaigė A.Abalde ir „Real“ priartėjo iki minimumo – 73:74.
Ketvirtajame kėlinyje toliau siautėjo A.Abalde, o po Walterio Tavareso dvitaškio „Real“ jau buvo priekyje 3 taškais – 87:84. Rezultatą lygino K.Nunnas (87:87), o netrukus gynėjas jau išvedė svečius į priekį – 89:87. Ir vėl taškus rinko K.Nunnas (91:87) o A.Abalde atsakė taškais su pražanga – 90:91. Tritaškį su pražanga smeigė K.Nunnas (94:90), o netrukus gynėjas ir vėl buvo tikslus – 97:90. Madrido klubas artėjo (95:97), komandos apsikeitė rezultatyviomis atakomis – 97:99.
Holy @dameology... #MotorolaMagicMoment | @Moto https://t.co/lGrdxPiNwO— EuroLeague (@EuroLeague) November 4, 2026
Likus 16 sekundžių Atėnų komanda suklydo ir Gabriele Procida išprovokavo pražangą bei pataikė abi baudas – 99:99. Paskutinės atakos metu svečiai vos nesuklydo, o pražanga užfiksuota prieš K.Nunną. Pastarasis pataikė abi baudas ir Madrido komandai liko 7 sekundės ir A.Felizas dvitaškiu išplėšė pratęsimą – 101:101.
Pratęsime toliau vyko atkakli kova (105:105), o svečius patraukė M.Lessortas – 109:105. I.Bonga sumetė baudas (111:105) ir nors A.Felizas bandė gelbeti šeimininkus, bet Atėnų komanda laimėjo – 115:112.
„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 33 (8/8 dvit.), Mathiasas Lessortas 20 (9 atk. kam.), Sylvainas Francisco 19 (4/10 trit.), Isaacas Bonga 10 (2/2 trit.).
„Real“: Andresas Felizas 27 (6 rez. per.), Alberto Abalde 23 (4/7 trit.), Damianas Jonesas 15 (6/6 metimai), Walteris Tavaresas 13 (6 atk. kam.).
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.