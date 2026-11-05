„Arsenal“ ir „Borussia“ Čempionų lygoje iškovojo pergales

Noni Madueke rungtynių pradžioje tiksliai pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0.
Viktoras Gyokeresas pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino „kanonierių“ pranašumą 2:0.
Wiktoras Nowakas rungtynių pabaigoje pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:2.
Highlights via DasFootball
Tuo tarpu kitame susitikime Dortmundo „Borussia“ namuose 2:1 nugalėjo „Real Betis“ futbolininkus.
Pirmasis prie vartininko atremto kamuolio atsidūręs Fabio Silva pasiuntė jį į vartus ir išvedė „Borussia“ į priekį 1:0.
Aitoras Ruibalis tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą1:1.
Konstantinos Karetsas puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir vėl persvėrė rezultatą „Borussia“ ekipos naudai 2:1.
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