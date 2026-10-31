Kraupus išpuolis JAV – Helovino parduotuvėje per šaudynes žuvo žmogus, dar šeši sužeisti

Pareigūnai pridūrė, kad tyrėjai dar nenustatė, kas atsakingas už šį išpuolį.
Incidentas įvyko prieš pat 20 val. 30 min. parduotuvėje „Spirit Halloween“ prekybos centre Ferfilde, maždaug už 76 km į šiaurės rytus nuo San Fransisko.
Ferfildo policijos vadovas Danas Marshallas žurnalistams sakė, kad vienas žmogus žuvo, o dar šeši dėl šautinių žaizdų buvo paguldyti į ligoninę. Bent trijų iš jų būklė yra kritinė, pridūrė jis.
„Šiuo metu įvykio vietoje vis dar aktyviai dirbama, vyksta tyrimas“, – penktadienio vakarą sakė D. Marshallas, pažymėdamas, kad policija dar nenustatė atsakingo „įtariamojo ar įtariamųjų“.
Šaudymas įvyko likus kelioms valandoms iki Helovino, kuris JAV švenčiamas šeštadienį, pradžios.
D. Marshallas teigė, kad už prekybos centro „Solano Town Center“ ribų jokios teritorijos nėra uždarytos.
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