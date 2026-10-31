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TV3 naujienos > Lietuvos įžymybės

Lietuvoje gyvenantis meksikietis atskleidė kitokią Vėlinių pusę: maistas ir dainos – tiesiai prie kapo

2026-10-31 10:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-31 10:15
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Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – holistinės medicinos atstovė Vilija Lobačiuvienė, gidas Donatas Jokūbaitis, etnologė Rita Balkutė, dainininkas Justinas Lapatinskas, verslininkė Justina Kreivė bei „Ispanų kalbos namų“ direktorius Germanas Degolado – susirinko išsiaiškinti, kas geriau: Vėlinės ar Helovynas.

Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – holistinės medicinos atstovė Vilija Lobačiuvienė, gidas Donatas Jokūbaitis, etnologė Rita Balkutė, dainininkas Justinas Lapatinskas, verslininkė Justina Kreivė bei „Ispanų kalbos namų“ direktorius Germanas Degolado – susirinko išsiaiškinti, kas geriau: Vėlinės ar Helovynas.

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Jau 20 metų Lietuvoje gyvenantis meksikietis G. Degolado neslėpė, kad gimtinėje mirusiųjų pagerbimo tradicijos stipriai skiriasi nuo lietuviškų – ten prie kapo netrūksta nei dainų, marijačių muzikos, nei puotų.

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Diskusijai pakrypus apie Lietuvoje – Vėlinių, o Meksikoje minimos Mirusiųjų dienos (Dia de los Muertos) skirtumus, G. Degolado atskleidė pagrindinę savo šalies tradicijų filosofiją.

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„Mes galvojame jau nuo senų laikų, kad žmonės, kurie mirė, ateina pas mus būtent tą dieną aplankyti mūsų. Mirusiajam reikia maisto ir todėl duodame jų mėgstamiausio maisto“, – pasakojo G. Degolado.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vėlinės, kapų tvarkymas

Germanas į studiją atsinešė ir savo mirusios mamos nuotrauką bei paaiškino, kad tokius prisiminimų staliukus jie įrengia tiesiog namuose.

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Kapinėse valgo maistą

Tačiau didžiausią nuostabą laidos vedėjams sukėlė pasakojimas apie tai, kas vyksta pačiose kapinėse.

„Mes einame į kapines, atnešame maisto ir netgi muziką, nes mes norime, kad tas, pas kurį ateini, jis irgi klausys mėgstamiausios muzikos ir tai išeina kaip šventė“, – dalijosi svečias.

„Muziką leidžiate kapinėse?“ – nustebusi perklausė laidos vedėja K. Arai.

„Taip. Aš prisimenu, kai aš buvau mažas ir eidavome į kapines. Ateidavome netgi su muzikantais – mariačiais. Jie ateidavo su gitaromis. Gal kartais žmonės neturėjo galimybės atvyktikti su mariačiais, bet atnešdavo kitų dalykų ir buvo kaip šventė. Skamba labai keistai, bet mes atnešdavome maisto ir valgydavome prie kapo“, – atviravo G. Degolado.

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G. Degolado pabrėžė, kad tokių linksmybių priežastis paprasta – mirties baimės nugalėjimas:

„Gal mūsų tradicijos kilo dėl to, kad mes bijome mirties ir tai buvo vienas būdas sakyti: ne, nereikia bijoti.“

Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

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