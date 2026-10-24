Vytaras Radzevičius atskleidė skaniausią cukinijos paruošimo būdą: nuo stalo dings akimirksniu

Vyras tikino, kad iš savo derliaus kiekvienais metais sugalvoja, ką pagaminti, kaip nustebinti skoniu save ir savo šeimą. V. Radzevičius atskleidė, kaip panaudoja šviežius ir pernokusius pomidorus.
„Darau sultis, darau padažą iš pernokusių pomidorų su paprikomis, pakaitinu orkaitėje. Tie receptai labai paprasti – būna, konservuojame, bet čia labiau žmonos receptas. Mes pomidorų visą laiką turime“, – pasakojo V. Radzevičius.
Cukinijų apkepo receptas
Vyras atskleidė Prancūzijoje nusižiūrėtą receptą, kuriame panudoja cukinijas. Anot jo, šį patiekalą pagaminti užtruks vos 30 minučių.
Ingredientai:
- Cukinijos
- Kietasis arba fermentuotas sūris
- Grietinė
- Aliejus
- Druska
- Šviežiai malti juodieji pipirai
- Prieskoniai: druska ir šviežiai malti juodieji pipirai (pagal skonį)
„Cukinijas supjaustai pusgriežinėliais, pagarini 7 minutes vandenyje. Kol jos garinasi, sumaišai grietinę su tarkuotu fermentuotu, geriausia – kietuoju – sūriu. Papipirini, padruskini, pašlakstai aliejumi, sumaišai su pagarintomis cukinijomis ir 30 minučių pašauni į iki 200 laipsnių įkaitintą orkaitę“, – dalijosi vyras.
Lazaniją primenantis apkepas, anot V. Radzevičiaus, bus ne tik lengvai paruošiamas, bet ir be galo skanus.
Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.
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