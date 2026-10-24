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TV3 naujienos > KK2 savaitė

Vytaras Radzevičius atskleidė skaniausią cukinijos paruošimo būdą: nuo stalo dings akimirksniu

2026-10-24 10:45 / šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
2026-10-24 10:45
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Televizijos laidoje „KK2 savaitė“ svečiavosi žurnalistas, laidos „Vytaro ferma“ įkūrėjas Vytaras Radzevičius. Vyras pasakojo apie puoselėjamą ūkį ir daržą, kurį, kaip ir kiekvienos vasaros pabaigoje bei rudenį, papildo cukinijos. V. Radzevičius atskleidė receptą, kaip jas galima panaudoti ir paruošti itin skanų patiekalą.

Televizijos laidoje „KK2 savaitė“ svečiavosi žurnalistas, laidos „Vytaro ferma“ įkūrėjas Vytaras Radzevičius. Vyras pasakojo apie puoselėjamą ūkį ir daržą, kurį, kaip ir kiekvienos vasaros pabaigoje bei rudenį, papildo cukinijos. V. Radzevičius atskleidė receptą, kaip jas galima panaudoti ir paruošti itin skanų patiekalą.

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Vyras tikino, kad iš savo derliaus kiekvienais metais sugalvoja, ką pagaminti, kaip nustebinti skoniu save ir savo šeimą. V. Radzevičius atskleidė, kaip panaudoja šviežius ir pernokusius pomidorus.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Momentai iš laidos „Vytaro ferma“

„Darau sultis, darau padažą iš pernokusių pomidorų su paprikomis, pakaitinu orkaitėje. Tie receptai labai paprasti – būna, konservuojame, bet čia labiau žmonos receptas. Mes pomidorų visą laiką turime“, – pasakojo V. Radzevičius.

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Cukinijų apkepo receptas

Vyras atskleidė Prancūzijoje nusižiūrėtą receptą, kuriame panudoja cukinijas. Anot jo, šį patiekalą pagaminti užtruks vos 30 minučių.

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Ingredientai:

  • Cukinijos
  • Kietasis arba fermentuotas sūris
  • Grietinė
  • Aliejus
  • Druska
  • Šviežiai malti juodieji pipirai
  •  Prieskoniai: druska ir šviežiai malti juodieji pipirai (pagal skonį)

„Cukinijas supjaustai pusgriežinėliais, pagarini 7 minutes vandenyje. Kol jos garinasi, sumaišai grietinę su tarkuotu fermentuotu, geriausia – kietuoju – sūriu. Papipirini, padruskini, pašlakstai aliejumi, sumaišai su pagarintomis cukinijomis ir 30 minučių pašauni į iki 200 laipsnių įkaitintą orkaitę“, – dalijosi vyras.

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Lazaniją primenantis apkepas, anot V. Radzevičiaus, bus ne tik lengvai paruošiamas, bet ir be galo skanus.

Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

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Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

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