Išgirdusi, kas Viktorijai padėjo atsiauginti plaukus, Adelė Karaliūnaitė pašėlo: „Visuomet juokinga“

Laidos metu užvirus aštriems debatams apie plaukų slinkimą, ypatingo dėmesio sulaukė natūralistų pusė, kur pirties entuziastė V. Prokofjeva pasidalijo asmenine patirtimi, kaip po gimdymo ir ilgo žindymo jai pavyko atsiauginti prarastus plaukus be jokių brangių procedūrų.
Rozmarinas esą išgelbėjo plaukus
Kylant klausimams, kokie gamtos stebuklai ar preparatai gali padėti, kai plaukai pradeda plonėti bei slinkti, V. Prokofjeva papasakojo savo istoriją.
„Mano buvo labai išslinkę. Aš kai laukiausi vaikų, tai mano buvo labai stori plaukai, o tada, kai ilgai maitinau keturis metus iš eilės, tai praslinko. Aš tiesiog vieną dieną pamačiau, susirišau, taip kasą susitraukiau...“ – apie patirtą šoką kalbėjo moteris.
Atsisakiusi sudėtingų procedūrų, ji pasirinko natūralų augalinį eterinį aliejų.
„Rozmarinas. Rozmarino eterinis aliejus. Aš naudoju visą laiką, man atsistatė tiesiog plaukai“, – minėjo ji.
Įspėja saugotis, ką dedame į savo kūną
Nors V. Prokofjeva džiaugėsi rozmarino poveikiu, čia pat studijoje kilo netikėtas konfliktaѕ. Žolininkė A. Karaliūnaitė griežtai atmetė rozmarino stebuklus ir rėžė ironišką pastabą.
„Rozmarinas, kuris tinka mėsai pasūdyti! Man labai būna visuomet juokinga, kada pradeda nuo rozmarino, tada atsimena gvazdikėlius, lauro lapus, ypatingai ciberžolę ir imbierą. Va tai pagrindiniai yra, viską gydo, žinokite, tiesiog viską gydo“, – sarkastiškai kalbėjo žolininkė.
A. Karaliūnaitė pabrėžė, kad daugelis žmonių aklai pasitiki madingais maisto papildais.
„O mes visi perkame piliules po 90 eurų mėnesiui, kur įberta tos ciberžolės, kol neapsinuodijo ir gydomės atseit nuo vėžio“, – piktinosi A. Karaliūnaitė.
Tačiau V. Prokofjeva toliau tikino, kad būtent rozmarinas jai davė realių rezultatų, o plaukų slinkimo problemą išsprendė be jokių chirurginių intervencijų ar brangių serumų.
Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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