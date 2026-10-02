Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuvos įžymybės

Išgirdusi, kas Viktorijai padėjo atsiauginti plaukus, Adelė Karaliūnaitė pašėlo: „Visuomet juokinga“

2026-10-02 21:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 21:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – plaukų stilistas Vytenis Alex Partikas, dainininkė Gabrielė Vasha, verslininkė Ugnė Usevičiūtė, veido mankštų trenerė Viktorija Baltramiejūnienė, pirties entuziastė Viktorija Prokofjeva bei žolininkė Adelė Karaliūnaitė – pasinėrė į karštą diskusiją apie grožio industriją, plastines operacijas bei natūralias priemones iš gamtos.

Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – plaukų stilistas Vytenis Alex Partikas, dainininkė Gabrielė Vasha, verslininkė Ugnė Usevičiūtė, veido mankštų trenerė Viktorija Baltramiejūnienė, pirties entuziastė Viktorija Prokofjeva bei žolininkė Adelė Karaliūnaitė – pasinėrė į karštą diskusiją apie grožio industriją, plastines operacijas bei natūralias priemones iš gamtos.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laidos metu užvirus aštriems debatams apie plaukų slinkimą, ypatingo dėmesio sulaukė natūralistų pusė, kur pirties entuziastė V. Prokofjeva pasidalijo asmenine patirtimi, kaip po gimdymo ir ilgo žindymo jai pavyko atsiauginti prarastus plaukus be jokių brangių procedūrų.

REKLAMA
REKLAMA

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eteriniai aliejai

Rozmarinas esą išgelbėjo plaukus

Kylant klausimams, kokie gamtos stebuklai ar preparatai gali padėti, kai plaukai pradeda plonėti bei slinkti, V. Prokofjeva papasakojo savo istoriją.

REKLAMA

„Mano buvo labai išslinkę. Aš kai laukiausi vaikų, tai mano buvo labai stori plaukai, o tada, kai ilgai maitinau keturis metus iš eilės, tai praslinko. Aš tiesiog vieną dieną pamačiau, susirišau, taip kasą susitraukiau...“ – apie patirtą šoką kalbėjo moteris. 

Atsisakiusi sudėtingų procedūrų, ji pasirinko natūralų augalinį eterinį aliejų.

„Rozmarinas. Rozmarino eterinis aliejus. Aš naudoju visą laiką, man atsistatė tiesiog plaukai“, – minėjo ji.

REKLAMA
REKLAMA

Įspėja saugotis, ką dedame į savo kūną

Nors V. Prokofjeva džiaugėsi rozmarino poveikiu, čia pat studijoje kilo netikėtas konfliktaѕ. Žolininkė A. Karaliūnaitė griežtai atmetė rozmarino stebuklus ir rėžė ironišką pastabą. 

„Rozmarinas, kuris tinka mėsai pasūdyti! Man labai būna visuomet juokinga, kada pradeda nuo rozmarino, tada atsimena gvazdikėlius, lauro lapus, ypatingai ciberžolę ir imbierą. Va tai pagrindiniai yra, viską gydo, žinokite, tiesiog viską gydo“, – sarkastiškai kalbėjo žolininkė. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

A. Karaliūnaitė pabrėžė, kad daugelis žmonių aklai pasitiki madingais maisto papildais.

„O mes visi perkame piliules po 90 eurų mėnesiui, kur įberta tos ciberžolės, kol neapsinuodijo ir gydomės atseit nuo vėžio“, – piktinosi A. Karaliūnaitė.

Tačiau V. Prokofjeva toliau tikino, kad būtent rozmarinas jai davė realių rezultatų, o plaukų slinkimo problemą išsprendė be jokių chirurginių intervencijų ar brangių serumų.

Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Studijoje pademonstruotas keistas veido prietaisas pribloškė visus: „Čia iš fantazijos.lt?“ (tv3.lt koliažas)
Veido mankštų trenerė parodė, kokie prietaisai yra apgavystė: „Kodėl tai yra nesąmonė? Pirmas dalykas...“
Studijoje netikėtas kirtis Vytenio Partiko dantims: „Labai negražūs“ (tv3.lt koliažas)
Pamačiusi, kaip atrodo Vytenis Partikas, Adelė Karaliūnaitė rėžė jam be užuolankų: „Labai negražūs“ (16)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų