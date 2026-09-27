Milda May atskleidė, kaip konfliktuose baudžia 12 metų jaunesnį partnerį Mantą Vygantą: „Yra moteriška taktika...“

Laidos metu atlikėjo Manto Vyganto mylimoji Milda May neslėpė, kad 12 metų amžiaus skirtumas reikalauja tam tikrų taisyklių, ir atvirai papasakojo, kaip suvaldo jaunesnį partnerį bei kuo jį baudžia po nesutarimų.
Diskusijai pakrypus apie tai, kaip poroms pavyksta išlaikyti harmoniją ir kas valdžioje laiko šeimos „pavadėlį“, laidos dalyviai neslėpė, kad ginčų pasitaiko kiekvienuose namuose. Tačiau M. May atskleidė itin veiksmingą ginklą ir pabrėžė, kad su ja geriau nesipykti.
„Jeigu jau moteris supyksta, tai jis žino, kad vėl nieko nebus“, – laidoje atviravo Milda.
Atskleidė taktiką, kaip laimėti konfliktus
Paklausta vedėjų, kas slypi po šia taktika ir koks emocinis „skanukas“ skatina partnerį nusileisti, moteris pripažino, kad tai yra susiję su seksu.
„Iš tikrųjų yra moteriška taktika. Tiesiog pasakai, kad šiandien taip ir taip nebus, ir viskas – to užtenka“, – sakė ji.
„Taip, žinoma, tai yra gyvenimo variklis“, – pridūrė pats Mantas.
M. May neslėpė, kad santykių pradžioje teko peržengti ne vieną psichologinį barjerą ir suprasti, kad šalia esantis jaunesnis vyras reikalauja kitokio požiūrio. Moteris atviravo, kad svarbiausia – neperimti motinos vaidmens.
„Pati iš pradžių stebėjau Mantą ir galvojau, kad vis tiek jausis tas amžiaus skirtumas. Vyras, kad ir tavo vienmetis, subręsta vėliau. Nesijaučiu kaip mama ir nenoriu ja būti – esu sakiusi Mantui, kad noriu būti jo gyvenimo partnerė“, – teigė Milda.
Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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