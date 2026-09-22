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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„KK2 savaitė“ vedėja Keitė Arai atskleidė, ar jau planuoja kurti šeimą: „Manau...“

2026-09-22 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 11:25
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Naujienų portalo tv3.lt ir TV3 Plus laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ apsilankė TV3 žiniasklaidos grupės laidų „Be Tabu“ ir „KK2 Savaitė“ vedėja Keitė Arai. Moteris ne tik papasakojo apie darbą televizijoje, bet ir prasitarė apie šeimos kūrimo planus.

Naujienų portalo tv3.lt ir TV3 Plus laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ apsilankė TV3 žiniasklaidos grupės laidų „Be Tabu“ ir „KK2 Savaitė“ vedėja Keitė Arai. Moteris ne tik papasakojo apie darbą televizijoje, bet ir prasitarė apie šeimos kūrimo planus.

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Pokalbio pradžioje N. Šulijai pasiteiravus, kaip Keitė atsidūrė televizijoje, moteris prisiminė, kad viskas įvyko itin netikėtai. Tuo metu jai buvo vos 19-ika.

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„Atėjau padainuoti į laidos „KK2 Penktadienis“ muzikinę pertaukėlę, o po laidos mane pasikvietė kaip pašnekovę. Nežinau, kodėl, bet tuomet man pasiūlė laidos vedėjos poziciją. Išvis keista, nes aš atėjau su daina, atrodo, gal iš muzikinės pusės turėjo pasisekti... Niekada negalvojau, kad būsiu laidų vedėja. Bet smagu, man patinka šis darbas“, – džiaugėsi ji.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Keitė Arai

Prakalbo apie asmeninį gyvenimą

Šiandien Keitė skaičiuoja su septintąjį darbo televizijoje sezoną. Visgi, kaip atskleidė ji, prireikė daug laiko, kol ji priprato prie šios srities subtilybių.

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„Pasakysiu nuoširdžiai – užtruko keturis metus, kol pradėjau gerai jaustis prieš kameras ir suprasti, kad greičiausiai jau darau kažką gerai. Ne visiems talentas duotas“, – juokėsi ji.

O ką Keitė mėgsta veikti laisvalaikiu?

„Man patinka aktyvios veiklos – sportuoti, vaikščioti, žaisti golfą, paskaityti gerą knygą, pagaminti kokį patiekalą, kai turi laisvo laiko ir nereikia žiūrėti į laikrodį. Taip pat mėgstu leisti laiką su šeima, ypač vasarą, kai gali nesėdėti namie, o susitikti sodyboje. Žinoma, patinka ir kelionės, bet jos būna kiek rečiau“, – pasakojo K. Arai.

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Neseniai Keitės gyvenime būta itin džiugaus įvykio – moteris susižadėjo su mylimuoju Armenu. Laidos vedėjas N. Šulija pasiteiravo, ar jųdviejų planuose jau yra šeimos kūrimas.

„Jeigu jau susižadi, nusprendi, kad būsi su tuo žmogumi, manau, be abejo. Aš neplanuoju, bet žinau, kad to noriu. Laiko klausimas“, – įsitikinusi ji.

Visgi N. Šulija pastebėjo, kad iniciatyvą kurti šeimą labiau rodo Keitės mylimasis, nei ji pati.

„Tai – tiesa. Aš ir sužadėtuvių nelabai norėjau. Bet jis šaunuolis, kažkas turi būti gazas“, – šyptelėjo K. Arai.

Visą pokalbį galite klausykite straipsnio viršuje.

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