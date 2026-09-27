Lietuvių influencerės mama, sužinojusi apie dukros santykius, nustėro: „Į mano kiemą jis neatvažiuos“

Būtent apie tai TV3 laidoje „KK2 savaitė“ pasakojo Daniela Pilelytė ir jos mylimasis Ali, geriau žinomi kaip „Dandi couple“.
Mama santykių nepripažino
Daniela laidoje atskleidė, kad jos mama iš pradžių nepripažino dukros santykių su Ali.
„Daryk ką nori, bet į mano kiemą jis neatvažiuos ir nėra laukiamas“, – Daniela cituoja mamos žodžius.
Pasak merginos, jaunesnioji karta, kurie keliauja, labiau supranta jų santykius, nei vyresni žmonės, kurie nekalba angliškai. Tačiau pora pripažįsta, kad po 4 su puse metų draugystės, mama jau apsiprato su jų santykiais ir dabar Ali puikiai sutaria su Danielos mama.
„Aš žinojau, kad reikės tik laiko, mano mama susipažins, mano artima aplinka susipažins ir viskas bus gerai. Tai taip ir buvo“, – pasakoja Daniela.
Tarptautinėms poroms problemas spręsti lengviau?
Santykių ekspertas ir porų konsultantas Darius Ražauskas patvirtino, kad skirtingų kultūrų poros beveik nesiskiria nuo vietinių šeimų. Skyrybų ir konfliktų procentai nepriklauso nuo tautybių skirtumų. Pasak jo, tokios poros net labiau linkusios ieškoti kompromisų ir sprendimų, nes keliaujantys žmonės jau turi atviresnį požiūrį.
Jeigu kažkuris vienas iš poros nenori pažinti ir mokytis kito žmogaus kultūros, tada gali kilti tikros problemos santykiuose. Svarbiausia santuokoje išsaugoti norą mokytis ir ieškoti kompromisų, kad santykiai išliktų sklandūs.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite trečiadieniais 20.00 val. per TV3 ir tv3.lt!
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.
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