Ramūnas Rudokas – apie santuoką su 28 metais jaunesne moterimi ir kitų reakcijas: „Šitas senas pedofilas“

Laidos metu aktorius ir režisierius Ramūnas Rudokas neslėpė, kad 28 metų amžiaus skirtumas tarp jo ir žmonos Justinos Rudokės santykių pradžioje sukėlė itin aštrią visuomenės reakciją, o atlaikyti tenkančias etiketes prireikė nemažai humoro jausmo.
Griežta visuomenės reakcija
Diskusijai pakrypus apie amžiaus skirtumą santykiuose, R. Rudokas atvirai prisiminė, su kokiais komentarai bei stereotipais jam teko susidurti, kai viešumoje pasirodė kartu su perpus jaunesne išrinktąja.
„Kai mes susipažinome, Justina tikrai nebebuvo vaikas, jai buvo virš 20 metų. Bet aišku, kadangi amžiaus skirtumas toks, pirmieji komentarai man, net žiniasklaidoje buvo: „Šitas senas pedofilas“, – kalbėjo aktorius.
Reaguodamas į tokius pareiškimus, Ramūnas situaciją nuleido juokais.
„Aš iškart paskambinau į informacijos centrą paklausti, kur man užsiregistruoti, kad gaučiau tą QR kodą kaip pedofilas, kad mane jau visur galėtų atpažinti“, – pasakojo jis.
Santykius lydi ugnis ir sprogimai
Nors pora kartu skaičiuoja jau ne vienerius metus, R. Rudokas ir jo žmona Justina neslėpė, kad jų namuose emocijų netrūksta, o abu sutuoktiniai pasižymi itin karštu charakteriu.
„Mes abu esame kibirkštis. Kibirkštis kvadratu! Lietuva turi branduolinį ginklą ir jis paslėptas Rudokų bute. Pas mus sproginėja viskas, bet po dešimties minučių mes jau galime taikytis“, – apie audringą šeiminį gyvenimą atviravo sutuoktiniai.
Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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