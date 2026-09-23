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TV3 naujienos > Lietuvos įžymybės

Ramūnas Rudokas – apie santuoką su 28 metais jaunesne moterimi ir kitų reakcijas: „Šitas senas pedofilas“

2026-09-23 19:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 19:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – aktorius Ramūnas Rudokas su žmona Justina, verslininkė, visažistė Oksana Pikul, dainininkas Mantas Vygantas su mylimąja Milda May bei renginių vedėja Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė – diskutavo itin aktualia tema: kas geriau poroje – vyresnis vyras ar vyresnė moteris?

Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – aktorius Ramūnas Rudokas su žmona Justina, verslininkė, visažistė Oksana Pikul, dainininkas Mantas Vygantas su mylimąja Milda May bei renginių vedėja Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė – diskutavo itin aktualia tema: kas geriau poroje – vyresnis vyras ar vyresnė moteris?

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Laidos metu aktorius ir režisierius Ramūnas Rudokas neslėpė, kad 28 metų amžiaus skirtumas tarp jo ir žmonos Justinos Rudokės santykių pradžioje sukėlė itin aštrią visuomenės reakciją, o atlaikyti tenkančias etiketes prireikė nemažai humoro jausmo.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ramūnas Rudokas

Griežta visuomenės reakcija

Diskusijai pakrypus apie amžiaus skirtumą santykiuose, R. Rudokas atvirai prisiminė, su kokiais komentarai bei stereotipais jam teko susidurti, kai viešumoje pasirodė kartu su perpus jaunesne išrinktąja.

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„Kai mes susipažinome, Justina tikrai nebebuvo vaikas, jai buvo virš 20 metų. Bet aišku, kadangi amžiaus skirtumas toks, pirmieji komentarai man, net žiniasklaidoje buvo: „Šitas senas pedofilas“, – kalbėjo aktorius.

Reaguodamas į tokius pareiškimus, Ramūnas situaciją nuleido juokais.

„Aš iškart paskambinau į informacijos centrą paklausti, kur man užsiregistruoti, kad gaučiau tą QR kodą kaip pedofilas, kad mane jau visur galėtų atpažinti“, – pasakojo jis.

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Santykius lydi ugnis ir sprogimai

Nors pora kartu skaičiuoja jau ne vienerius metus, R. Rudokas ir jo žmona Justina neslėpė, kad jų namuose emocijų netrūksta, o abu sutuoktiniai pasižymi itin karštu charakteriu.

„Mes abu esame kibirkštis. Kibirkštis kvadratu! Lietuva turi branduolinį ginklą ir jis paslėptas Rudokų bute. Pas mus sproginėja viskas, bet po dešimties minučių mes jau galime taikytis“, – apie audringą šeiminį gyvenimą atviravo sutuoktiniai.

Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

TIESIOGIAI LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

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2026-09-23 20:15
Bus kas rudžiui pampersus keis
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VBS
VBS
2026-09-23 20:23
Bet ir kompaniją surinko pokalbiui į tą kkdu. Matosi kokiai auditorijai dirba Tv.3. Net Žemaitaičio gerbėjai ko gero nelabai žiūri tą šlamštą.
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cia
cia
2026-09-23 20:54
kaip is pornuskes Oldje
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