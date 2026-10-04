Laisvė Radzevičienė parodė iš kartos į kartą perduodamą marinuotų pomidorų receptą: įsidėmėkite

Reikės:
- Šviežių pomidorų
- Sterilizuotų stiklainių
- Litro vandens
- Šaukšto druskos
- Dviejų šaukštų cukraus
- Prieskonių: pagal skonį gvazdikėlių, česnako, kvapiųjų pipirų, lauro lapo, petražolių, krapų
Gaminimo eiga:
Stiklainius ir dangtelius iš anksto sterilizuoti. Pomidorų galima imti tiek, kiek turite, nes šį receptą galima ruošti pagal turimą kiekį. Į litrą vandens dėti vieną šaukštą druskos ir du šaukštus cukraus. Vandenį užvirti.
Į kiekvieną stiklainį dėti maždaug penkis gvazdikėlius, šiek tiek česnako, kvapiųjų pipirų, po vieną lauro lapą, petražolių ir krapų. Krapams geriausiai tinka žydinčios dalys.
Pomidorus sudėti į verdantį vandenį ir blanširuoti – trumpai apvirti verdančiame vandenyje, o po to greitai išimti iš vandens ir kuo pilniau sudėti į paruoštus stiklainius.
Pomidorus stiklainyje užpilti verdančiu vandeniu su druska ir cukrumi. Labai svarbu, kad pilamas skystis būtų verdantis ir užimtų stiklainį iki pat viršaus. Stiklainius iš karto užsukti sterilizuotais dangteliais ir sandariai uždaryti.
Užsuktus stiklainius apversti, apkloti šilta antklode ar vilnoniu apklotu ir palikti lėtai atvėsti. Kaip teigia L. Radzevičienė, kad skystis gerai įsigertų į pomidorus, svarbiausia, jog stiklainis atvėstų labai lėtai – dėl to ir reikia jį užkloti kuo nors šiltu. Kai stiklainiai visiškai atvės, išnešti juos į rūsį.
Visą gaminimo eigą žiūrėkite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Vytaro ferma“.
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