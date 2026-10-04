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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Laisvė Radzevičienė parodė iš kartos į kartą perduodamą marinuotų pomidorų receptą: įsidėmėkite

2026-10-04 10:45 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-04 10:45
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TV3 televizijos laidoje „Vytaro ferma“ Vytaro žmona Laisvė Radzevičienė pasidalijo ypatingu savo šeimos receptu, kaip marinuoti pomidorus. Šį receptą šeimoje perduoda iš kartos į kartą ir, kaip teigia Laisvė, marinuoti pomidorus yra visai nesunku, reikia tik žinoti kelis triukus, kaip išgauti geriausią įmanomą rezultatą.

TV3 televizijos laidoje „Vytaro ferma“ Vytaro žmona Laisvė Radzevičienė pasidalijo ypatingu savo šeimos receptu, kaip marinuoti pomidorus. Šį receptą šeimoje perduoda iš kartos į kartą ir, kaip teigia Laisvė, marinuoti pomidorus yra visai nesunku, reikia tik žinoti kelis triukus, kaip išgauti geriausią įmanomą rezultatą.

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Reikės:

  • Šviežių pomidorų
  • Sterilizuotų stiklainių
  • Litro vandens
  • Šaukšto druskos
  • Dviejų šaukštų cukraus
  • Prieskonių: pagal skonį gvazdikėlių, česnako, kvapiųjų pipirų, lauro lapo, petražolių, krapų

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Momentai iš laidos „Vytaro ferma“

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Gaminimo eiga:

Stiklainius ir dangtelius iš anksto sterilizuoti. Pomidorų galima imti tiek, kiek turite, nes šį receptą galima ruošti pagal turimą kiekį. Į litrą vandens dėti vieną šaukštą druskos ir du šaukštus cukraus. Vandenį užvirti. 

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Į kiekvieną stiklainį dėti maždaug penkis gvazdikėlius, šiek tiek česnako, kvapiųjų pipirų, po vieną lauro lapą, petražolių ir krapų. Krapams geriausiai tinka žydinčios dalys. 

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Pomidorus sudėti į verdantį vandenį ir blanširuoti – trumpai apvirti verdančiame vandenyje, o po to greitai išimti iš vandens ir kuo pilniau sudėti į paruoštus stiklainius. 

Pomidorus stiklainyje užpilti verdančiu vandeniu su druska ir cukrumi. Labai svarbu, kad pilamas skystis būtų verdantis ir užimtų stiklainį iki pat viršaus. Stiklainius iš karto užsukti sterilizuotais dangteliais ir sandariai uždaryti. 

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Užsuktus stiklainius apversti, apkloti šilta antklode ar vilnoniu apklotu ir palikti lėtai atvėsti. Kaip teigia L. Radzevičienė, kad skystis gerai įsigertų į pomidorus, svarbiausia, jog stiklainis atvėstų labai lėtai – dėl to ir reikia jį užkloti kuo nors šiltu. Kai stiklainiai visiškai atvės, išnešti juos į rūsį.  

Visą gaminimo eigą žiūrėkite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

Laidą „Vytaro fermą“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 20 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Vytaro ferma“.

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