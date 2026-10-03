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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Mišrainės, salotos

Ši mišrainė taps tikru hitu jūsų namuose: „Puikiai tiks pietums, vakarienei ar šventėms“

2026-10-03 11:45 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-03 11:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Orai vėsta, ruduo vis sparčiau žengia į priekį, tad norisi kažko sotesnio. Tai ši mišrainė būtent tokia. Soti, skani, kupina skonio. Puikiai tiks pietums, vakarienei ar šventiniam stalui“, – rašo receptu pasidalinęs tinklaraščio „Aurimėlio virtuvė“ autorius.

Mišrainė (nuotr. Aurimėlio virtuvės)
GALERIJA (15)

Orai vėsta, ruduo vis sparčiau žengia į priekį, tad norisi kažko sotesnio. Tai ši mišrainė būtent tokia. Soti, skani, kupina skonio. Puikiai tiks pietums, vakarienei ar šventiniam stalui“, – rašo receptu pasidalinęs tinklaraščio „Aurimėlio virtuvė“ autorius.

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Tikslių proporcijų nesurašysiu, nes gaminau iš „akies“, man kaip visada norisi daugiau mėsos, tai jos buvo daug.

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Mišrainė su ryžiais ir rūkyta vištiena

Reikės:

  • Rūkytos vištienos (naudojau filė);
  • Virtų ryžių;
  • Konservuotų kukurūzų;
  • Avokado;
  • Agurkų (dedu kietąją dalį be sėklų);
  • Krapų;
  • Džiovintų spanguolių.

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Gamyba:

Į dubenį dedame smulkintus visus ingredientus, uždedame majonezinio padažo.

Pagardiname druska bei pipirais. Gerai išmaišome.

Serviruojame ir ragaujame.

Majonezo padažui reikės:

  • Majonezo;
  • Skiltelės ar dviejų česnako; 
  • Šaukštelio dižono garstyčių;
  • Žiupsnelio cukraus.

Visus ingredientus gerai išmaišome iki vientisos masės. Padažas paruoštas ir galime naudoti.

Skanaus Jums linki Aurimėlis!

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