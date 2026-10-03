Ši mišrainė taps tikru hitu jūsų namuose: „Puikiai tiks pietums, vakarienei ar šventėms“

Tikslių proporcijų nesurašysiu, nes gaminau iš „akies“, man kaip visada norisi daugiau mėsos, tai jos buvo daug.
Mišrainė su ryžiais ir rūkyta vištiena
Reikės:
- Rūkytos vištienos (naudojau filė);
- Virtų ryžių;
- Konservuotų kukurūzų;
- Avokado;
- Agurkų (dedu kietąją dalį be sėklų);
- Krapų;
- Džiovintų spanguolių.
Gamyba:
Į dubenį dedame smulkintus visus ingredientus, uždedame majonezinio padažo.
Pagardiname druska bei pipirais. Gerai išmaišome.
Serviruojame ir ragaujame.
Majonezo padažui reikės:
- Majonezo;
- Skiltelės ar dviejų česnako;
- Šaukštelio dižono garstyčių;
- Žiupsnelio cukraus.
Visus ingredientus gerai išmaišome iki vientisos masės. Padažas paruoštas ir galime naudoti.
Skanaus Jums linki Aurimėlis!
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