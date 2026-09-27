Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šią mišrainę visi kabins šaukštais: paprasta, greita ir labai skanu

2026-09-27 11:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-27 11:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Šį derinį sugalvojau taip seniai, kad buvau tikrai, kad jau esu surašiusi receptą, bet kai Jūratė kaip kasmet atlėkė su maišu burokų ir labai skubėdama paklausė „kur rasti TĄ receptą“, paieškojusi neradau… Ir iš karto puoliau taisyti situaciją. Teko ir mišrainę sumaišyti greituoju būdu, ir nufotografuoti, ir paragauti.  Labai apsidžiaugiau tokiu priminimu.

Firminė burokėlių, sūrio, jautienos ir obuolių mišrainė (nuotr. Kūmutės virtuvė)
GALERIJA (15)

„Šį derinį sugalvojau taip seniai, kad buvau tikrai, kad jau esu surašiusi receptą, bet kai Jūratė kaip kasmet atlėkė su maišu burokų ir labai skubėdama paklausė „kur rasti TĄ receptą“, paieškojusi neradau… Ir iš karto puoliau taisyti situaciją. Teko ir mišrainę sumaišyti greituoju būdu, ir nufotografuoti, ir paragauti.  Labai apsidžiaugiau tokiu priminimu.

REKLAMA

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šį gal kiek keistai skambantį produktų derinį sudėliojau būtent rudenį ir būtent tuomet, kai turėjau dailių burokų, šviežių obuolių, puode kunkuliavo didelis šmotas jautienos kumpio, o šaldytuve liūdėjo fermentinis sūris.  Ir tada šis kvartetas ir tapo inspiracija ir naujo skonio atradimu. 

REKLAMA
REKLAMA

Kelis kartus bandžiau įdėti dar kokių nors produktų, pvz. mišrainėse dažnai sutinkamų marinuotų ar raugintų agurkų, virtų morkų, žirnelių, tačiau nė vienas neįtiko“, – rašė tinklaraščio „Kūmutės virtuvė“ autorė Renata.

REKLAMA

(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pamatykite, kaip skirtingai virškinami maisto produktai jūsų skrandyje

Skonis labai neįprastas, turbūt retas yra valgęs burokėlių su fermentiniu sūriu, bet pabandyti verta, oi verta. Tad kviečiu pabandyti!

Aprašysiu apytikres proporcijas, tikslūs kiekiai nebūtini.

Firminė burokėlių, sūrio, jautienos ir obuolių mišrainė

~ 10 porcijų pasiruošiu:

  • 2 didesnius burokus (naudoju ilgus);
  • 600 – 700 g jautienos kumpio;
  • 3 vidutinio dydžio obuolius;
  • 400 g fermentinio sūrio (Gouda tipo);
  • 250 g majonezo;
  • 1 šaukšto druskos;
  • 1 šaukšto prieskonių mišinio (provanso ar viduržemio jūros tipo);
  • žiupsnelį maltų citrinpipirių (ar tiesiog maltų juodų ar baltų pipirų).

REKLAMA
REKLAMA

Indų ir dujų taupymo vardan jautieną ir burokus verdu viename puode, burokėlius nulupu, nupjaunu galus. Jautieną nuplaunu, dedu kartu su burokais į puodą ir pilu vandenį, kol viskas pilnai panyra.

Kaičiu ugnį, palaukiu kol užvirs, nugriebiu putas (jei susidaro), beriu druską ir prieskonių mišinį, dengiu dangtį, iki minimalios sumažinu kaitrą ir verdu apie valandą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Burokus ir mėsą ištraukiu ir palieku atvėsti, sultinį nukošiu ir dedu į šaldytuvą, jis puikiai tinka sriubos virimui.

Atvėsusius burokus supjaustau stambiais kubeliais. Lygiai tokiais pačiais pjaustau mėsą, sūrį ir galiausiai obuolius. Būtent tokia seka, nes obuoliai labai sparčiai tamsėja.

Kubelius beriu į patogų gilų indą, beriu pipirų, dedu majonezą ir kruopščiai sumaišau.

Mišrainę laikau šaldytuve, tiekiu šaltą su mėgiamos duonos rieke.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų