Šią mišrainę visi kabins šaukštais: paprasta, greita ir labai skanu

Šį gal kiek keistai skambantį produktų derinį sudėliojau būtent rudenį ir būtent tuomet, kai turėjau dailių burokų, šviežių obuolių, puode kunkuliavo didelis šmotas jautienos kumpio, o šaldytuve liūdėjo fermentinis sūris. Ir tada šis kvartetas ir tapo inspiracija ir naujo skonio atradimu.
Kelis kartus bandžiau įdėti dar kokių nors produktų, pvz. mišrainėse dažnai sutinkamų marinuotų ar raugintų agurkų, virtų morkų, žirnelių, tačiau nė vienas neįtiko“, – rašė tinklaraščio „Kūmutės virtuvė“ autorė Renata.
Skonis labai neįprastas, turbūt retas yra valgęs burokėlių su fermentiniu sūriu, bet pabandyti verta, oi verta. Tad kviečiu pabandyti!
Aprašysiu apytikres proporcijas, tikslūs kiekiai nebūtini.
Firminė burokėlių, sūrio, jautienos ir obuolių mišrainė
~ 10 porcijų pasiruošiu:
- 2 didesnius burokus (naudoju ilgus);
- 600 – 700 g jautienos kumpio;
- 3 vidutinio dydžio obuolius;
- 400 g fermentinio sūrio (Gouda tipo);
- 250 g majonezo;
- 1 šaukšto druskos;
- 1 šaukšto prieskonių mišinio (provanso ar viduržemio jūros tipo);
- žiupsnelį maltų citrinpipirių (ar tiesiog maltų juodų ar baltų pipirų).
Indų ir dujų taupymo vardan jautieną ir burokus verdu viename puode, burokėlius nulupu, nupjaunu galus. Jautieną nuplaunu, dedu kartu su burokais į puodą ir pilu vandenį, kol viskas pilnai panyra.
Kaičiu ugnį, palaukiu kol užvirs, nugriebiu putas (jei susidaro), beriu druską ir prieskonių mišinį, dengiu dangtį, iki minimalios sumažinu kaitrą ir verdu apie valandą.
Burokus ir mėsą ištraukiu ir palieku atvėsti, sultinį nukošiu ir dedu į šaldytuvą, jis puikiai tinka sriubos virimui.
Atvėsusius burokus supjaustau stambiais kubeliais. Lygiai tokiais pačiais pjaustau mėsą, sūrį ir galiausiai obuolius. Būtent tokia seka, nes obuoliai labai sparčiai tamsėja.
Kubelius beriu į patogų gilų indą, beriu pipirų, dedu majonezą ir kruopščiai sumaišau.
Mišrainę laikau šaldytuve, tiekiu šaltą su mėgiamos duonos rieke.
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