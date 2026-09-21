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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Atrado kitokią naminę mišrainę – receptą pakuždėjo draugė

2026-09-21 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 11:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Tikriausiai ne viena mergina, kuri rašo apie maistą, serga ta liga: oi kaip man reikia to puodelio, oi kaip noriu tos lėkštutės... Aš sergu šia liga. Vis pamačius kažką gražaus turiu nusipirkti, o indai man pati geriausia dovana. Mano pačios artimiausios draugės jau tą žino. O dabar dalinuosi mišraine, kurią jau eilę metų gaminu ir kurios receptu kadaise pasidalino draugė“, – rašo tinklaraščio „Samčio užrašai“ autorė.

Mišrainė su krabų lazdelėmis(nuotr. Samčio užrašai) (nuotr. facebook.com)
GALERIJA (7)

„Tikriausiai ne viena mergina, kuri rašo apie maistą, serga ta liga: oi kaip man reikia to puodelio, oi kaip noriu tos lėkštutės... Aš sergu šia liga. Vis pamačius kažką gražaus turiu nusipirkti, o indai man pati geriausia dovana. Mano pačios artimiausios draugės jau tą žino. O dabar dalinuosi mišraine, kurią jau eilę metų gaminu ir kurios receptu kadaise pasidalino draugė“, – rašo tinklaraščio „Samčio užrašai“ autorė.

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Mišrainė su krabų lazdelėmis

Jums reikės:

  • 3 riekės juodos duonos;
  • 200 g krabų lazdelių;
  • 1 poras;
  • 100 g konservuotų kukurūzų;
  • 150 g vyšninių pomidorų;
  • 2 skiltelės česnako;
  • druskos ir pipirų pagal skonį;
  • 2-3 šaukštai majonezo.

Gaminimo būdas:

Duoną supjaustome kubeliais ir iškepame keptuvėje su šlakeliu aliejaus.

Krabų lazdeles supjaustome kubeliais, pomidorus ketvirčiais, porus pusžiedžiais.

Visus produktus sudedame į dubenį, įspaudžiame česnakus, gardiname druska, pipirais ir išmaišome su majonezu. Tiekiame iškart.

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