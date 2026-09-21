Atrado kitokią naminę mišrainę – receptą pakuždėjo draugė

Išbandykite ir jūs. Proporcijos gali kisti pagal jūsų poreikį.
Mišrainė su krabų lazdelėmis
Jums reikės:
- 3 riekės juodos duonos;
- 200 g krabų lazdelių;
- 1 poras;
- 100 g konservuotų kukurūzų;
- 150 g vyšninių pomidorų;
- 2 skiltelės česnako;
- druskos ir pipirų pagal skonį;
- 2-3 šaukštai majonezo.
Gaminimo būdas:
Duoną supjaustome kubeliais ir iškepame keptuvėje su šlakeliu aliejaus.
Krabų lazdeles supjaustome kubeliais, pomidorus ketvirčiais, porus pusžiedžiais.
Visus produktus sudedame į dubenį, įspaudžiame česnakus, gardiname druska, pipirais ir išmaišome su majonezu. Tiekiame iškart.
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