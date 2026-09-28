Išdavė kiaušinienės kepimo gudrybę: išeis daug skanesnė

Tam nereikės nei ypatingų įrankių, nei brangių produktų – pakaks vieno įprasto ingrediento. Teigiama, kad vos per minutę iškepti kiaušiniai gali būti itin minkšti, purūs ir kremiški, rašoma mirror.co.uk.
Kodėl verta į kiaušinienę įberti kukurūzų krakmolo?
Šiuo triuku pasidalijo kulinarinių knygų autorė ir tinklaraščio „The Flavour Bender“ įkūrėja Dini Kodippili. Pasak jos, šio metodo išmoko dar vaikystėje iš savo mamos ir nuo tada kiaušinienę gamina būtent taip.
„Šio tobulos, kreminės, purios kiaušinienės recepto mane išmokė mama, kai man buvo aštuoneri, ir nuo tada aš ją gaminu būtent taip. Tas VIENAS SLAPTAS INGREDIENTAS, dėl kurio šis receptas kaskart puikiai veikia – kukurūzų krakmolas!“ – pasakojo ji.
Pasirodo, paslaptis slypi kukurūzų krakmole. Jis įprastai naudojamas kepiniams arba padažams tirštinti, tačiau gali praversti ir gaminant kiaušinienę.
Kaitinami kiaušinių baltymai greitai stingsta ir praranda dalį drėgmės. Dėl to kiaušinienė gali tapti sausa, guminė, o per ilgai kepama – net pradėti svilti.
Kukurūzų krakmolas padeda sulėtinti šį procesą. Jis veikia tarsi apsauginis barjeras, todėl kiaušiniai ilgiau išlaiko drėgmę ir iškepa minkštesni. Be to, krakmolas šiek tiek sutirština mišinį, todėl galutinis rezultatas tampa puresnis ir kremiškesnis.
„Anksčiau stebėdavausi, kodėl ji į savo kiaušinienę dėdavo kukurūzų krakmolo, bet tai visada paversdavo receptą patikimu ir lengvu, net aštuonmečiui!“ – sakė Dini.
Kiaušinienei tirštinti galima naudoti ir grietinę arba graikišką jogurtą. Vis dėlto šie produktai yra rūgštesni, todėl gali pakeisti patiekalo skonį. Tuo metu kukurūzų krakmolas padeda išgauti norimą tekstūrą beveik nepakeisdamas skonio.
Kremiškai kiaušinienei reikės vos kelių produktų
Dviem porcijoms reikės:
- 4 didelių kiaušinių;
- 2 valgomųjų šaukštų pieno arba grietinėlės;
- 1,5 valgomojo šaukšto sviesto;
- ¾ arbatinio šaukštelio kukurūzų krakmolo;
- ½ arbatinio šaukštelio druskos;
- juodųjų pipirų – pagal skonį;
- laiškinių česnakų – pagal skonį;
- sviestu pateptos skrudintos duonos – patiekti.
Kaip pagaminti purią ir minkštą kiaušinienę?
Pirmiausia ant viryklės pastatykite maždaug 20 cm skersmens nepridegančią keptuvę ir nustatykite vidutinę arba vidutiniškai žemą kaitrą.
Į didelį dubenį suberkite kukurūzų krakmolą ir supilkite pieną arba grietinėlę. Gerai išplakite, kol krakmolas visiškai ištirps ir neliks gumulėlių.
Tuomet į dubenį įmuškite kiaušinius, įberkite druskos ir dar kartą viską gerai išplakite. Jei norite itin vientisos tekstūros, kiaušinių masę galite perkošti per sietelį, tačiau šis žingsnis nėra būtinas.
Į įkaitusią keptuvę įdėkite sviestą ir leiskite jam ištirpti. Svarbu jo neperkaitinti, nes per ilgai kaitinamas sviestas gali paruduoti ir pakeisti patiekalo spalvą bei skonį.
Kai sviestas ištirps, iškart supilkite kiaušinių masę. Mentele lėtai stumkite kiaušinius nuo keptuvės kraštų link vidurio ir maišykite, kol pradės formuotis minkšti kiaušiniai.
Kiaušiniai turėtų iškepti maždaug per vieną minutę. Svarbu jų neperkepti – nuo ugnies nukelkite tada, kai kiaušiniai atrodo šiek tiek drėgnesni, nei norėtumėte.
Galiausiai kiaušinienę padalinkite į dvi lėkštes ir patiekite su sviestu patepta skrudinta duona. Jei norite, pagardinkite juodaisiais pipirais ir smulkintais laiškiniais česnakais.
Taip paruošta kiaušinienė turėtų būti minkšta, puri ir kremiška, o svarbiausia – nereikalauja jokių sudėtingų kulinarinių gudrybių.
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