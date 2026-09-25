Atrado skaniausius blynus su obuoliais: receptą išsisaugokite ilgam

Reikės:
- 2 kiaušiniai;
- 3 v. š. cukraus;
- Žiupsnis druskos;
- 200 ml kefyro;
- 250 ml miltų;
- 0.5 a. š. kepimo miltelių;
- 1-2 obuoliai.
Kiaušinių baltymus atskiriame nuo trynių. Trynius išsukame su cukrumi. Supilame kefyrą, suberiame miltus ir kepimo miltelius. Tešlą išmaišome.
Obuolius nulupame ir supjaustome plonais gabalėliais. Įmaišome į blynų tešlą. Baltymus išplakame su žiupsniu druskos iki standžių putų. Atsargiai įmaišome į tešlą.
Kepame keptuvėje su šlakeliu aliejaus, kol blynai apskrus ir pasipūs. Pabarstome cukraus pudra ir patiekiame su šviežiomis uogomis.
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