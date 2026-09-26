Šis naminis padažas salotas pakels į naują lygį: recepto prašys visos draugės

Šis patiekalas – tikra atgaiva šaldytuvui, mat visada pirmiausiai sunaudoju daržovių stalčiuje pradėjusias liūdėti ar vysti daržoves. Ir virtų kiaušinių kartais randu, sudedu ir juos.
Receptas būtų niekuo neypatingas, jei ne paukštienos kepimo būdas ir padažas. Jis irgi rudeninis, mano sumanytas pernai, kai mūsų kriaušė lūžo nuo vaisių. Šiemet kriaušei atostogos, bet tobulų vaisių visad randu turguje.
Tad nuo padažo ir pradėsiu, jį verta pasigaminti iš anksto, sandariame inde jis puikiai laikysis iki 2 savaičių“, – rašė tinklaraščio „Kūmutės virtuvė“ autorė Renata.
Salotos su kalakutiena ir ypatingu padažu
Proporcijos apytikrės, gaminant ragauju, nes skiriasi kriaušių ir apelsinų saldumas, kartais cukraus nededu visai.
Reikės:
- 1 didelė kriaušė;
- 100 ml tyro aliejaus (tinka bet koks mėgstamas);
- 100 ml obuolių acto;
- 1 šaukštas grūdėtų garstyčių;
- 1 šaukštelis druskos;
- 1 šaukštelis rudojo cukraus;
- 1/2 apelsino sultys;
- 2-3 mėtų lapeliai (nebūtinai);
- Žiupsnelis aitriųjų paprikų;
- Žiupsnelis džiovinto raudonėlio.
Padažo gamybai naudoju maisto smulkintuvą, tiks ir galingesnė kokteilinė. Kriaušę pjaunu pusiau, išimu sėklas ir supjaustau nedideliais kubeliais. Juos beriu į malimo indą, pilu aliejų, actą, pusės apelsino sultis, sukrečiu garstyčias, beriu druską ir prieskonius. Malu apie pusę minutės, kol konsistencija tampa kreminė.
Paragauju, jeigu trūksta saldumo, beriu cukraus ir vėl apie pusę minutės malu. Gautą padažą supilu į patogų indą ir iškarto dedu į šaldytuvą.
Salotas gaminu prieš pat valgant, įpjaustasu ar įtarkuoju norimas daržoves, jei yra lapinių – paplėšau ir jų.
Tuomet gaminu kalakutieną (ar vištieną), proporcijos kilogramui kumpio ar filė:
- 1 kg paukštienos filė;
- 1 šaukštelis rupios druskos;
- 2 šaukšteliai pomidorų pastos;
- 1 šaukštelis džiovintų prieskonių mišinio (mėgstamo);
- 3-4 česnako skiltelės;
- Aliejus kepimui.
Filė supjaustau apie pusės centimetro storio riekėmis, sudedu į gilesnį indą, beriu druską ir prieskonius, presu įspaudžiu česnakus ir atsargiai maišau, kol kalakutiena tolygiai pasidengia prieskoniais.
Įkaitinu keptuvę, pilu aliejaus, jam įkaitus, dedu pomidorų pastą ir mentele maišau, kol ji padengia keptuvės dugną. Dedu kalakutienos kepsnius, kepu labai trumpai, tik kol apskrunda. Apverčiu, vėl lukteliu, kol apskrus ir traukiu iš keptuvės. Dedu tiesiai ant paruoštų salotų, ten pat pilu kelis šaukštus padažo ir iškarto tiekiu.
Skanu su namine kvietine duona ar čiabata.
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