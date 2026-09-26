Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šis naminis padažas salotas pakels į naują lygį: recepto prašys visos draugės

2026-09-26 11:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-26 11:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Su rudens pradžia mūsų namuose prasideda salotų sezonas. Būtent dabar, kai daržovės pačios šviežiausios, skaniausios, užaugę čia pat. Naminių agurkų ir pomidorų, cukinijų, baklažanų, morkų, kopūstų, moliūgų, svogūnų derlių pjaustau į gilias lėkštes, paruošiu padažo ir tiekiu su kalakutienos ar vištienos filė kepsniais.

Salotos su kalakutiena ir ypatingu padažu (nuotr. Kūmutės virtuvė)
GALERIJA (15)

„Su rudens pradžia mūsų namuose prasideda salotų sezonas. Būtent dabar, kai daržovės pačios šviežiausios, skaniausios, užaugę čia pat. Naminių agurkų ir pomidorų, cukinijų, baklažanų, morkų, kopūstų, moliūgų, svogūnų derlių pjaustau į gilias lėkštes, paruošiu padažo ir tiekiu su kalakutienos ar vištienos filė kepsniais.

REKLAMA

Šis patiekalas – tikra atgaiva šaldytuvui, mat visada pirmiausiai sunaudoju daržovių stalčiuje pradėjusias liūdėti ar vysti daržoves. Ir virtų kiaušinių kartais randu, sudedu ir juos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Receptas būtų niekuo neypatingas, jei ne paukštienos kepimo būdas ir padažas. Jis irgi rudeninis, mano sumanytas pernai, kai mūsų kriaušė lūžo nuo vaisių. Šiemet kriaušei atostogos, bet tobulų vaisių visad randu turguje.

REKLAMA
REKLAMA

Tad nuo padažo ir pradėsiu, jį verta pasigaminti iš anksto, sandariame inde jis puikiai laikysis iki 2 savaičių“, – rašė tinklaraščio „Kūmutės virtuvė“ autorė Renata.

REKLAMA

(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pamatykite, kaip skirtingai virškinami maisto produktai jūsų skrandyje

Salotos su kalakutiena ir ypatingu padažu

Proporcijos apytikrės, gaminant ragauju, nes skiriasi kriaušių ir apelsinų saldumas, kartais cukraus nededu visai. 

Reikės:

  • 1 didelė kriaušė;
  • 100 ml tyro aliejaus (tinka bet koks mėgstamas);
  • 100 ml obuolių acto;
  • 1 šaukštas grūdėtų garstyčių;
  • 1 šaukštelis druskos;
  • 1 šaukštelis rudojo cukraus;
  • 1/2 apelsino sultys;
  • 2-3 mėtų lapeliai (nebūtinai);
  • Žiupsnelis aitriųjų paprikų;
  • Žiupsnelis džiovinto raudonėlio.

Padažo gamybai naudoju maisto smulkintuvą, tiks ir galingesnė kokteilinė. Kriaušę pjaunu pusiau, išimu sėklas ir supjaustau nedideliais kubeliais. Juos beriu į malimo indą, pilu aliejų, actą, pusės apelsino sultis, sukrečiu garstyčias, beriu druską ir prieskonius. Malu apie pusę minutės, kol konsistencija tampa kreminė.

REKLAMA
REKLAMA

Paragauju, jeigu trūksta saldumo, beriu cukraus ir vėl apie pusę minutės malu. Gautą padažą supilu į patogų indą ir iškarto dedu į šaldytuvą.

Salotas gaminu prieš pat valgant, įpjaustasu ar įtarkuoju norimas daržoves, jei yra lapinių – paplėšau ir jų.

Tuomet gaminu kalakutieną (ar vištieną), proporcijos kilogramui kumpio ar filė:

  • 1 kg paukštienos filė;
  • 1 šaukštelis rupios druskos;
  • 2 šaukšteliai pomidorų pastos;
  • 1 šaukštelis džiovintų prieskonių mišinio (mėgstamo);
  • 3-4 česnako skiltelės;
  • Aliejus kepimui.

Filė supjaustau apie pusės centimetro storio riekėmis, sudedu į gilesnį indą, beriu druską ir prieskonius, presu įspaudžiu česnakus ir atsargiai maišau, kol kalakutiena tolygiai pasidengia prieskoniais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Įkaitinu keptuvę, pilu aliejaus, jam įkaitus, dedu pomidorų pastą ir mentele maišau, kol ji padengia keptuvės dugną. Dedu kalakutienos kepsnius, kepu labai trumpai, tik kol apskrunda. Apverčiu, vėl lukteliu, kol apskrus ir traukiu iš keptuvės. Dedu tiesiai ant paruoštų salotų, ten pat pilu kelis šaukštus padažo ir iškarto tiekiu.

Skanu su namine kvietine duona ar čiabata.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų