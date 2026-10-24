Justinas Lapatinskas – apie dabartinį etapą, ypatingą veiklą ir santykius su žmona: „Anksčiau labai pykdavau...“

Atvirame pokalbyje naujienų portalui tv3.lt jis papasakojo, kokie apmąstymai aplanko pasitinkant neeilinę progą, kokiomis veiklomis dabar gyvena bei atsivėrė, dėl ko labiau su metais suprantą mylimą žmoną Miglę.
Džiaugsmą teikia darbas su jaunimu
Kalbėdamas apie savo dabartinę kasdienybę, Justinas neslėpė, kad veiklų jam tikrai netrūksta. Didelę gyvenimo dalį užima ne tik muzika, bet ir dėstymas kolegijoje bei universitete.
„Iš tikrųjų gyvenime dar niekada nebuvau tiek apsikrovęs darbais. Kol kas viską pavyksta suderinti – ir televizijoje kartais bandau save, ir dainuoju, koncertų pilna, dar ir dėstytojauju.
Kolegijoje dėstau jau penktus metus, o dabar ir Vytauto Didžiojo universitete dirbu lektoriumi. Viskas prasidėjo nuo bendravimo su žmonėmis, kurie parodė, kad gyvenime ne viskas turi suktis tik apie save. Reikia gyventi ir dėl kitų“, – šyptelėjo pašnekovas.
Toks įtemptas gyvenimo ritmas ir bėgantis laikas J. Lapatinską įkvėpė susimąstyti apie laiko tėkmę bei tai, ką planuoja perduoti kitiems. Pasak vyro, jaučiant pilnatvę norisi tuo dalintis.
„Jau atėjo tokia branda, kai supranti, kad reikia kažką perduoti kitiems, kad nesame amžini.
Anksčiau, kol buvau jaunas, atrodė, kad reikia visko. O dabar man jau ir daiktų per akis. Net pasišaipau iš savęs, kad jau nieko nebeužsisakinėju iš „Temu“, nes nieko nebereikia (juokiasi). Tikrai viską turiu.
Vaikai sveiki, žmona sveika, aš irgi dar sveikas. Dabar, beveik sulaukus 39-erių, ateina mintys, kad per ateinančius dešimt metų reikia kažkaip giliau įprasminti save. Kaip mane kažkas mokė, perdavė savo patirtį, tai dabar ir man norisi visa tai perduoti kitiems“, – teigė Justinas.
Savo sukauptas žinias ir patirtį studentams perduodantis dainininkas sakė, kad būtent ši veikla džiugina sielą ir širdį.
„Būna, kad ryte važiuoju pas studentus ir galvoju: „Kaip tingiu, kaip tingiu...“ O kai baigiu darbą su visais studentais, jaučiuosi labai gerai – širdyje smagu.
Labai gera padėti jaunam žmogui. Juk jie ateina su savo rūpesčiais, savo problemomis... Kaip neseniai kolegos pajuokavo, kad aš šiek tiek ir socialinis pedagogas. Bet man patinka su jais pasišnekėti“, – dalijosi atlikėjas.
Su laiku geriau supranta žmoną
Paklaustas, kaip atsipalaiduoja gyvenant, rodos, nesibaigiančių veiklų sūkuryje, pašnekovas juokėsi, kad ilsisi tik naktimis. Nepaisant to, įtemptas ritmas leidžia geriau suprasti žmoną Miglę, kuri taip pat sukasi darbų gausoje.
„Labai kvailai nuskambės, bet taip įsikinkiau į tą darbinį arkliuką, kad atsipalaiduoju tik miegodamas (juokiasi). Grįžtu vėlai namo, dar sėdu prie kompiuterio, net žmona kartais sako: „Tu negali taip daryti.“
Mano žmona Miglė irgi visą gyvenimą labai daug dirba. Anksčiau labai pykdavau, ir dabar dar būna, kad supykstu, nes ji grįžta namo ir toliau dirba. Atsidaro kompiuterį, tvarko reikalus...
Bet dabar, kai pats pradėjau taip gyventi, labiau ją suprantu. Anksčiau man buvo lengva – laisvas grafikas, ką nori, tą darai. O dabar abu vakare atsidarome pabarškinti kompiuterius, padirbame ir einame miegoti“, – juokėsi vyras.
Tiesa, jau netrukus Justinas džiaugsis galimybe iš tiesų pailsėti nuo kasdienybės – su šeima vyks į atostogas.
„Dabar važiuosiu su vaikais atostogauti, tai bus mano šventas laikas. Labai pradėjau mėgautis atostogomis. Anksčiau būdavo, kad išvažiuoji atostogauti, o jau trečią dieną galvoji, ką čia reikėtų padaryti. Bet juk grįši ir padarysi. Visi tau skambins, vėl dirbsi ir net nepajusi, kaip įsisuksi į rutiną.
Pasiilgstu to laiko su šeima, bet vaikai jau dideli, turi savo būrelius, užsiėmimus. Negali visą laiką būti šalia jų, juk kažkada jie užaugs ir pakels sparnus“, – kalbėjo J. Lapatinskas.
Gimtadienio paminėjimas ir apmąstymai
Asmeninės šventės galėtų atrodyti tobula proga stabtelti, kai rutina įtraukia į nuolatinį bėgimą, tačiau paklaustas apie patį gimtadienį ir jo minėjimo tradicijas, Justinas teigė šios dienos nesureikšminantis.
„Aš jau savo gimtadienių nebesureikšminu. Nėra taip, kad gimtadienio proga būtinai reikia kažką daryti. Tiesiog žinau, kad vaikams bus atostogos, todėl tai bus puiki proga pabūti su jais.
Tas gimtadienis ateina ir praeina. Ruduo gana depresyvus metas, tikrai pavydžiu žmonėms, kurie gimtadienius švenčia vasarą – tada visai kitokia nuotaika.
Dažniausiai tiesiog švenčiame Heloviną – mano gimtadienis būna toks neoficialus. Tikrai nemėgstu oficialių sveikinimų, todėl tiesiog sukviečiame draugus su vaikais. Vaikai žaidžia, klega, o mes, jaunimas – matai, dar jaunimas esame – susėdame, pasišnekame, pasidalijame, kam kaip sekasi, kas ką veikia. Taip dažniausiai ir praeina mano gimtadienis, ir aš visiškai nematau dėl to jokių problemų. Taip ir turi būti“, – tikino jis.
Nors dainininkas pirmenybę teikia jaukiam laikui su artimaisiais, jis neslepia – artėjant gimtadieniui nejučiomis aplanko gilesni apmąstymai.
„Aš kažkaip dar nepasiduodu tam skaičiui, juk kiekvienais metais viskas keičiasi. Pavyzdžiui, dabar išleisiu dainą, kurią rašiau šešerius metus. Parašiau ją dar būdamas jaunas, bet man ji nepatiko. Atrodė, kad joje per daug visko. Vis ją atidėdavau į šalį, nes tai vis tiek buvo jauno žmogaus mąstymas.
Žmogaus gyvenime yra tam tikri etapai. Kadangi dėstau, pats esu nemažai įsigilinęs į žmogaus psichologiją ir tuos dalykus pritaikau sau. Jaunas žmogus nori visko, jam jūra iki kelių, emocijos labai greitai keičiasi. Tai labai gražus, nuostabus etapas.
Tada ateina kitas etapas, maždaug nuo 25 iki 33 metų, kai pradedi savęs klausti: „Kas aš toks?“ Bandai suprasti, kas esi, nes juk negali būti viskuo.
O dabar atsirado ir kitoks požiūris į žmones, į savo laiką. Anksčiau stengdavausi visus toleruoti, visiems įtikti, o dabar atsirado toks vidinis tvirtumas. Jeigu kažko nenoriu, tai ir nedarysiu“, – dėstė pašnekovas.
Intriguoja dėl ateities
Šis naujai atrastas supratimas leidžia J. Lapatinskui mėgautis dabartimi be jokios įtampos ar lūkesčių pateisinti kitų viltis. Tačiau paklaustas apie ateitį, atlikėjas intrigavo, kad palieka atviras duris netikėtumams.
„Man net pačiam įdomu, kas bus, kai sulauksiu 45-erių... Gal užsimanysiu išleisti albumą, nors dabar to nenoriu. Gal užsimanysiu surengti koncertą arenoje, nors dabar irgi tokio noro neturiu.
Man atrodo, kad dabar viskas puikiai klostosi. Puikiai gyvenu, dirbu, turiu koncertų, tiek privačių, tiek kitokių. Atvažiuoju, matau žmones, su jais bendrauju. Gal dar nepribrendau kažkam didesniam, o gal viskas dar prieš akis.
Gal sulaukus 45-erių balsas jau nebelaikys taip, kaip dabar, bet gal tada tokio balso ir nebereikės. Gal viską reikės daryti kitaip, gal atsivers kitos durys. Todėl tų 39-erių tikrai nesureikšminu“, – šyptelėjo Justinas.
Paklaustas, ko sau linkėtų gimtadienio proga, vyras nedvejojo – trokšta būti apsuptas palaikančiais, pozityviais žmonėmis.
„Norėčiau labiau susitelkti į tuos dalykus ir tuos žmones, kurie mane stiprina. Ir kartais tiesiog praeiti pro tuos žmones, kurie yra pavydūs, pikti, pilni pagiežos. Nes aš vis dar bandau juos pakeisti, su jais bendrauti. Vis dar tikiu, kad savo pavyzdžiu galiu kažką jiems parodyti.
Tad sau palinkėčiau nusiimti rožinius akinius ir tuos žmones palikti ten, kur jiems vieta. O dirbti dėl tų, kurie manimi tiki, kurie man padeda“, – linkėjo sau dainininkas.
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