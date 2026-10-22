Nepatikėsite: štai kiek kainuoja Vžesniauskaitės mylimojo milijardieriaus Caudwello apranga

Stoke-on-Trent mieste, socialinio būsto rajone, užaugęs J. Caudwellas savo verslo kelią pradėjo 1987 metais, kai įkūrė mobiliųjų telefonų didmeninės prekybos įmonę, rašė LadBible.
Susikrovė turtus
Ilgainiui jo verslas išaugo į „Caudwell Group“, kurios pagrindinė bendrovė buvo „Phones4U“. 2006 metais verslininkas savo verslą pardavė už įspūdingą 1,46 mlrd. svarų sterlingų sumą.
Šiandien 74-erių J. Caudwellas teigia, kad jo turtas siekia 1,5 mlrd. svarų sterlingų. Vis dėlto, remiantis „Forbes“ duomenimis, jo turto vertė yra gerokai didesnė – net 4,2 mlrd. svarų sterlingų.
Nepaisant milžiniškų turtų, milijardierius nevengia kuklaus gyvenimo būdo. Jam priklauso maždaug 250 mln. svarų sterlingų vertės prabangus būstas Londono Meifero rajone, tačiau kelionėms jis, kaip pats sako, visada renkasi pigių skrydžių bendrovę „EasyJet“.
Be to, verslininkas dėvi „ZARA“ ir „Marks & Spencer“ drabužius, o važinėja 14 metų senumo „Renault Clio“ automobiliu.
„Kai sakau, kad nesu materialistas, žmonės mano, jog esu hipokritas, nes turiu jachtą, brangius namus Londone. Turiu viską, ko noriu. Tačiau dabar jums pasakysiu, kad šis megztinis yra iš „Zara“.
Už jį sumokėjau, jeigu gerai prisimenu, 29 svarus. Mano džinsai taip pat iš „Zara“, o gal iš „Marks & Spencer“. Jie kainavo maždaug tiek pat. Taigi prieš save matote milijardierių, kurio apranga kainuoja 60 svarų“, – tikino milijardierius.
Atskleidė, kodėl vaikams nepaliks visų turtų
Interviu „LADbible Stories“ rubrikoje „Honesty Box“ milijardierius atvirai prabilo apie savo aštuonių vaikų, kurių amžius svyruoja nuo mažamečio iki beveik 50 metų, ateitį.
Paklaustas, ar vaikai paveldės visus jo pinigus, J. Caudwellas pateikė netikėtą atsakymą.
„Akivaizdu, kad ne, nes mažiausiai 70 procentų savo turto paliksiu labdarai. Visada jiems sakiau, kad jeigu uždirbsiu pinigų, jie niekada neatiteks jiems.
Jie atiteks kačių prieglaudoms. Na, iš tiesų ne kačių prieglaudoms, bet bus panaudoti labdaros tikslams“, – kalbėjo milijardierius.
Verslininkas prisiminė ir dieną, kai už beveik 1,5 mlrd. svarų sterlingų pardavė savo verslą. Pasak jo, tai buvo nepaprastai džiugi akimirka, tapusi didžiuliu pasiekimų įvertinimu. Vis dėlto kartu atsirado ir netikėtas rūpestis – ką daryti su tokia milžiniška pinigų suma.
„Ką aš darysiu su 1,5 milijardo? Ką man su jais daryti?“ – prisiminė jis.
Maždaug po pusmečio J. Caudwellas priėmė sprendimą, kuris, kaip pats teigia, jam suteikė didžiulį palengvėjimą.
„Maždaug po šešių mėnesių nusprendžiau testamente nurodyti, kad mažiausiai 50 procentų savo turto paliksiu labdarai. Tai buvo didžiulis palengvėjimas“, – pasakojo jis.
Nenori, kad vaikai gyventų iš paveldėtų pinigų
Vyras yra įkūręs kelias labdaros organizacijas, tarp jų – „Caudwell Children“, „Caudwell Youth“ ir „Caudwell LymeCo“.
Jis taip pat remia įvairias iniciatyvas ir organizacijas, įskaitant „Bomber Command Memorial“, „Elton John AIDS Foundation“ bei „The King's Trust“.
Tačiau net ir nusprendęs pusę turto skirti labdarai, milijardierius suprato, kad likusi suma būtų pernelyg didelė jo vaikams.
„Nes tikiu, kad mano vaikai turi patys atrasti savo kelią, patys pasiekti sėkmę. Aš visiškai nepritariu tam, kad vaikai gyventų iš patikos fondų pinigų.
Tai nėra geras dalykas jūsų vaikams. Turite suteikti jiems galimybę patiems pasiekti sėkmę, pajusti savo pastangų vaisius ir pasitenkinimą tuo, ką pasiekė.
Taigi ilgainiui vis labiau linkau prie minties nepalikti vaikams pinigų arba bent jau nepalikti pernelyg didelių sumų“, – aiškino J. Caudwellas.
Bėgant laikui verslininko požiūris tik stiprėjo. Iš pradžių labdarai jis buvo numatęs skirti bent pusę turto, tačiau dabar ši dalis išaugo iki mažiausiai 70 procentų.
Milijardierius įsitikinęs, kad didžiulis paveldėtas turtas ne visuomet yra dovana – jo manymu, vaikams svarbu patiems siekti tikslų, kurti savo gyvenimą ir patirti savarankiškai uždirbtos sėkmės džiaugsmą.
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