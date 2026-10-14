Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Per draugų vestuves sukniubo garsus komikas: skubiai išvežtas į ligoninę

2026-10-14 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-14 19:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Didžiojoje Britanijoje gerai žinomas komikas Vic Reeves (67 m.) savaitgalį buvo skubiai išvežtas į ligoninę. Pranešama, kad draugų vestuvėse vyras staiga pasijuto blogai ir, kaip teigiama, sukniubo svečių akivaizdoje.

Vestuvės, greitoji (nuotr. 123f.com)

Didžiojoje Britanijoje gerai žinomas komikas Vic Reeves (67 m.) savaitgalį buvo skubiai išvežtas į ligoninę. Pranešama, kad draugų vestuvėse vyras staiga pasijuto blogai ir, kaip teigiama, sukniubo svečių akivaizdoje.

REKLAMA
0

Incidentas įvyko viešbutyje „Hotel du Vin“, esančiame Poole mieste, kur Vic Reeves kartu su žmona Nancy Sorrell dalyvavo draugų vestuvių šventėje, rašė Express.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak liudininkų, iš pradžių šventė vyko sklandžiai – komikas linksmino susirinkusiuosius, pasakojo anekdotus ir mėgavosi gera atmosfera. Tačiau netrukus situacija netikėtai pasikeitė.

REKLAMA
REKLAMA

Skubiai išvežtas į ligoninę

Vienas šventės dalyvių leidiniui „Daily Mail“ pasakojo, kad komikas staiga pasijuto prastai, todėl į įvykio vietą teko kviesti greitąją medicinos pagalbą.

REKLAMA

„Vic pasakojo anekdotus ir linksmino žmones, o vakarėliui įsibėgėjus, žinoma, visi lankėsi prie baro, kaip ir galima tikėtis. Tačiau staiga atrodė, kad situacija pasikeitė į blogąją pusę. Žmonių būryje kilo sujudimas, darbuotojų buvo paprašyta iškviesti greitąją pagalbą. Paaiškėjo, kad ji buvo kviečiama Vic, kuris atrodė visai prastai“, – pasakojo liudininkas.

REKLAMA
REKLAMA

Jo teigimu, viskas įvyko itin greitai.

„Viskas nutiko labai greitai. Atrodė, kad jis tiesiog persistengė“, – sakė šventės dalyvis.

Liudininkas pridūrė, kad netrukus komiką išvežė medikai.

„Netrukus paramedikai jį išvežė neįgaliojo vežimėliu. Atrodė, kad atmosfera iš juoko ir linksmybių labai greitai pasikeitė į rimtą susirūpinimą“, – prisiminė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau atskleidė apie galvoje esantį auglį

Tikrasis Vic Reeves vardas – Jim Moir. Didžiojoje Britanijoje jis išgarsėjo kaip komikų dueto „Vic and Bob“ narys, kartu su Bob Mortimer vedęs populiarią BBC laidą „Shooting Stars“ ir dalyvavęs kituose televizijos projektuose.

2021 metais komikas viešai prabilo apie rimtas sveikatos problemas. Tuomet jis atskleidė, kad jo galvoje buvo aptiktas nepiktybinis auglys, kurio gydytojai negali pašalinti.

REKLAMA

Dėl šios ligos vyras visiškai prarado klausą viena ausimi. Jam taip pat tenka reguliariai atlikti magnetinio rezonanso tyrimus, kad medikai galėtų stebėti auglio būklę.

Apie diagnozę Vic Reeves pasakojo tinklalaidėje „Adam Buxton Podcast“.

„Jis nepiktybinis. Jie negali jo pašalinti. Gali jį sumažinti arba tiesiog palikti ir stebėti. Būtent tai jie ir daro“, – tuomet sakė komikas.

REKLAMA

Vyras paaiškino, kad jam diagnozuota vestibulinė švanoma – nepiktybinis nervinio audinio auglys.

„Man diagnozuota vestibulinė švanoma. Tai auglys mano galvoje. Visiškai apkurčiau kairiąja ausimi – ja nebegirdžiu nė kiek, ir klausa niekada nebesugrįš.

Ji visiškai prarasta. Auglys yra maždaug vynuogės dydžio, todėl gydytojai turi jį nuolat stebėti“, – pasakojo jis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų