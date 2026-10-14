Per draugų vestuves sukniubo garsus komikas: skubiai išvežtas į ligoninę

Incidentas įvyko viešbutyje „Hotel du Vin“, esančiame Poole mieste, kur Vic Reeves kartu su žmona Nancy Sorrell dalyvavo draugų vestuvių šventėje, rašė Express.
Pasak liudininkų, iš pradžių šventė vyko sklandžiai – komikas linksmino susirinkusiuosius, pasakojo anekdotus ir mėgavosi gera atmosfera. Tačiau netrukus situacija netikėtai pasikeitė.
Skubiai išvežtas į ligoninę
Vienas šventės dalyvių leidiniui „Daily Mail“ pasakojo, kad komikas staiga pasijuto prastai, todėl į įvykio vietą teko kviesti greitąją medicinos pagalbą.
„Vic pasakojo anekdotus ir linksmino žmones, o vakarėliui įsibėgėjus, žinoma, visi lankėsi prie baro, kaip ir galima tikėtis. Tačiau staiga atrodė, kad situacija pasikeitė į blogąją pusę. Žmonių būryje kilo sujudimas, darbuotojų buvo paprašyta iškviesti greitąją pagalbą. Paaiškėjo, kad ji buvo kviečiama Vic, kuris atrodė visai prastai“, – pasakojo liudininkas.
Jo teigimu, viskas įvyko itin greitai.
„Viskas nutiko labai greitai. Atrodė, kad jis tiesiog persistengė“, – sakė šventės dalyvis.
Liudininkas pridūrė, kad netrukus komiką išvežė medikai.
„Netrukus paramedikai jį išvežė neįgaliojo vežimėliu. Atrodė, kad atmosfera iš juoko ir linksmybių labai greitai pasikeitė į rimtą susirūpinimą“, – prisiminė jis.
Anksčiau atskleidė apie galvoje esantį auglį
Tikrasis Vic Reeves vardas – Jim Moir. Didžiojoje Britanijoje jis išgarsėjo kaip komikų dueto „Vic and Bob“ narys, kartu su Bob Mortimer vedęs populiarią BBC laidą „Shooting Stars“ ir dalyvavęs kituose televizijos projektuose.
2021 metais komikas viešai prabilo apie rimtas sveikatos problemas. Tuomet jis atskleidė, kad jo galvoje buvo aptiktas nepiktybinis auglys, kurio gydytojai negali pašalinti.
Dėl šios ligos vyras visiškai prarado klausą viena ausimi. Jam taip pat tenka reguliariai atlikti magnetinio rezonanso tyrimus, kad medikai galėtų stebėti auglio būklę.
Apie diagnozę Vic Reeves pasakojo tinklalaidėje „Adam Buxton Podcast“.
„Jis nepiktybinis. Jie negali jo pašalinti. Gali jį sumažinti arba tiesiog palikti ir stebėti. Būtent tai jie ir daro“, – tuomet sakė komikas.
Vyras paaiškino, kad jam diagnozuota vestibulinė švanoma – nepiktybinis nervinio audinio auglys.
„Man diagnozuota vestibulinė švanoma. Tai auglys mano galvoje. Visiškai apkurčiau kairiąja ausimi – ja nebegirdžiu nė kiek, ir klausa niekada nebesugrįš.
Ji visiškai prarasta. Auglys yra maždaug vynuogės dydžio, todėl gydytojai turi jį nuolat stebėti“, – pasakojo jis.
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