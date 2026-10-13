Kikbokso vicečempionas nušautas, įtariamasis – buvęs elitinis pareigūnas: kriminalistas įvardijo svarbią detalę

Šis mirtimi pasibaigęs konfliktas vėl iškėlė klausimą, ar Lietuvoje pakankamai kontroliuojama, kam leidžiama turėti šaunamuosius ginklus. Vis dėlto ilgametę patirtį kriminalistinių tyrimų srityje turintis Juozas Ravinis mano, kad pavieniai atvejai neturėtų tapti pagrindu keisti taisykles visiems.
Kriminalistas apie panašius incidentus bei kitas aplinkybes
J. Ravinis, turintis daugiau kaip 30 metų patirties kriminalistinių tyrimų srityje, sako, kad vertinti konfliktą vien iš viešai paskelbtos informacijos gali būti sudėtinga, ypač tada, kai įvykis baigiasi mirtimi, o visos jo aplinkybės dar nėra nustatytos.
„Kiekviena situacija yra labai staigi, jeigu, kaip sako, tai įvyko spontaniškai, todėl nebuvus vietoje, net kalbant su liudininkais, yra labai sunku kažką pasakyti. Gyventojai duoda parodymus, o konflikto pradžią gali nusakyti tik tas, kuris jau žuvo, ir tas, kuris pradėjo tą konfliktą.
Todėl yra procedūros, atliekami tyrimai, ten, kiek įmanoma, atkuriamas veiksmas ir sprendžiama, teisėtai ar neteisėtai [buvo panaudotas ginklas]“, – aiškina kriminalistas.
J. Ravinis prisiminė ne vieną atvejį, kai ginklą panaudojo pareigūnai arba su juo susiję incidentai sulaukė visuomenės dėmesio.
Anot jo, prieš kelerius metus viename bare ginklu grasino tuo metu tarnavęs pareigūnas, o dėl įvykio buvo pradėtas tyrimas. J. Ravinis taip pat prisiminė Lietuvoje kilusią diskusiją po incidento, kai pareigūnai nušovė negalią turėjusią moterį.
Vis dėlto, jo vertinimu, atvejų, kai ginklas panaudojamas per konfliktą tarp žmonių ir tai baigiasi mirtimi, Lietuvoje pasitaiko ganėtinai retai.
Kalbėdamas apie šaunamųjų ginklų panaudojimą, J. Ravinis nurodo, kad kiekvieną situaciją būtina vertinti individualiai. Anot jo, ypač sudėtinga spręsti apie buvusio pareigūno veiksmus, kai susiduriama su fiziškai stipriu, kovos menais užsiimančiu žmogumi.
„Asmuo, kuris yra kovotojas, aišku, kad kiti žmonės neturi šansų be ginklų prieš tokius atsilaikyti arba kažkaip išvengti sužalojimų“, – sako pašnekovas.
Jis taip pat pateikė JAV pavyzdį, kai pareigūnas iš maždaug penkių metrų atstumo į užpuoliko krūtinę paleido apie aštuonis šūvius, tačiau šis dar spėjo mirtinai sužaloti pareigūną.
„Amerikoje buvo atvejis, kai iš penkių metrų pareigūnas aštuonis šūvius šovė į krūtinę užpuolikui, o tas užpuolikas sužeidė jį į kaklą ir pareigūnas mirė. Dėl to kiekviena situacija yra labai skirtinga ir nebuvus vietoje sunku pasakyti, kaip ten galėjo būti“, – pasakoja J. Ravinis.
Ar dėl vieno įvykio reikėtų griežtinti ginklų kontrolę?
Po tokių įvykių neišvengiamai kyla klausimas, ar Lietuvoje reikėtų griežtinti šaunamųjų ginklų įsigijimo ir laikymo reikalavimus. Tačiau J. Ravinis sako manantis, kad vienas incidentas savaime nėra pakankamas pagrindas keisti visiems galiojančią tvarką.
„Iš vienetinių atvejų negalima padaryti visiems kažkokių pokyčių. Jeigu vienas žmogus, legaliai laikantis ginklą, padarė pažeidimą, tai dabar būtų nelogiška visiems pakeisti kažkokias taisykles.
Tie žmonės, kurie legaliai praeina visus psichiatrus, sveikatos patikras ir gauna leidimą ginklui, jie nėra kalti dėl kokių incidentų ar to, kad kažkur kažkas nesugebėjo užkirsti kelio nelegalių ginklų naudojimui“, – sako jis.
Anot kriminalisto, žmogaus būklė ir gyvenimo aplinkybės laikui bėgant gali keistis, todėl yra neįmanoma iš anksto numatyti visų galimų situacijų.
„Žmones tikrina psichiatrai, bet visko nutinka – žmogui pasikeičia situacija, gal šeima sugriūva, kažkas atsitinka su finansais ar susilpnėja sveikata, daug dalykų gyvenime nutinka“, – svarsto J. Ravinis.
Buvusiam pareigūnui galioja tos pačios taisyklės?
Penktadienio įvykis išskirtinis ir tuo, kad įtariamasis – anksčiau dirbęs pareigūnu, net pelnęs apdovanojimus. Jis, kaip skelbta, ginklą turėjo teisėtai. Po įvykio ginklas iš įtariamojo yra paimtas.
J. Ravinio teigimu, buvusi tarnyba savaime nereiškia, kad žmogui turėtų būti taikomos kitokios taisyklės nei kitiems civiliams.
„Jis jau nėra pareigūnas ir elgiasi kaip civilinis asmuo“, – sako pašnekovas.
Anot jo, sprendžiant, ar žmogus gali toliau turėti ginklą, reikėtų vertinti konkrečias aplinkybes ir tai, ar buvo pažeisti ginklo laikymo bei naudojimo reikalavimai.
„Jeigu jis viršijo būtinąją gintį arba, sakykime, buvo išgėręs, kas yra draudžiama turint ginklą, tai, jeigu pažeidė reikalavimus, iš jo leidimą atims. Bet viską dabar spręs tyrimo metu“, – teigė J. Ravinis.
Daugiau ginklų – daugiau saugumo?
Viešojoje erdvėje vis dažniau kalbama apie pasirengimą galimoms grėsmėms, tačiau kartu diskutuojama ir apie ginklų kontrolę. J. Ravinio teigimu, svarstant šiuos klausimus būtina atsižvelgti ir į nelegaliai laikomų ginklų problemą.
Jo nuomone, galimybė teisėtai turėti ginklą savigynai gali atgrasyti dalį nusikaltėlių, kurie planuoja įsibrauti į būstus ar užpulti kitus žmones.
„Kuo daugiau žmonių turės savigynai ginklų, tuo nelegaliai ginklus laikantiems žmonėms bus mažiau galimybių užpuldinėti, nes jie galvos, kad kas antras turi namie ginklą ir jeigu aš ateisiu plėšti, galiu būti sužalotas“, – aiškina jis.
Kriminalistas taip pat teigia nemanantis, kad vien griežtesni apribojimai savaime išspręstų nusikalstamumo problemą.
„Tie, kurie ginklus laiko nelegaliai, tų apribojimų nežiūri. Pavyzdžiui, juk avarijų dėl padidintų greičio apribojimų nesumažėjo. Tai reiškia, kad ne taip reikia daryti, turėtų būti kita prevencija“, – sako J. Ravinis.
Bendrojo pagalbos centras sulaukė 9 skambučių: šokiruojančios liudytojų detalės
Bendrojo pagalbos centro (BPC) atstovė naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad iš viso sulaukė 9 pranešimų apie įvykį.
„18:25 val. buvo vienas pagrindinis skambutis, pats pirmutinis, o po to dar beveik kas minutę sekė 8 skambučiai. Pirmojo skambučio metu gan nerišliai, fragmentiškai buvo pranešta, kad yra du asmenys, užpuolė, po to buvo muštynės, su ginklu, šaudo ir panašiai.
Darbuotojas išsiaiškino koks adresas ir paklausė, ar reikalinga greitoji. Iš pradžių pasakė, kad nereikalinga, bet pokalbio metu buvo girdimi šūviai ir tada pranešėjas patikslino, kad greitoji reikalinga. Tada mes jį sujungėme su policijos budėtoju.
Viena pranešėja važiuojant iš troleibuso matė, kad stovėjo asmenų grupė ir vienas išsitraukė ginklą, juo grasino ir mosikavo.
Dar vienas skambutis buvo iš gyventojos, kuri buvo namuose, nes sakė, kad bijo pažiūrėti ir pasitikslinti informacijos, bet pranešė, kad girdėjo šūvius ir vienas gulintis yra.
Skambino viena moteris, kuri tik šaukė, matyt ji buvo šalia to žmogaus, nes buvo tik rėkimas ir neįmanoma susikalbėti. Gal ji buvo kokia pažįstama, buvo labai susijaudinusi ir nereagavo į operatoriaus klausimus“, – nurodė BPC atstovė.
Buvusio elitinio pareigūno portretas, kuris įtariamas nužudymu – kas žinoma?
Pareigūnas tarnyba prasidėjo maždaug 1995-aisiais. 2012 metų gegužę jis viešai pristatytas kaip šios valdybos 2-ojo skyriaus viršininkas. Tuo metu pareigūnas turėjo komisaro laipsnį.
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba dirbo su sudėtingais tyrimais, kuriuose pareigūnams tekdavo aiškintis nusikalstamų grupuočių ryšius, narkotikų tiekimo kelius ir planuojamus nusikaltimus.
2014 m. portalas „Lrytas“ rašė, kad šio padalinio kriminalistai tyrė įvairių grupuočių veiklą ir siekė nustatyti ne tik tiesioginius nusikaltimų vykdytojus, bet ir už jų stovinčius organizatorius.
„Mes patys ieškome siūlo galų ir juos po truputį vyniojame“, – tuomet apie kriminalistų darbo specifiką portalui kalbėjo pareigūnas.
Jo vadovaujamo padalinio veikla buvo siejama su keliais rezonansiniais tyrimais. Tarp jų – bandymo pagrobti sostinės restorano „Belmontas“ savininką atskleidimas, maždaug 50 mln. eurų vertės ikonų kolekcijos vagystės tyrimas ir operacijos prieš narkotikus platinusias grupuotes.
2013 m. policijos veiklos rezultatuose taip pat minėtos aptiktos narkotinių medžiagų gamybos laboratorijos, kanapių auginimo vietos ir iš nusikalstamų grupuočių paimti ginklai bei sprogmenys.
Portalas delfi.lt susisiekė su įtariamu buvusiu pareigūnu, tačiau vyras sakė negalintis daug komentuoti, nes vyksta ikiteisminis tyrimas. „Jaučiuosi nelabai kaip“, – portalui komentavo vyras.
Naujienų portalas tv3.lt bandė susisiekti su įtariamuoju, tačiau atsakymo dar negavo – kai įtariamasis atsakys, tekstas bus papildytas.
Tarnyba įvertinta policijos apdovanojimu
Pareigūno tarnyba buvo įvertinta ir oficialiu policijos apdovanojimu. 2012 m. jam įteiktas trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus“.
Lietuvos policija skelbia, kad šis ženklas gali būti skiriamas už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, nuopelnus palaikant viešąją tvarką bei sunkių nusikaltimų išaiškinimą.
Liudininko pasakojimas – girdėjo 4 šūvius, žmona klykė ne savo balsu
Naujienų portalui tv3.lt šalia esančiame name gyvenantis vyras (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut. past.) pasakoja, kad penktadienio vakarą išgirdo 4 šūvius ir iškart suprato, kad viskas labai rimta, kai į kiemą sulėkė daugybė tarnybų, o ant žemės pamatė gulintį uždengtą žmogaus kūną.
„Girdėjau šūvius, net kažkaip neatkreipiau į tai dėmesio, pamačiau tik tada, kai visos pajėgos sulėkė pas mane į kiemą. Mačiau uždengtą kūną.
Išėjus į lauką ir paklausus, kas čia nutiko, buvo pasakyta, kad kažkuris iš jų šlapinosi ant mano namo kampo. Tikėtina tas, kuris buvo nušautas, jis buvo su žmona, o tas įtariamasis kažką jam pasakė. Jie susikoliojo, susistumdė ir po to tas išsitraukė ginklą ir, kiek girdėjau, vieną šūvį paleido į žemę ir 3 į nugarą.
Pats jis iš įvykio vietos nebėgo, stovėjo prie nušauto vyro.
Nušauto vyro žmona klykė ne savo balsu. Ji nesužeista, bet iš to šoko paeiti negalėjo, ją trys žmonės vedė į greitosios automobilį“, – naujienų portalui tv3.lt pasakoja liudininkas.
Liudininkas pasakojo, kad saugiau ir ramiau pasidarė tik tada, kai sužinojo, kad šūvius paleidęs įtariamasis jau yra sulaikytas.
Įtariamasis paleistas iš areštinės
Pirmadienį prokuratūra pranešė, kad nužudymu įtariamas vyras paleistas iš areštinės.
Naujienų portalui tv3.lt Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Šatkauskienė nurodė, kad, įvertinus tyrimo metu surinktus duomenis, įtariamajam skirtos su laisvės atėmimu nesusijusios kardomosios priemonės.
Jos teigimu, iš jo yra paimti dokumentai ir skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Įtariamasis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę, tačiau dabar yra paleistas.
Policija prašo visuomenės pagalbos
Šį šeštadienį policija kreipėsi į visuomenę: „Policija prašo atsiliepti įvykio liudininkus ir asmenis, galinčius suteikti tyrimui reikšmingos informacijos ar turinčius įvykio vaizdo įrašų.
Prašome susisiekti su policijos pareigūnais tel. +370 700 56007 arba skubiosios pagalbos telefonu 112.“
Primename, kad penktadienio vakarą, apie 18 val. 25 min. Vilniuje, Savanorių pr., daugiabučio namo kieme, konflikto metu, vyriškis iš teisėtai laikomo šaunamojo ginklo šovė į vyrą (gim. 1981 m.), kuris dėl šautinės žaizdos krūtinėje įvykio vietoje mirė. Ginklas paimtas.
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