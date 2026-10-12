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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Su ginklu, šaudo“ – aiškėja Vilniuje galimai vyrą nušovusio buvusio policijos viršininko portretas ir kas vyko

2026-10-12 16:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Rūta Vildžiūnaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-12 16:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Penktadienio vakarą Vilniuje, Savanorių prospekte, per konfliktą buvo nušautas 45-erių vyras. Naujienų portalo tv3.lt šaltinių duomenimis, įtarimai nužudymu pareikšti buvusiam kriminalinės policijos pareigūnui Rolandui N., kuris anksčiau vadovavo Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos skyriui. Šaltinių teigimu, vyras valdė ir šalia įvykio vietos esantį lombardą, prie kurio ir buvo nušautas žmogus. Tuo metu Bendrojo pagalbos centro (BPC) atstovė atskleidė, kad pirmojo skambučio metu operatorius ne tik girdėjo fragmentišką informaciją apie konfliktą ir grasinimus, bet ir pokalbio metu pasigirdo šūviai. Ką žinome apie buvusio pareigūno praeitį ir naujas konflikto aplinkybes?

Penktadienio vakarą Vilniuje, Savanorių prospekte, per konfliktą buvo nušautas 45-erių vyras. Naujienų portalo tv3.lt šaltinių duomenimis, įtarimai nužudymu pareikšti buvusiam kriminalinės policijos pareigūnui Rolandui N., kuris anksčiau vadovavo Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos skyriui. Šaltinių teigimu, vyras valdė ir šalia įvykio vietos esantį lombardą, prie kurio ir buvo nušautas žmogus. Tuo metu Bendrojo pagalbos centro (BPC) atstovė atskleidė, kad pirmojo skambučio metu operatorius ne tik girdėjo fragmentišką informaciją apie konfliktą ir grasinimus, bet ir pokalbio metu pasigirdo šūviai. Ką žinome apie buvusio pareigūno praeitį ir naujas konflikto aplinkybes?

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Taip pat, naujienų portalo tv3.lt šaltinių žiniomis, įtariamasis valdė lombardą, esantį Savanorių pr. pirmame aukšte, prie kurio ir kilo konfliktas. Kaip portalui pasakojo liudininkas, konfliktas galėjo kilti dėl to, kad nušautas vyras galimai šlapinosi ant namo sienos.

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(47 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje kieme Savanorių pr. nušautas vyras

Bendrojo pagalbos centras sulaukė 9 skambučių: šokiruojančios liudytojų detalės

Bendrojo pagalbos centro (BPC) atstovė naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad iš viso sulaukė 9 pranešimų apie įvykį. 

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„18:25 val. buvo vienas pagrindinis skambutis, pats pirmutinis, o po to dar beveik kas minutę sekė 8 skambučiai. Pirmojo skambučio metu gan nerišliai, fragmentiškai buvo pranešta, kad yra du asmenys, užpuolė, po to buvo muštynės, su ginklu, šaudo ir panašiai.

Darbuotojas išsiaiškino koks adresas ir paklausė, ar reikalinga greitoji. Iš pradžių pasakė, kad nereikalinga, bet pokalbio metu buvo girdimi šūviai ir tada pranešėjas patikslino, kad greitoji reikalinga. Tada mes jį sujungėme su policijos budėtoju.

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Viena pranešėja važiuojant iš troleibuso matė, kad stovėjo asmenų grupė ir vienas išsitraukė ginklą, juo grasino ir mosikavo.

Dar vienas skambutis buvo iš gyventojos, kuri buvo namuose, nes sakė, kad bijo pažiūrėti ir pasitikslinti informacijos, bet pranešė, kad girdėjo šūvius ir vienas gulintis yra.

Skambino viena moteris, kuri tik šaukė, matyt ji buvo šalia to žmogaus, nes buvo tik rėkimas ir neįmanoma susikalbėti. Gal ji buvo kokia pažįstama, buvo labai susijaudinusi ir nereagavo į operatoriaus klausimus“, – nurodė BPC atstovė.

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Buvusio elitinio pareigūno portretas, kuris įtariamas nužudymu – kas žinoma?

Rolando N. tarnyba prasidėjo maždaug 1995-aisiais. 2012 metų gegužę jis viešai pristatytas kaip šios valdybos 2-ojo skyriaus viršininkas. Tuo metu pareigūnas turėjo komisaro laipsnį.

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba dirbo su sudėtingais tyrimais, kuriuose pareigūnams tekdavo aiškintis nusikalstamų grupuočių ryšius, narkotikų tiekimo kelius ir planuojamus nusikaltimus.

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2014 m. portalas „Lrytas“ rašė, kad šio padalinio kriminalistai tyrė įvairių grupuočių veiklą ir siekė nustatyti ne tik tiesioginius nusikaltimų vykdytojus, bet ir už jų stovinčius organizatorius.

„Mes patys ieškome siūlo galų ir juos po truputį vyniojame“, – tuomet apie kriminalistų darbo specifiką portalui kalbėjo Rolandas N.

Jo vadovaujamo padalinio veikla buvo siejama su keliais rezonansiniais tyrimais. Tarp jų – bandymo pagrobti sostinės restorano „Belmontas“ savininką atskleidimas, maždaug 50 mln. eurų vertės ikonų kolekcijos vagystės tyrimas ir operacijos prieš narkotikus platinusias grupuotes.

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2013 m. policijos veiklos rezultatuose taip pat minėtos aptiktos narkotinių medžiagų gamybos laboratorijos, kanapių auginimo vietos ir iš nusikalstamų grupuočių paimti ginklai bei sprogmenys.

Portalas delfi.lt susisiekė su Rolandu N., tačiau vyras sakė negalintis daug komentuoti, nes vyksta ikiteisminis tyrimas. „Jaučiuosi nelabai kaip“, – portalui komentavo vyras.

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Naujienų portalas tv3.lt bandė susisiekti su Rolandu N., tačiau atsakymo dar negavo – kai įtariamasis atsakys, tekstas bus papildytas.

Tarnyba įvertinta policijos apdovanojimu

Rolando N. tarnyba buvo įvertinta ir oficialiu policijos apdovanojimu. 2012 m. jam įteiktas trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus“.

Lietuvos policija skelbia, kad šis ženklas gali būti skiriamas už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, nuopelnus palaikant viešąją tvarką bei sunkių nusikaltimų išaiškinimą.

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Liudininko pasakojimas – girdėjo 4 šūvius, žmona klykė ne savo balsu

Naujienų portalui tv3.lt šalia esančiame name gyvenantis vyras (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut. past.) pasakoja, kad penktadienio vakarą išgirdo 4 šūvius ir iškart suprato, kad viskas labai rimta, kai į kiemą sulėkė daugybė tarnybų, o ant žemės pamatė gulintį uždengtą žmogaus kūną.

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„Girdėjau šūvius, net kažkaip neatkreipiau į tai dėmesio, pamačiau tik tada, kai visos pajėgos sulėkė pas mane į kiemą. Mačiau uždengtą kūną.

Išėjus į lauką ir paklausus, kas čia nutiko, buvo pasakyta, kad kažkuris iš jų šlapinosi ant mano namo kampo. Tikėtina tas, kuris buvo nušautas, jis buvo su žmona, o tas įtariamasis kažką jam pasakė. Jie susikoliojo, susistumdė ir po to tas išsitraukė ginklą ir, kiek girdėjau, vieną šūvį paleido į žemę ir 3 į nugarą.

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Pats jis iš įvykio vietos nebėgo, stovėjo prie nušauto vyro.

Nušauto vyro žmona klykė ne savo balsu. Ji nesužeista, bet iš to šoko paeiti negalėjo, ją trys žmonės vedė į greitosios automobilį“, – naujienų portalui tv3.lt pasakoja liudininkas.

Liudininkas pasakojo, kad saugiau ir ramiau pasidarė tik tada, kai sužinojo, kad šūvius paleidęs įtariamasis jau yra sulaikytas.

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Įtariamasis paleistas iš areštinės

Pirmadienį prokuratūra pranešė, kad nužudymu įtariamas vyras paleistas iš areštinės.

Naujienų portalui tv3.lt Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Šatkauskienė nurodė, kad, įvertinus tyrimo metu surinktus duomenis, įtariamajam skirtos su laisvės atėmimu nesusijusios kardomosios priemonės.

Jos teigimu, iš jo yra paimti dokumentai ir skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Įtariamasis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę, tačiau dabar yra paleistas.

Vilniuje, Savanorių pr., nušautas vyras (tv3.lt koliažas)

Policija prašo visuomenės pagalbos

Šį šeštadienį policija kreipėsi į visuomenę: „Policija prašo atsiliepti įvykio liudininkus ir asmenis, galinčius suteikti tyrimui reikšmingos informacijos ar turinčius įvykio vaizdo įrašų.

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Prašome susisiekti su policijos pareigūnais tel. +370 700 56007 arba skubiosios pagalbos telefonu 112.“

Primename, kad penktadienio vakarą, apie 18 val. 25 min. Vilniuje, Savanorių pr., daugiabučio namo kieme, konflikto metu, vyriškis iš teisėtai laikomo šaunamojo ginklo šovė į vyrą (gim. 1981 m.), kuris dėl šautinės žaizdos krūtinėje įvykio vietoje mirė. Ginklas paimtas. 

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Vilniuje kieme Savanorių pr. nušautas vyras (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Kas žinoma apie pastarųjų dienų įvykį?

Savanorių pr. 45 metų vyrą nušovė kitas su juo konfliktavęs 53-erių vyras. Vyrų ginčą netoli viešojo transporto stotelės pamatė žmonės, grįžtantys iš darbų ar einantys į šalia esančią parduotuvę, ir puolė skambinti bendruoju pagalbos numeriu.

„Vakar apie 18 valandą trisdešimt minučių policijos pareigūnai sulaukė net kelių pranešimų apie konfliktą viešoj vietoj Savanorių prospekte“, – sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja.

Anot šaltinių, vienas vyras policijai skambino, kad jį puola su ginklu. Pirminiais duomenimis, 45 metų vyras nereagavo į 53 metų vyro, buvusio policininko perspėjimus atsitraukti.

Jaunesnis vyras nesitraukė ir po perspėjamojo šūvio į žemę. Anot liudininkų, į jį pataikė trys iš legaliai laikomo pistoleto paleistos kulkos.

„Maniškė girdėjo vakar šūvius parduotuvėje. Girdėjo, galvojo, kad petardos sproginėjo čia, bet paskui sužinojo, kad čia nušovė žmogų“, – pasakojo vienas liudininkas.

Kita liudininkė teigė, kad išgirdo šūvius būdama namuose: „Du šūvius išgirdau, paskui prieinu prie lango, žiūriu, kad guli žmogus. Žmonių daug prisirinko, moteriškė labai smarkiai klykė ne savo balsu.“

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Nušautojo žmonai prireikė medikų pagalbos, o šaudęs buvęs policininkas nesislapstė ir laukė atvykstančių pareigūnų. 

„Įtariamasis iš įvykio vietos nesišalino, atvykus pareigūnams jis buvo vietoje, taip pat buvo paimtas jo šaunamasis ginklas, kuris, kaip ir minėjau, legaliai buvo laikomas“, – teigė J. Samorokovskaja.

TV3 šaltinių teigimu, sulaikytasis – buvęs Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 2 skyriaus viršininkas, prieš keturiolika metų apdovanotas trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“.

„Vardo pavardės mes neatskleidžiam, bet informaciją tokią patvirtinti galim, kad tai buvęs pareigūnas, dirbęs policijoje daugiau negu prieš gerą dešimtmetį“, – sakė policijos atstovė.

Visą naktį nužudymo vietoje dirbo 10 policijos ekipažų. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo.

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Kažkaip keistos vidad tų šaudynių
Kažkaip keistos vidad tų šaudynių
2026-10-12 17:42
išeitys - šūviai dažniausiai mirtini. Kodėl nešaunama į koją ar kitą kūno vietą, nesukeliant mirtinų sužalojimų? Ginklus legaliai turi daugelis, bet kiek iš jų gavę saugaus ginklo naudojimo mokymą, jau nekalbant apie šaudymo taikinio įgūdžius? Juo lab šiuo atveju šovė policijos veteranas.
Atsakyti
tai gerai
tai gerai
2026-10-12 16:52
tikriausiai jau po poros valandu pas tave apsilankys policija. gali isideti i tase pora svariu kojiniu ir triusiku, aisku, jei turi svariu
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turetu buti geda
turetu buti geda
2026-10-12 16:20
tevetrys stipriai atsilieka. pvz del lfinai jau raso, kas tas nusautasis. pasirodo jis yra buves kikbokso cempionas. gal kas nors ir dabar sakys, kad nereikejo sauti (nors sauta pirma i zeme)? gal noretu kas pasimankstinti su tokiu?
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