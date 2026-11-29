Apie gedimą sekmadienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybė.
„Įvykus elektros energijos tiekimo gedimui šiuo metu eglutė Katedros aikštėje nešviečia. Atsakingos tarnybos stengiasi kuo greičiau pašalinti gedimą ir sugrąžinti stebuklą į kalėdinį Vilniaus miestelį“, – skelbė savivaldybė.
Po kokių 40 minučių ji pranešė, kad gedimą pavyko pašalinti ir eglutė vėl spindi.
Vilniaus eglės įžiebimo šventės transliacija taip ir nebuvo parodyta
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad lapkričio 28 dieną Vilniaus Katedros aikštėje visi susibūrė stebėti kalėdinės eglutės įžiebimo. Tie, kurie norėjo stebėti šią transliaciją namuose skaudžiai nusivylė – ji taip ir nebuvo parodyta.
Šįkart laukusieji galimybės pamatyti šventę per televizijos ekranus liko be nieko – vietoj Vilniaus eglės įžiebimo buvo rodytos kitos laidos.
Namuose buvusiems ir eglutės įžiebimą norėjusiems stebėti gyventojams teko nusivilti, nes tiesioginė transliacija taip ir neprasidėjo. Vietoj to rodytos kitos laidos.
LRT pranešė, kad netikėtumas įvyko dėl techninių kliūčių, teigė, kad komanda dėjo visas pastangas, kad jos būtų pašalintos. Jie pridėjo, kad šventė yra įrašoma ir atsiprašė žiūrovų.
„Atsiprašome žiūrovų už nepatogumus ir dėkojame už kantrybę bei supratingumą“, – rašė jie.
LRT po šių techninių nesklandumų, dėl kurių įžiebimo transliacija taip ir nebuvo parodyta, pranešė, kad šventė buvo įrašoma ir ji bus rodoma rytoj, lapkričio 29 dieną.
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