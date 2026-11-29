Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Katedros aikštę užplūdo apie 20 tūkstančių vilniečių ir miesto svečių. O Klaipėdoje šiemet įžiebtos net dvi gyvos, gyventojų dovanotos eglės. Tad žaliaskarių kova jau užvirė ir gyventojai renka, kuri šiemetinė eglė pelnė daugiausia simpatijų?
Štai taip švyti natūrali, septyniolikos metrų aukščio Vilniaus Kalėdų eglė. Sostinėje – tikra Kalėdų pasaka. Čia žiba tūkstančiai lempučių, netrūksta sidabro bei aukso spalvų žaisliukų.
Šiemet eglė iškilo ant milžiniškos „Stebuklų“ plytelės, tad Katedros aikštėje atsirado dar viena vieta, kur žmonės galės ateiti ir sugalvoti savo Kalėdų norus.
Ant eglės šakų – daugiau kaip šeši šimtai žaisliukų ir keturiasdešimt penki tūkstančiai LED švieselių. Kalėdų eglė šiemet kainavo tiek pat, kiek pernai – 119 tūkstančių eurų, o su visa kompozicija siekia dvidešimt du metrus.
Vilniečiai eglutei negailėjo komplimentų:
„Super! Graži, labai graži, kultūringai, gražiai, „simple dimple.“
„Liuks! Labai faina, nuostabu. Vilnius yra sostinė ne be reikalo. – Labai graži. – O kas gražu? Ar lemputės, ar žaisliukai? – Žvaigždutė ant viršaus.“
„Pagaliau oficialiai galim laukti švenčių kalėdiškoj atmosferoj.“
„Žmonės tiesiog svaigsta nuo malonumo.“
„Žaižaruoja. Tikrai žaižaruoja. – Gal tik trūksta žinomų kalėdinių dainų, norisi padainuot.“
„Labai graži kompozicija ir viskas tinka vienas kitam.“
Eglei įsižiebus, žmonės atvirauja – širdyje jau šilčiau, o Kalėdų laukti dar smagiau.
„Kaip senais laikais. Kaip namie prie švenčių stalo. Artėja gražiausios metų šventės – šeima, draugai ir norim pasidžiaugti taip pat.“
„Labai gera matyti daug žmonių, kurie šypsosi, daug jaunų žmonių, tai tas buriantis jausmas.“
Gyventojai negali atitraukti akių nuo žaliaskarės – atėję į šventę ją fotografuoja, filmuoja. Žmonės, susirinkę iš visos Lietuvos, kartu mėgaujasi švente, šoka ir linksminasi.
„Kiekvienais metai labai graži eglutė ir kiekvienais metais kita eglutė, ne taip pat, tai šita labai gražiai.“
Katedros aikštė sausakimša, o minia nusidriekia ir į Gedimino prospektą bei gretimas gatves.
Savivaldybė skaičiuoja, jog į įžiebimo šventę susirinko daugiau kaip dvidešimt tūkstančių žmonių – panašiai kaip pernai.
„Laukiam, kol žmonės išsiskirstys, eisim pažiūrėt, ką kioskeliuose parduoda. – Pirksit jau kažką skanaus? – Priklauso. Reikia pirkti, paremti vietinį verslą. – Vynelį karštą? – Nu taip. Būtinai! (juokiasi)“
Penktadienį Kalėdų eglę įžiebė ir Kaunas
Tiesa, Kalėdų eglę pirmasis įžiebė Kaunas. Ką apie jų žaliaskarę mano vilniečiai?
„Labai graži eglutė, bet linkėjimai Kaunui.“
„Šį kartą tikrai kauniečiam nosį nušluostėm. Kauniečiai pasikėlę nosis galvoja, kad jų visada eglutė gražesnė, o šį kartą vilniečiai parodėm, kas yra stilius, elegancija, gracija, o ne pompastika kaunietiška.“
„Man atrodo, šiek tiek kreivoka Kauno buvo.“
„Svarbu atmosfera, svarbu, kas tavo dūšioj yra, o ne konkuruot, kuri eglutė gražiausia.“
Šalia eglės ir Kalėdų miestelis, iš jo namelių sklinda karšto vyno ir spurgų kvapas. Mažas puodelis karšto vyno kainuoja šešis eurus, didelis – aštuonis, o už didelį spurgų krepšelį teks pakloti aštuoniolika eurų.
Na, o kol šventinė nuotaika tiesiog tvyro ore, gyventojai dalija linkėjimus TV3 žiūrovams:
„Santarvės. Šilumos, gėrio. Kažko tokio savito, nuostabaus.“
„Palinkėčiau, atvirai ir nuoširdžiai, dvasinės ramybės ir supratingumo, kad sveikata yra didžiausias gyvenimo džiaugsmas.“
„Originalumo. Daugiau originalumo, gyvenime nebijoti išsiskirti iš kitų.“
Prie eglučių įžiebimo maratono prisijungė ir Klaipėda.
Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.