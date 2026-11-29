Nauja Paulinos atliekama dainos „Tamsus langas“ versija klausytojus pasiekė kartu su mini albumu „Tau“ ir jau spėjo atrasti ypatingą vietą jų širdyse.
Dovana klausytojams
Matydama, kaip šiltai sutinkamas kūrinys, atlikėja nusprendė sugrįžti prie jo dar kartą – šįsyk atskleisti dainos nuotaiką vaizdais ir padovanoti klausytojams dar vieną progą ją išgyventi.
Paulinos atliekama „Tamsaus lango“ versija sulaukė ir originalios dainos autorės Rūtos Morozovaitės palaikymo. Prieš įrašydama kūrinį, atlikėja gavo autorės palaiminimą, o ši džiaugėsi, kad jos daina naujai suskambo būtent Paulinos balsu. Dabar šios dainos istoriją pratęsia ir naujoji vizualizacija.
Ne tik šventinės nuotaikos, bet ir kur kas didesnio masto emocijų netrūks artėjančiame svarbiausiame Paulinos karjeros įvykyje – iki šiol didžiausiame jos soliniame koncerte „Arena Vilnius“, įvyksiančiame jau gruodžio 11 dieną. Kartu su gausia komanda atlikėja ruošia įspūdingą šou, kuriame susijungs klausytojų pamėgta muzika, išskirtiniai sceniniai sprendimai, netikėtos staigmenos ir daugybė įsimintinų akimirkų.
Atlikėja kviečia gražiausias metų šventes pasitikti kartu ir tapti šio ypatingo vakaro dalimi – bilietus į Paulinos Paukštaitytės koncertą „Arena Vilnius“ galite įsigyti ČIA.
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