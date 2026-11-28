Zarasai šiandien skelbia kalėdinio sezono pradžią.
Zarasuose įžiebta kalėdinė eglutė
Zarasų miesto kultūros centras anksčiau rašė, kad šventinę dieną Zarasus užliejo Kalėdų laukimo nuotaika – laukė teatralizuotas koncertas, muzika, šokiai, pramogos, kalėdinė mugė, edukacijos ir, žinoma, pagrindinė vakaro akimirka – Kalėdų eglutės įžiebimas!
Taip pat programoje buvo minima, kad visi galėjo pasisupti ant linksmosios karuselės, atvykti į kalėdinę mugę, kurioje buvo galima pasidairyti kalėdinių gėrybių, rankdarbių ir dovanų.
Susirinkusiųjų taip pat laukė kūrybinė ir linksma šaržų piešimo edukacija, žvakių liejimo edukacija, o vakaro kulminacija buvo muzika, šventiniai sveikinimai ir kalėdinės eglutės įžiebimas.
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