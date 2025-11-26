Prieš įžiebimo šventę – netikėtas Kauno eglės kaprizas: atskleidė, kodėl visą dekorą teko perdaryti iš naujo
Pagrindinė Kauno eglė jau pasidabinusi žiemiškais nėriniais, kurie pagaminti iš perdirbtų teniso kamuoliukų. Eglutė bus įžiebta jau šį penktadienio vakarą. O Kauno valdžia atskleidžia, kad šiemet visi šventiniai renginiai atsieis įpsūdingą sumą – arti 2 milijonų eurų. Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže. Pasidabinusi karūna, Rotušės aikštėje jau puikuojasi pagrindinė Kauno eglė. Šiemet ji pasidabinusi nėriniais, kurie nunerti iš 38 tūkstančių perdirbtų teniso kamuoliukų.
(1)Kalėdos 2026 Prieš 7 val.
Šiemet lietuviai Kalėdų išlaidas planuoja atsargiau – štai kiek išleis dovanoms ir švenčių stalui
Šiemet pinigus pradėję taškyti jau nuo balandžio, kai atgavo antrosios pensijų pakopos pinigus, išlaidas Kalėdoms lietuviai planuoja jau atsargiau. Nerimą žmonėms kelia kylančios kainos, pabrangęs šildymas ir degalai. Dauguma lietuvių Kalėdoms planuoja išleisti panašias sumas kaip pernai – vidutiniškai apie 180 eurų dovanoms ir apie 100 eurų vaišėms. Na, ir dar apie 50 eurų – Naujųjų metų stalui. Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kalėdos 2026 Prieš 19 val.
Atskleidė, iš kur atkeliavo Kauno Kalėdų eglė ir kiek džiaugsmo ji teikė: žaliaskarei arti 40 metų
Kaune į Rotušės aikštę jau atgabenta pagrindinė miesto puošmena. Milžinišką eglę dovanoję pakaunės gyventojai spėja, kad jai apie 40 metų. Įspūdingą žaliaskarę jie rado jau užaugusią, kai prieš kelis metus nusipirko namą. O savivaldybės atstovai atskleidžia, kiek gi šiemet Kaunui atsieis Kalėdos. Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže. Kalėdų eglę Kauno miestui dovanoja gyventojai Į prie namo augančią milžinišką žaliaskarę žvelgiantis Skirmantas sako, atvykus technikai, širdį suspaudė.
Kalėdos 2026 2026-11-23
REKLAMA
REKLAMA
Lietuvoje šiemet pastebima nauja Kalėdų mada – žmonės negali atsidžiaugti: „Kas natūralu, tas gražiausia“
Šalies miestai vienas po kito skelbia startą Kalėdoms: į centrines aikštes gabena eglutes. Didmiesčiai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda – eglių įžiebimo šventes planuoja jau ateinantį savaitgalį, kitur Kalėdos prasidės gruodžio pradžioje. Lietuvoje šiemet pastebima nauja mada – karkasines egles keičia natūralios eglutės. Jas miestams dažniausiai dovanoja žmonės, kai kiemuose žaliaskarės tampa per didelės ir net kelia pavojų statiniams. Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kalėdos 2026 2026-11-23
Skelbia, kada Kalėdų eglę įžiebs jūsų mieste: pasitikrinkite ir nepraleiskite
Rudeniui ritantis į pabaigą, vis dažniau aplanko mintys apie kalėdinį laikotarpį – gatvėse atsiranda vis daugiau papuošimų, pasklinda šventinė dvasia, kurią vainikuoja Kalėdų eglių įžiebimai Lietuvos miestuose. Sužinokite pirmieji, kada eglutė bus įžiebta jūsų mieste. Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams pateikiame visų Lietuvos miestų kalėdinių eglių įžiebimo datas ir laikus – pasitikrinkite.
Unikalus kaunietės kūrinys jau keliauja ne tik po Lietuvą: „Primins, ką atminty saugojo tėvai ar seneliai“
Kaunietės Agnės Trikšienės kuriamas senovinis lietuviškas kaimas jau keliauja ne tik po visą Lietuvą. Šiemet jis pirmą kartą išvyko į užsienį ir pasiekė net lietuvius už Atlanto. Čikagoje įrengta ekspozicija, kuri bus atnaujinama pagal metų laikus. Šie senieji pastatai daugeliui emigrantų primins tą kaimą, kurį atminty saugojo jų tėvai ar seneliai. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kalėdos 2026 2025-12-24
REKLAMA
REKLAMA
Kalėdų Senelis pradeda savo kelionę per pasaulį: pamatykite
O dabar reportažas visiems Kalėdų Senelio laukiantiems vaikams. Tolimajame Šiaurės ašigalyje įsikūręs Kalėdų Senelis jau pakinkė savo elnią ir su dideliu maišu dovanų leidosi į didžiąją metų kelionę. Kaip atrodė pasiruošimas kelionei ir kokią paskutinė dovaną supakavo elfai – išvysite netrukus. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. Kalėdų Senelis atveria savo pasakų namelio duris ir keliauja pas mylimiausią elnią Rudolfą.
Kalėdos 2026 2025-12-24
Kūčių tradicijos keičiasi: žmonės nevengia ir mėsiškų patiekalų, užsisako vakarienę į namus
Sužibus vakarei žvaigždei, namiškiai jau sėdasi prie šventinio Kūčių stalo. Ko gero, nėra namų, kur šią akimirką nebūtų laužiamas kalėdaitis ir prisimenami ne tik gyvi, bet ir išėjusieji. Bet etnografai sako, kad šių dienų Kūčios gerokai skiriasi nuo mūsų senelių ar net tėvų švęstų Kūčių. Mat dabar žmonės pasninko patiekalus nevengia užsisakyti iš kavinių, dažnai įprastus valgius keičia įmantresniais, neretai – mėsiškais.
Kalėdos 2026 2025-12-24
Prekybininkai pastebi lietuvių gudrybes su dovanomis: „To daryti negalima“
Per šventes dovanas ne tik įteikiame, bet ir patys jų sulaukiame. Vis tik jos ne visuomet atliepia mūsų lūkesčius, todėl dalis dovanų nugula stalčiuose, būna atiduodamos ar net perdovanojamos. Tuo metu dovanų kortelę ar kuponą gavę lietuviai sugalvoja gudrybių, kaip vietoje nereikalingų daiktų pirkimo korteles išsikeisti į pinigus. „Gal trečius metus iš eilės gaunu „Akropolio“ dovanų kortelę. O man nieko nereikia – viską dabar turiu. Tai tektų vėl kažką vien iš reikalo pirkti.
Kalėdos 2026 2025-12-09
REKLAMA
REKLAMA
Dar viena Kalėdų tradicija išbrango: „Dėl visko skauda širdį, kai brangsta“
Iki Kalėdų likus jau mažiau nei mėnesiui, paštininkai stebi Kalėdinių atvirukų pirkimo ir siuntimo vajų. Pasveikinti artimuosius dažnas skuba modamas ranka net ir į tai, kad Kalėdų atviruko siuntimas paštu per dvejus metus Lietuvoje pabrango vos ne dvigubai – iki dviejų eurų. Nusiųsti atviruką iš Vilniaus į Babtus Onutei kainuoja vos dešimčia centų pigiau, nei siųstume sveikinimą į JAV Donaldui Trumpui.
Kalėdos 2026 2025-12-07
Telšiai prisijungė prie švenčių laukimo: įžiebę eglę atšventė dar 1 svarbią progą
Šeštadienio vakarą Telšiai į Turgaus aikštę miestiečius ir miesto svečius pakvietė švęsti net dvi progas – ne tik įžiebta Kalėdų eglė, bet ir paminėta dar vieną svarbią progą – miesto 234-asis gimtadienis. Nuo pat pietų mieste šurmuliavo prekybos ir amatų mugė, popiet muziejuje „Alka“ įvyko iškilminga Telšių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Petrui Gintalui ceremonija ir atidaryta paroda.
Druskininkuose jau įžiebta kalėdinė eglutė: pamatykite patys
Šiandien visi Druskininkų miesto gyventojai galėjo sudalyvauti ypatingame renginyje – Pramogų aikštėje buvo įžiebta pagrindinė miesto eglė, o reginį apvainikavo atlikėjo Donato Montvydo koncertas. Gruodžio 6 d. 19 valandą buvo įžiebta Druskininkų kalėdinė eglutė.
REKLAMA
REKLAMA
Marijampolėje suspindo kalėdinė eglutė: nepaliko abejingų
Šiuo metu Lietuvoje jau yra įžiebta ne viena kalėdinė eglutė, tačiau šiandien pažiba tapo ir visu gražumu sutvisko Marijampolės miesto žaliaskarė. Marijampoliečiai ir miesto svečiai J. Basanavičiaus aikštėje šiandien galėjo stebėti kalėdinės eglutės įžiebimo šventę.
Ukmergėje nušvito Kalėdų eglė: pamatykite, kaip ji atrodo
Prie švenčių laukimo laiko prisijungė ir Ukmergė – čia gruodžio 6-osios vakarą sužibo Kalėdų eglė, akį traukianti viena išskirtine detale. Šventė „Laikas Kalėdoms“ žmones subūrė į aikštę prie Kultūros centro – čia, muzikinių pasirodymų fone, įžiebta kalėdinė eglutė. Ukmergė prisijungė prie Kalėdų laukimo – įžiebta kalėdinė eglė Kalėdų eglės įžiebimo momento buvo laukiama su vaikų pop grupių „GARSIUKAI“ ir „KIVI“ pasirodymais, į sceną žengė ir atlikėja Adrina.
Kalėdos 2026 2025-12-06
Šiauliai jau laukia Kalėdų: mieste sužibo daili eglutė
Lietuvoje sužimba vis daugiau Kalėdų eglių – prie ilgo miestų sąrašo šeštadienį prisijungė ir Šiauliai. Miestą papuošė daili kalėdinė eglutė. Šeštadienio vakarą į Prisikėlimo aikštę daugybė žmonių susirinko švenčių laukimo pradžią mieste simbolizuojančiam įvykiui – pagrindinės Šiaulių miesto eglės įžiebimui.
REKLAMA
REKLAMA
Alytuje jau įžiebta kalėdinė eglutė: parodė visiems
Šiandien, gruodžio 6-ąją, visi alytiškiai ir miesto svečiai skubėjo į miesto Rotušės aikštę, nes joje įvyko iškilmingas renginys – įžiebta kalėdinė eglutė. Gruodžio 6-ąją, šeštadienį, 17 val. Rotušės aikštėje sužibo natūrali Kalėdų eglė, papuošta raudonais žaislais ir tviskančiomis girliandomis.
Palangoje nušvito Kalėdų eglė: natūralią žaliaskarę papuošė įspūdingi žaislai
Gruodžio 6-ąją Palangą užtvindė šiluma ir šventinė nuotaika – prie Kurauzo sužibo Kalėdų eglė, davusi startą žiemos švenčių laukimui. 17 valandą nušvito pagrindinis žiemos švenčių simbolis – natūrali, įspūdingais kalėdiniais žaislais papuošta žaliaskarė.
Lietuvos miestuose sužibo Kalėdų eglės: pasižvalgykite
Šiandien daugybė Lietuvos miestų prisijungė prie švenčių laukimo – įžiebtos Kalėdų eglės. Kaišiadoryse, Vilkaviškyje, Tauragėje, Šilutėje, Skuode, Mažeikiuose, Kupiškyje ir kituose miestuose sužibo dailios žaliaskarės. Kaišiadorių Kalėdų eglė Kaišiadoryse kalėdinė eglutė sužibo Teofiliaus Matulionio aikštėje. Nors vakaras buvo vėsus, aikštėje tvyrojo šiluma, sklido muzika ir stipri bendrystės nuotaika. Vos tik eglė nušvito, aikštėje nuaidėjo aplodismentai.
Kalėdos 2026 2025-12-05
REKLAMA
REKLAMA
Joniškis šiemet įžiebė net 2 egles – pamatykite, kaip jos atrodo
Joniškis šiandien, gruodžio 5-ąją, iškilmingai pradėjo Kalėdų laukimą – prie kultūros centro lauko estrados įžiebtos net dvi kalėdinės eglutės. Teatralizuota įžiebimo ceremonija ir Katažinos Zvonkuvienės koncertas sukūrė šventišką, jaukią ir bendruomenišką vakarą, kuris subūrė miestiečius ir svečius pasitikti prasidedantį advento laikotarpį. Eglutėms sužibėjus, vaikai su nekantrumu pasitiko ir Kalėdų Senelį, lydintį pirmąsias šių metų kalėdines akimirkas.
Šių 2 Lietuvos miestų eglės – it dvynės: panašumas stebina
Molėtai ir Kazlų Rūda šiandien oficialiai pradėjo šventinį laikotarpį – miestai įžiebė pagrindį švenčių laukimo simbolį – Kalėdų egles. Šių metų Molėtų šventė simboliškai pavadinta „Šviesos Kalėdomis“, nes Molėtus šventiniam laikotarpiui šiemet papuošė net 233 335 žiburėliai, kuriantys ypatingai ryškią ir šiltą atmosferą.
Kalėdos 2026 2025-12-05
Šeima namuose papuošė 621 Kalėdų egles: „Žmonės sako, kad išprotėjau“
Eglutės miegamajame, net tualete – visur, kur tik yra laisvas plotelis – taip Kalėdoms savo namus puošia viena vokiečių pora. Kalėdų entuziastai kasmet siekia rekordo – papuošti daugiausia eglučių vienuose namuose. Šiemet pora savo namuose padabino net 621 žaliaskarę. Kur bepažvelgsi – Kalėdų eglutės ir kitos šventinės puošmenos. Ir tai – ne kalėdinių dekoracijų parduotuvė, o vokiečių poros namai.
Kalėdos 2026 2025-12-05
REKLAMA
REKLAMA
1 Lietuvos miesto Kalėdų eglė – itin panaši į Vilniaus: pamatykite patys
Biržai šiandien 17 valandą iškilmingai pradėjo šventinį laikotarpį – Nepriklausomybės aikštėje sužibo pagrindinė miesto eglė. Ceremonija virto jaukia, nuoširdžia ir šventinės nuotaikos kupina akimirka, kuri subūrė biržiečius ir miesto svečius drauge pasitikti artėjančias šventes. Vos tik įsižiebė eglutė, tapo sunku nepastebėti, jog ši eglė turi nemažai panašumų su šiuometine Vilniaus egle. Abi egles puošia aukso ir raudonos spalvos žaislai, eglutės sužibo tūkstančiais lempučių.
Melania Trump atvėrė namų duris: sužibo daugiau nei 50 šventinių eglučių
Baltuosiuose rūmuose sužibo daugiau nei 50 šventinių eglučių. Pirmoji ponia Melania Trump atvėrė namų duris ir parodė įspūdingas dekoracijas, kurių tema – „Namai ten, kur širdis“. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. Pirmoji ponia Melania Trump atveria duris į Kalėdų karalystę Baltuosiuose rūmuose. Juose sužibo daugiau nei 50 eglučių.
Sužibo įspūdingo dydžio ir išvaizdos eglė – ji prilygsta 30 aukštų pastatui
Per planetą toliau ritasi Kalėdinė karštinė, tad ir karštajame Rio de Žaneiro paplūdimyje mln. lempučių sužibo ant 80 m aukščio eglės – pastatytos tiesiog ant vandens. Vienoje Atlanto vandenyno pusėje tūkst. žmonių susirinko įžiebti 15 m žalios gražuolės pačiame Prahos centre. Tūkst. ryškių fejerverkų kibirkščių nakties dangų Rio de Žaneire nušvietė įvairiausiomis spalvomis. Visas šis spalvų šėlsmas apgaubia pagrindinį Kalėdų simbolį – net 80 m aukščio eglę, pastatytą ne ant žemės, o vandenyje.
Kalėdos 2026 2025-12-01
REKLAMA
REKLAMA
Radviliškyje prasidėjo švenčių laukimas – įžiebta Kalėdų eglė: joje – netikėtas elementas
Pirmąją gruodžio dieną švenčių laukimui startą davė ir Radviliškis – pirmadienio vakarą miesto Aušros aikštėje suspindo Kalėdų eglė. Radviliškis miestiečius ir miesto svečius pakvietė į eglės įžiebimo šventę „Kai miestas sapnuoja“, kurioje netrūko pramogų, susirinkusiuosius džiuginusių pasirodymų. Radviliškyje įžiebta Kalėdų eglė Šiandien, gruodžio 1-ąją, nuo 18 valandos įspūdingo reginio stebėti žmonės susirinko į Aušros aikštę.
Kalėdos 2026 2025-12-01
Atvykęs pasižiūrėti, kaip atrodo Jurbarko eglė, Vytenis Partikas apstulbo: „Biški gėda“
Jurbarke įžiebta Kalėdų eglė sulaukė ne tik miestiečių dėmesio, bet ir netikėtos kritikos. Savo įžvalgomis pasidalijo ir plaukų stilistas bei atlikėjas Vytenis Alex Partikas, kuriam pro akis nepraslydo viena detalė. Su savo sekėjais socialiniame tinkle Vytenis Alex Partikas pasidalijo Jurbarko eglės vaizdu, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. Nesupranta vieno dalyko Nepaisant to, kad Jurbarko eglutė šiemet kaip niekada graži, akis bado vienas dalykas.
Kalėdos 2026 2025-12-01
Kalėdų miestelyje dar brangiau nei pernai, bet tai nestabdo: už karštą vyną moka ir po 9,5 euro
Lapkričio 29-ąją Vilniaus Katedros aikštėje įžiebta pagrindinė šalies eglė. Kaip ir kasmet, vilniečius ir miesto svečius traukia ne tik žibanti eglė, bet ir kalėdinis miestelis. Naujienų portalo tv3.lt žurnalistė pasižvalgė, ko šiemet galima įsigyti mugėje ir kiek kainuoja pasilepinti meduoliais ar karštu vynu. Sostinės Kalėdų miestelyje – didelis karštų gėrimų pasirinkimas. Prekeiviai siūlo įvairių rūšių arbatos, kavos, karšo šokolado, karšto vyno ar karšto sidro.
Kalėdos 2026 2025-11-30
REKLAMA
REKLAMA
Jurbarke įžiebta kalėdinė eglė: pamatykite, kaip atrodo
Jurbarkas šiandien pasitiko vieną gražiausių metų akimirkų – dvaro parke sužibo pagrindinė miesto Kalėdų eglė. Vos tik laikrodžiui išmušus 17 valandą, parką užliejo šviesos, o susirinkę žmonės pasitiko šiltą šventinę atmosferą. Įžiebimo ceremoniją lydėjo dainininkės Eglės Jurgaitytės koncertas, kuris užpildė erdvę muzika ir dar labiau sustiprino šventinį laukimo jausmą. Jurbarko dvaro parke įžiebta Kalėdų eglė Šeštadienis Jurbarko dvaro parke prasidėjo jau nuo ankstyvos popietės.
Kalėdos 2026 2025-11-29
Vilniečiai įvertino kalėdinę eglę: „Nematau, kodėl tiek daug pinigų reikėjo išleisti“
Vilniuje šeštadienio vakarą įžiebta kalėdinė eglutė. Katedros aikštėje, kur eglutė visuomet ir būna, – minios žmonių, o prie eglutės driekiasi taip pat jau tradicija tapęs kalėdinis miestelis.
58 Kalėdos 2026 2025-11-29
Jonavos mieste įžiebta Kalėdų eglė: šviesa, muzika ir fejerverkai nušvietė Sąjūdžio aikštę
Jonava šį vakarą suspindo kalėdine magija – Sąjūdžio aikštėje buvo įžiebta pagrindinė miesto Kalėdų eglė. Vos tik žaliaskarė nušvito ryškiomis spalvomis, dangų perskrodė fejerverkai, o aikštėje susirinkusi minia pasitiko prasidėjusį šventinį laikotarpį. Eglės įžiebimo šventė prasidėjo 16 valandą muzikinės pasakos „Tai bent!“ pristatymu, kuriame dalyvavo Elfai, Žibinčiukai, Kalėdų Senelis ir Paukštelis – šių metų Jonavos jubiliejaus simbolis.
REKLAMA
REKLAMA
Įžiebta kvapą gniaužianti Vilniaus Kalėdų eglė: pamatykite ir įvertinkite
Šeštadienio vakarą šventinio laikotarpio startą paskelbė ir oficialiai Europos Kalėdų sostine tituluotas Vilnius – Katedros aikštėje suspindo klasika suspindusi Kalėdų eglė. Sostinėje suspindo natūrali eglutė, atkeliavusi iš Pagirių – stebėti šio reginio į Katedros aikštę suplūdo minios vilniečių ir miesto svečių. Žaliaskarė nušvito laikui nepavaldžiu įvaizdžiu, o norintieji raudonu kilimu gali pakilti ant specialiai suformuotos konstrukcijos pasivaikščioti ar nusifotografuoti.
Kalėdos 2026 2025-11-29
Kretingoje įžiebta žavinga Kalėdų eglutė: pamatykite, kaip atrodo
Kretinga oficialiai pradėjo žiemos švenčių laukimą – šeštadienio vakarą Rotušės aikštėje iškilmingai įžiebta miesto Kalėdų eglė. Į šventę „Pagaliau Kalėdos!“ susirinkę gyventojai ir svečiai stebėjo „Kalėdų šviesos pasaką“, klausėsi atlikėjų Iglės ir Tado koncerto, o mažuosius aplankė pats Kalėdų Senelis.
Klaipėdoje pasklido šventinė magija: įžiebta eglė sutvisko elegancija
Šiandien, lapkričio 29-ąją, skirtinguose Lietuvos miestuose ėmė sklisti šventiška dvasia – šventinė magija pasklido ir Klaipėdoje, kur įžiebta šių metų Kalėdų eglė. Tradiciškai, Teatro aikštėje jau dešimtą kartą papuošta klaipėdiečių dovanota eglė. Ji išrinkta net iš 18 kandidačių, o miestą papuošė Jono ir Irenos Daugėlų pasiūlyta žaliaskarė.
Kalėdos 2026 2025-11-29
REKLAMA
REKLAMA
Trakuose suspindo jaukumu dvelkianti Kalėdų eglė: pamatykite patys
Vytauto Didžiojo krante Trakuose šiandien pasklido šventinė nuotaika – įžiebta Kalėdų eglė. Namų šiluma ir jaukumu dvelkiančios žaliaskarės įžiebimas pažymėjo šventinį startą Trakuose. Susirinkusieji stebėti įžiebimo klausėsi trumpos, senųjų tradicijų persmelktos Kalėdų eglės istorijos – ji tapo gyvu šokio pasakojimu, kuriame susijungė judesys, muzika ir šventinė nuotaiką.
Visaginas jau laukia didžiųjų švenčių – įžiebta miesto Kalėdų eglė
Vis daugiau Lietuvos miestų jau įžiebė savo Kalėdų eglutes – tarp jų ir Visaginas. Pakylėtos nuotaikos susirinkusiųjų akivaizdoje žaliaskarė sužibo daugybe lempučių ir dailiais papuošimais. Visagino eglė sužibo tradicinėje vietoje – Santarvės aikštėje. Visaginas jau ruošiasi žiemos šventėms Susirinkusiųjų laukė ne tik įspūdingas ir laukiamas eglutės įžiebimo momentas, bet ir grupės „Po Aštuntos“ koncertas.
Kalėdos 2026 2025-11-28
Šiemet prie Vilniaus eglės laukia 1 naujovė: ji širdį suspaus ne vienam
Visi vilniečiai ir miesto svečiai jau su nekantrumu laukia miesto kalėdinės eglutės įžiebimo Katedros aikštėje šį šeštadienį. Užvakar paaiškėjo, kad juos visus pradžiugins staigmena – bus suteikta galimybė gyventojams patiems pakilti arčiau eglės šerdies. Šia žinia pasidalijo „ZN Technika“ įmonės direktorius Algirdas Mameniškis.
Kalėdos 2026 2025-11-28
REKLAMA
REKLAMA
Renatos Norvilės kuriami kalėdiniai žaisliukai graibstomi žaibiškai: štai kiek kainuoja
Renata Norvilė šiandien yra gerai žinoma ne tik kaip talentinga dainininkė, bet ir kruopšti rankdarbių meistrė. Rudenį kartu su partnere Elena Asmus ji pristatė išskirtinių formų žvakių kolekciją, sukurtą namų jaukumui puoselėti. O artėjant gražiausioms metų šventėms duetas vėl nustebino – moterys savo rankomis pagamino pasakiško grožio kalėdinius eglutės žaisliukus.
Kalėdos 2026 2025-11-28
Naujojoje Akmenėje sužibo kalėdinė eglutė: išvyskite patys
Naujojoje Akmenėje vakar buvo džiugi diena. Miesto L. Petravičiaus aikštėje buvo įžiebta papuošta ir išdailinta žaliaskarė, kuri traukė visų susirinkusiųjų žvilgsnius. Vakar, lapkričio 27-ąją 17.30 val. buvo įžiebta Naujosios Akmenės kalėdinė eglutė. Įžiebė žaliaskarę Nuo 17.30 val.
Panevėžys skelbia švenčių pradžią: bus įžiebta Kalėdų žaliaskarė
Likus mėnesiui iki gražiausių žiemos švenčių, šventinį laikotarpį skelbia Panevėžys. Penktadienio vakarą miesto centre bus įžiebta pagrindinė Panevėžio Kalėdų žaliaskarė. Pasak miesto savivaldybės, Kalėdų eglės įžiebimo renginys skirtas visai šeimai. Jo metu žiūrovai galės išvysti teatrinę kompoziciją, pasisveikinti su šventėje apsilankysiančiu Kalėdų seneliu bei apsilankyti mugėje. Vakaro kulminacija taps miesto eglės įžiebimas, lydimas lazerių šou ir šventinio koncerto.
REKLAMA
REKLAMA
Prezidentūroje suspindo Kalėdų eglė: įvertinkite rezultatą
Vilnius šiandien suspindo šventine nuotaika – Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė ketvirtadienio popietę Prezidentūros Baltojoje salėje įžiebė šv. Kalėdų eglę, tradiciškai papuoštą žmonių iš visos Lietuvos ir lietuvių bendruomenių užsienyje kurtais kalėdiniais žaisliukais.
Kalėdos 2026 2025-11-27
Prieš kalėdinius vakarėlius – svarbus perspėjimas: štai kiek galima išgerti alkoholio
Artėjant šventiniams metų pabaigos renginiams, įmonių darbuotojai vėl ieško atsakymų į klausimą, kaip elgtis darbo vakarėliuose: kaip apsirengti, kiek alkoholinių gėrimų dera išgerti ir kaip bendrauti su nepažįstamais kolegomis? Etiketo ekspertas Arminas Lydeka sako, kad svarbiausias principas visada tas pats – sukurti aplinką, kurioje tiek jūs, tiek kiti jaustųsi patogiai. Apranga – priklauso nuo situacijos Pasak A. Lydekos, tinkama apranga – vienas ryškiausių sėkmingo vakarėlio komponentų.
Kalėdos 2026 2025-11-27
Su Nausėda susitikusi Ruginienė pirmiausia aptarė ne grėsmes: „Nuostabi eglutė jo kabinete“
Su prezidentu Gitanu Nausėda susitikusi premjerė Inga Ruginienė pirmiausia aptarė ne kontrabandinių balionų krizę ar Baltarusijoje užstrigusius Lietuvos vežėjų vilkikus, o... Kalėdų eglutę G. Nausėdos kabinete. „Pirmiausia aptarėm jo eglutę. Nuostabi eglutė jo kabinete“, – paklausta, apie ką pirmiausia kalbėjo su šalies vadovu, atsakė I. Ruginienė. „Aš tiesiog buvau susižavėjusi ir ypač tie veltiniai žaisliukai, kuriuos Pirmoji ponia atsiveža.
Kalėdos 2026 2025-11-27
REKLAMA
REKLAMA
Ragina nemokamai atsiimti eglės šakas: štai kur dalins
Jau devynioliktus metus Valstybinių miškų urėdijos (VMU) miškininkai kviečia gyventojus į kasmetinę akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“. Kalėdos – artumo, bendrumo ir rūpestingumo šventė, todėl miškininkai nemokamai dalins eglių ir pušų šakas. Visos šakos surenkamos atsakingai, nepažeidžiant miško ekosistemos, todėl tūkstančiai namų prisipildo natūralaus miško kvapo.
Kalėdos 2026 2025-11-27
Kviečia atvykti į unikalią mugę Vilniuje – praėję metai buvo rekordiniai
Kalėdų dvasia ir šventiškas šurmulys užplūdo Italijos ambasadą Vilniuje – ten vyks kalėdinė labdaros mugė. Tarptautinė moterų bendruomenė kviečia joje įsigyti skanėstų ar įvairių kalėdinių smulkmenų, už kurias surinktos lėšos bus aukojamos labdarai. Mugės lankytojus organizatoriai kvies apkeliauti pasaulį: įvairių šalių ambasados čia pardavinės savo kultūrą reprezentuojančias dovanas. Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kalėdos 2026 2025-11-27
Per Kalėdas visi girs šią mišrainę: užsirašykite receptą
Iki Kalėdų liko mažiau nei mėnuo – ieškantiems idėjų, ką dėti ant šventinio stalo, dalijamės su jumis tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorės Dalios mišrainės „Ananasas“ su vištiena receptu.
Kalėdos 2026 2025-11-26
REKLAMA
REKLAMA
Garsi TV prodiuserė Rūta Daudienė parodė, kaip pasipuošė namus Kalėdoms: sunku atitraukti akis
Sparčiai artėjant gruodžiui, lietuviai į savo namus įsileidžia šventinę nuotaiką – puošia kalėdines eglutes, įžiebia lemputes ir kuria jaukią atmosferą. Šventiniu džiugesiu jau gyvena ir televizijos laidų vedėja bei prodiuserė Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė. Socialiniame tinkle „Facebook“ Rūta paviešino įrašą, kuriame pasidalijo, kad savo namus jau papuošė Kalėdoms. „Žodžiu, šventes švęsti reikia. O prieš švenčiant – pasipuošti namučius.
Kalėdos 2026 2025-11-26