TV3 naujienos > Gyvenimas

Jurbarke įžiebta kalėdinė eglė: pamatykite, kaip atrodo

2025-11-29 20:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-29 20:50

Jurbarkas šiandien pasitiko vieną gražiausių metų akimirkų – dvaro parke sužibo pagrindinė miesto Kalėdų eglė. Vos tik laikrodžiui išmušus 17 valandą, parką užliejo šviesos, o susirinkę žmonės pasitiko šiltą šventinę atmosferą.

Jurbarko eglutė 2025 m.

1

Įžiebimo ceremoniją lydėjo dainininkės Eglės Jurgaitytės koncertas, kuris užpildė erdvę muzika ir dar labiau sustiprino šventinį laukimo jausmą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jurbarko dvaro parke įžiebta Kalėdų eglė

Šeštadienis Jurbarko dvaro parke prasidėjo jau nuo ankstyvos popietės. 13 valandą čia įsikūrė kalėdinė mugė, kuri iki pat vakaro traukė norinčiuosius įsigyti rankų darbo dovanų, paragauti gardumynų ar tiesiog pasivaikščioti tarp jaukių žibintų ir šventiškai papuoštų prekybos vietų.

Mažieji miesto gyventojai ir svečiai šiandien turėjo ypatingą pramogą – nuo 14 iki 19 valandos parke kursavo nemokamas Kalėdinis traukinukas. 

Nors pati eglutė jau spindi, šventinė nuotaika iš Jurbarko dvaro parko niekur nesitraukia. Šį vakarą miestas simboliškai atvėrė Kalėdų laukimo laikotarpį, liksiantį iki žiemos švenčių pabaigos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

