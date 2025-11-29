Jurbarke įžiebta kalėdinė eglė: pamatykite, kaip atrodo

Įžiebimo ceremoniją lydėjo dainininkės Eglės Jurgaitytės koncertas, kuris užpildė erdvę muzika ir dar labiau sustiprino šventinį laukimo jausmą.
Jurbarko dvaro parke įžiebta Kalėdų eglė
Šeštadienis Jurbarko dvaro parke prasidėjo jau nuo ankstyvos popietės. 13 valandą čia įsikūrė kalėdinė mugė, kuri iki pat vakaro traukė norinčiuosius įsigyti rankų darbo dovanų, paragauti gardumynų ar tiesiog pasivaikščioti tarp jaukių žibintų ir šventiškai papuoštų prekybos vietų.
Mažieji miesto gyventojai ir svečiai šiandien turėjo ypatingą pramogą – nuo 14 iki 19 valandos parke kursavo nemokamas Kalėdinis traukinukas.
Nors pati eglutė jau spindi, šventinė nuotaika iš Jurbarko dvaro parko niekur nesitraukia. Šį vakarą miestas simboliškai atvėrė Kalėdų laukimo laikotarpį, liksiantį iki žiemos švenčių pabaigos.
