TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Vilniuje jau stovi Kalėdų eglė: pamatykite, kaip atrodo

2025-11-18 13:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-11-18 13:19

Vilniaus Katedros aikštėje pamažu jau pakvimpa Kalėdomis – čia jau stovi miestiečius ir miesto svečius džiuginsianti eglė.

Sostinėje jau pastatyta Kalėdų eglė (Lukas Balandis/BNS)
Kol kas žaliaskarė dar stovi natūrali, tokia, kokia atkeliavusi, apstatyta metalinėmis konstrukcijomis, tačiau netrukus bus pradėta puošti. Iki Vilniaus Kalėdų eglės įžiebimo liko kone pusantros savaitės.

FOTOGALERIJA. Sostinėje jau pastatyta Kalėdų eglė

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalėdos sostinėje

Sostinė šiemet šventiniu laikotarpiu džiuginsiantį žiemos švenčių akcentą – Kalėdų eglę – įžiebs lapkričio 29 dieną, šeštadienį.

Kol kas tai, kaip atrodys eglė, vis dar paslaptis, kuri paaiškės jau artimiausiu metu – rytoj rengiamoje spaudos konferencijoje. Skelbiama, kad žaliaskare bus galima grožėtis iki sausio 6-osios.

Kaip skelbiama „Go Vilnius“ svetainėje, tradiciškai kalėdiniu laikotarpiu Katedros aikštėje veiks Kalėdų miestelis.

Veiks ir kalėdine čiuožykla, kuri šiemet įsikurs pačioje Vilniaus širdyje – Rotušės aikštėje. Čiuožykla veiks nuo lapkričio 30 iki vasario 1 dienos.

Po sostinę kursuos ir Kalėdų traukinukas – laikotarpiu nuo lapkričio 29 iki sausio 6 dienos jis važinės senamiesčio gatvėmis.

