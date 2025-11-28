 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Naujojoje Akmenėje sužibo kalėdinė eglutė: išvyskite patys

2025-11-28 09:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 09:16

Naujojoje Akmenėje vakar buvo džiugi diena. Miesto L. Petravičiaus aikštėje buvo įžiebta papuošta ir išdailinta žaliaskarė, kuri traukė visų susirinkusiųjų žvilgsnius.

Naujosios Akmenės kalėdinė eglutė (nuotr. Akmenės rajono savivaldybės/stop kadras)

0

Vakar, lapkričio 27-ąją 17.30 val. buvo įžiebta Naujosios Akmenės kalėdinė eglutė.

Įžiebė žaliaskarę

Nuo 17.30 val. miesto gyventojai ir svečiai galėjo pasigrožėti šventine pasaka „Pamestas batelis“, kurią šiemet režisavo A. Stulginskienė, o vaidino ARSKC kolektyvai, o taip pat pasidžiaugti į svečius atvykusiu Lietuvos Vyriausiuoju Seneliu Kalėda. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

O štai jau 18 val. šventę apvainikavo ir į sceną įžengė visiems gerai žinoma atlikėja Liepa Mondeikaitė, kuri pasveikino susirinkusiuosius savo šventine koncertine programa.  

Galiausiai, po įžiebimo, visi gyventojai ir miesto svečiai buvo kviečiami į susitikimą Kalėdų pašto raštinėje su Kalėdų Seneliu Kalėda ir pasakų personažais. Jis vyko alėjoje, esančioje prie Kultūros rūmų, kur sugužėjo tiek maži, tiek dideli.

