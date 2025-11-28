Naujojoje Akmenėje sužibo kalėdinė eglutė: išvyskite patys

Vakar, lapkričio 27-ąją 17.30 val. buvo įžiebta Naujosios Akmenės kalėdinė eglutė.
Įžiebė žaliaskarę
Nuo 17.30 val. miesto gyventojai ir svečiai galėjo pasigrožėti šventine pasaka „Pamestas batelis“, kurią šiemet režisavo A. Stulginskienė, o vaidino ARSKC kolektyvai, o taip pat pasidžiaugti į svečius atvykusiu Lietuvos Vyriausiuoju Seneliu Kalėda.
O štai jau 18 val. šventę apvainikavo ir į sceną įžengė visiems gerai žinoma atlikėja Liepa Mondeikaitė, kuri pasveikino susirinkusiuosius savo šventine koncertine programa.
Galiausiai, po įžiebimo, visi gyventojai ir miesto svečiai buvo kviečiami į susitikimą Kalėdų pašto raštinėje su Kalėdų Seneliu Kalėda ir pasakų personažais. Jis vyko alėjoje, esančioje prie Kultūros rūmų, kur sugužėjo tiek maži, tiek dideli.
