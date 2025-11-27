Prezidentūroje suspindo Kalėdų eglė: įvertinkite rezultatą

Iškilmė tapo simboline – ji žymi oficialų šventinio laikotarpio pradžią, kviečia šalies gyventojus įsitraukti į bendrus advento renginius ir primena apie bendruomeniškumą bei gerumą.
Šalia eglės puošybos šįkart ypatingas dėmesys skirtas ne tik grožiui – eglė papuošta rankų darbo ornamentais, kuriais šiais metais tapo šimtai paukščių ir knygų formos žaisliukų.
Šiuos papuošimus kūrė vaikai, bendruomenės bei socialinės dirbtuvės visoje Lietuvoje, prisijungusios prie tradicine tapusios akcijos „Sparnuoti išminties, žinių ir kūrybos metai“, kuriai ragino prisidėti pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
„Sparnuoti“ papuošimai – daugiau nei puošmena
Artėjant didžiausioms metų šventėms – Kalėdoms ir Naujiesiems Metams – akcija „Sparnuoti išminties, žinių ir kūrybos metai“ kvietė bendruomenes, mokyklas, socialines dirbtuves, dienos centrus ir šeimas kurti kalėdinius ornamentus.
Vaikų rankomis kurtos apuokų, pelėdų, paukščių formos dekoracijos simbolizuoja išmintį, o knygos – žinias, intelektą bei bendrą kūrybos dvasią.
Šiemet prie iniciatyvos prisijungė įstaigos ir bendruomenės iš daugelio Lietuvos miestų – nuo Vilniaus iki regionų, siekdamos, kad eglutė Prezidentūroje taptų gražiu šalies bendrystės simboliu.
Rankų darbo žaisliukai ne tik papuošė sostinės eglę, bet vėliau ketinama juos paskirstyti įvairių miestų ir miestelių gyventojams – taip plėtojant šventinį artumą ir gerumo idėją visoje Lietuvoje.
Eglutės įžiebime dalyvavo daugiau kaip 200 vaikų iš Lietuvos regionų, taip pat iš lietuviškų mokyklų Latvijoje ir Lenkijoje. Po šventinio įžiebimo vaikai mėgavosi Raganiukės teatro spektakliu „Kalėdų Senis ir Besmegenis“, o Kalėdų Senelis visiems mažiesiems įteikė dovanėles.
Pirmoji ponia dėkojo visiems, kurie prisidėjo prie šių metų akcijos ir papuošė Prezidentūros eglę savo kūryba.
„Nuoširdžiai dėkoju už jūsų rankų ir širdžių šilumą, talentą, išradingumą, įkvėpimą, bendrystę, idėjas ir šventinius kalėdinius veltos vilnos linkėjimus Lietuvai, atkeliavusius iš sodybų, miestelių ir didmiesčių“, – sakė Diana Nausėdienė.
Pirmosios ponios teigimu, šie rankų darbo žaisliukai – tai ne tik eglės puošmenos, bet ir ypatingi kūriniai, įprasminantys išmintį, žinių troškimą ir kūrybines pastangas, kurios jungia skirtingas kartas ir Lietuvos bendruomenes.
„Kai visi išminties kūriniai susitinka Prezidentūroje, jie tyliai, bet giliai byloja, kad esame vakarietiškosios civilizacijos dalis, sąmoningai besirenkanti atidumą, įsiklausymą, išmintį, pagarbą ir meilę kaip svarbiausius didžiausios metų šventės ženklus“, – kalbėjo pirmoji ponia.
Metas visiems prisidėti prie bendros šviesos kūrimo
Prezidentas džiaugėsi, kad Prezidentūros eglės įžiebimas kasmet tampa švente, suburiančia Lietuvos ir užsienio lietuvių bendruomenes, o Kalėdų laukimas – ypatingu bendrystės laiku.
„Kalėdos – tai metas, kai kiekvienas galime prisidėti prie bendros šviesos kūrimo. Dėkoju visiems, kurie savo kūryba, gerumu ir atjauta dalijasi šiuo šventiniu laikotarpiu, o ypač vaikams, kurie atneša į šiuos rūmus nuoširdumo ir džiaugsmo dvasios“, – sakė Prezidentas.
Eglutės įžiebimas taip pat žymi jau tradicija tapusios pirmosios ponios iniciatyvos „Kalėdų skambesys atviroje Prezidentūroje“ pradžią. Jos metu šventiškai papuoštas Prezidento rūmų vidinis kiemas ir istorinis parkas bus atviri lankytojams visu šventiniu laikotarpiu (iki sausio 7 d.), o net keturis sekmadienius iš eilės nuo 16.00 iki 17.00 val. Prezidentūros vidiniame kieme skambės gyvai atliekama kalėdinė muzika.
Prezidento rūmų kieme taip pat jau trečius metus puošiama kalėdinė eglutė, kuria džiaugtis šventiniu laikotarpiu kviečiame pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 18.00 iki 21.00 val., penktadieniais – nuo 17.00 iki 21.00 val., savaitgaliais – nuo 12.00 iki 21.00 val.
