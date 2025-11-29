 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Kretingoje įžiebta žavinga Kalėdų eglutė: pamatykite, kaip atrodo

2025-11-29 19:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 19:39

Kretinga oficialiai pradėjo žiemos švenčių laukimą – šeštadienio vakarą Rotušės aikštėje iškilmingai įžiebta miesto Kalėdų eglė. Į šventę „Pagaliau Kalėdos!“ susirinkę gyventojai ir svečiai stebėjo „Kalėdų šviesos pasaką“, klausėsi atlikėjų Iglės ir Tado koncerto, o mažuosius aplankė pats Kalėdų Senelis.

Kretingos Kalėdų eglė 2025 m. (nuotr. savivaldybės)
7

Kretinga oficialiai pradėjo žiemos švenčių laukimą – šeštadienio vakarą Rotušės aikštėje iškilmingai įžiebta miesto Kalėdų eglė. Į šventę „Pagaliau Kalėdos!“ susirinkę gyventojai ir svečiai stebėjo „Kalėdų šviesos pasaką“, klausėsi atlikėjų Iglės ir Tado koncerto, o mažuosius aplankė pats Kalėdų Senelis.

REKLAMA
0

Miesto centre suspindo ne tik eglė – vakaro kulminaciją papildė ir specialiai šiai progai sukurta instaliacija „Šviesų magija“, apgaubusi Rotušės aikštės skverą, bei ant Rotušės a. 4 pastato atgyjančios „Kalėdinės istorijos“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kretingos Kalėdų eglė 2025 m.
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kretingos Kalėdų eglė 2025 m.

Miestą džiugina kalėdiniai renginiai 

Kaip anksčiau pranešime spaudai pranešė Kretingos rajono savivaldybė, eglutė šiemet atkeliavo iš J. Basanavičiaus gatvės – apie 12 metrų aukščio žaliaskarę miestui padovanojo kretingiškis Dovydas Gaidjurgis.

REKLAMA
REKLAMA

Eglė buvo papuošta 20 tūkst. lempučių girlianda, LED blykstėmis ir 200 aukso bei sidabro spalvos žaislų. Papildomo įspūdžio suteikė eglę apgaubusi žaižaruojančių girliandų skraistė.

REKLAMA

Kretingos širdyje šį vakarą įjungtos ir dvi svarbiausios kalėdinės instaliacijos. Ant Rotušės a. 4 pastato atgyjančios „Kalėdinės istorijos“ prikaustė žvilgsnius pirmajai projekcijai pasirodžius ekrane. Šalia, skvere, sužibo instaliacija „Šviesų magija“, kurią miestiečiai galės lankyti iki sausio 6-osios.

Nors eglė jau įžiebta, šventinis savaitgalis dar tik įsibėgėja. Nuo pat ryto Rotušės aikštėje šurmuliavo mugė „Jaukūs atradimai“, veiksianti ir rytoj, sekmadienį. Šiandien 14–19 val. prie J. K. Chodkevičiaus paminklo keleivius džiugino kalėdinis traukinukas, o 16–19 val. aikštėje vyko tradicinė „Maltiečių sriuba“, kurios metu rinktos lėšos Kretingos pranciškonų labdaros valgyklai „Rūpestėliai“.

REKLAMA
REKLAMA

Šventinė dvasia pasklido ir kitose miesto erdvėse. Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje tęsėsi kalėdinė mugė ir edukacijų ciklas „Įkvėpk! Kalėdos“, pritraukęs tiek vaikus, tiek suaugusiuosius.

Kretingos muziejus lankytojus kvietė į ekskursijas su personažu „Kretingos dvariškių pasakojimai: rūmų kasdiena ir šventės“, suteikusias galimybę pasinerti į grafų Tiškevičių istorijas.

Rytoj šventinis maratonas persikels ir už miesto ribų – Nasrėnuose, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje, 17 val. bus įžiebta dar viena eglutė. Prieš tai lankytojai galės dalyvauti Advento vainikų pynimo popietėje ir muzikinėje programoje šeimoms.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų