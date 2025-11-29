Kretingoje įžiebta žavinga Kalėdų eglutė: pamatykite, kaip atrodo

Miesto centre suspindo ne tik eglė – vakaro kulminaciją papildė ir specialiai šiai progai sukurta instaliacija „Šviesų magija“, apgaubusi Rotušės aikštės skverą, bei ant Rotušės a. 4 pastato atgyjančios „Kalėdinės istorijos“.
Miestą džiugina kalėdiniai renginiai
Kaip anksčiau pranešime spaudai pranešė Kretingos rajono savivaldybė, eglutė šiemet atkeliavo iš J. Basanavičiaus gatvės – apie 12 metrų aukščio žaliaskarę miestui padovanojo kretingiškis Dovydas Gaidjurgis.
Eglė buvo papuošta 20 tūkst. lempučių girlianda, LED blykstėmis ir 200 aukso bei sidabro spalvos žaislų. Papildomo įspūdžio suteikė eglę apgaubusi žaižaruojančių girliandų skraistė.
Kretingos širdyje šį vakarą įjungtos ir dvi svarbiausios kalėdinės instaliacijos. Ant Rotušės a. 4 pastato atgyjančios „Kalėdinės istorijos“ prikaustė žvilgsnius pirmajai projekcijai pasirodžius ekrane. Šalia, skvere, sužibo instaliacija „Šviesų magija“, kurią miestiečiai galės lankyti iki sausio 6-osios.
Nors eglė jau įžiebta, šventinis savaitgalis dar tik įsibėgėja. Nuo pat ryto Rotušės aikštėje šurmuliavo mugė „Jaukūs atradimai“, veiksianti ir rytoj, sekmadienį. Šiandien 14–19 val. prie J. K. Chodkevičiaus paminklo keleivius džiugino kalėdinis traukinukas, o 16–19 val. aikštėje vyko tradicinė „Maltiečių sriuba“, kurios metu rinktos lėšos Kretingos pranciškonų labdaros valgyklai „Rūpestėliai“.
Šventinė dvasia pasklido ir kitose miesto erdvėse. Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje tęsėsi kalėdinė mugė ir edukacijų ciklas „Įkvėpk! Kalėdos“, pritraukęs tiek vaikus, tiek suaugusiuosius.
Kretingos muziejus lankytojus kvietė į ekskursijas su personažu „Kretingos dvariškių pasakojimai: rūmų kasdiena ir šventės“, suteikusias galimybę pasinerti į grafų Tiškevičių istorijas.
Rytoj šventinis maratonas persikels ir už miesto ribų – Nasrėnuose, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje, 17 val. bus įžiebta dar viena eglutė. Prieš tai lankytojai galės dalyvauti Advento vainikų pynimo popietėje ir muzikinėje programoje šeimoms.
