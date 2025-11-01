Daiva kuria užburiančius Kalėdų vainikus: parodė, kaip atrodo

Jos meilė kūrybai virto įkvėpimu įkurti savo verslą „Magiška šakelė“, kur gimsta išskirtiniai šventiniai vainikai, advento žvakidės ir kitos dekoracijos.
„Kūryba mane lydi visą gyvenimą, – pasakoja Daiva. – Visuomet mėgau siūti, megzti, kurti įvairius dalykus ir jaučiau artumą gamtai. Rankdarbiai man – tarsi terapija: būdas nurimti, pabūti su savimi ir sukurti kažką gražaus savo rankomis.“
Viskas prasidėjo nuo dovanos artimiesiems
Pirmuosius vainikus Daiva teigia pagaminusi vos prieš kelerius metus – tiesiog norėdama pradžiuginti artimuosius savo kūryba. Tačiau netrukus sulaukė daugybės gražių atsiliepimų, draugai ėmė prašyti pagaminti ir jiems.
Taip, visai natūraliai, iš hobio gimė veikla, kuri šiandien tapo svarbia jos gyvenimo dalimi.
„Iš pradžių kūriau dėl malonumo, bet kai pamačiau, kiek žmonių tai džiugina, nusprendžiau šiai veiklai skirti daugiau laiko. Dabar tai tapo ir darbu, ir didžiuliu džiaugsmu“, – pasakoja kūrėja.
Namų kampelis, kvepiantis gamta
Daivos darbo vieta – jos pačios namuose. Ji turi jaukų kampelį, pilną kankorėžių, gilių, džiovintų vaisių, riešutų kevalų ir kaspinėlių, kuriame gimsta nauji unikalūs kūriniai.
„Nors vietos kartais pritrūksta, svarbiausia, kad čia gera būti ir kurti. Mano sūnūs ir jų antrosios pusės labai padeda – nuo patarimų iki fotografavimo ir socialinių tinklų paskyrų tvarkymo. Šeimos palaikymas man – neįkainojamas“, – sako Daiva.
Pasak Daivos, kiekvienas jos vainikas turi savo nuotaiką ir savitą charakterį.
„Kartais turiu aiškią idėją, bet dažniausiai leidžiu vaizduotei laisvai veikti. Iš anksto apgalvoju spalvas, šventę, o toliau viskas dėliojasi natūraliai. Svarbiausia – kad vainikas atneštų į namus jaukumo ir šventinę dvasią“, – teigia vilnietė.
Ji pirmenybę teikia natūralioms, tvarioms medžiagoms: kankorėžiams, džiovintiems apelsinams ir citrinoms, graikiškų riešutų kevalams. Kartais vainikus papildo švieselėmis, kaspinėliais ar net kalėdiniais žaisliukais, tačiau stengiasi išlaikyti natūralų, gamtai artimą stilių.
Vainikai – ne tik Kalėdoms
Nors Kalėdos yra tikrasis darbymetis, „Magiškos šakelės“ kūriniai, pasak jų autorės, džiugina klientus visus metus.
„Rudenį žmonės vainikais puošia namus jaukumui, pavasarį – Velykoms ar kitoms progoms. Taip pat gaminu advento žvakides, stalo kompozicijas, dovanų vokelius.
Vienas iš mano mėgstamiausių kūrinių – mažosios „magiškos eglutės“, kurias ypač pamėgo šeimos su vaikais“, – pasakoja Daiva.
Kūriniai su siela
Kūrėja sako, kad kiekvienas jos vainikas turi dalelę širdies.
„Tai man daugiau nei darbas – tai mano būdas išreikšti save, parodyti, kaip matau grožį gamtoje. Daugelis klientų sako, kad mano vainikai tampa ne tik puošmena, bet ir dovana, kupina šilumos. O juk nieko nėra gražiau, nei dovanoti šilumą, pagamintą rankomis“, – šypsosi moteris.
Individualūs kūrinių užsakymai – nauja Daivos kasdienybė. Ji pasakoja, kad dauguma žmonių pamato jos darbus socialiniuose tinkluose ir išsirinkę labiausiai patikusį užsisako nedelsdami.
Tačiau vis dažniau pasitaiko ir individualių užsakymų – pagal kliento interjerą, spalvas ar net emociją, kurią nori perteikti šia dekoracija savo namuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!