Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Alytiškiai daugiabučio gyventojai pasistengė kaip reikiant: pažiūrėkite, ką įrengė kieme

2025-10-13 15:50 / šaltinis: AlytusPlius
2025-10-13 15:50

Neįtikėtina, kokį grožį prie savo namų, artėjant Helovinui, sukūrė Statybininkų g. 23 daugiabučio gyventojai!

Daugiabutis (nuotr. Fotodiena.lt)
9

Neįtikėtina, kokį grožį prie savo namų, artėjant Helovinui, sukūrė Statybininkų g. 23 daugiabučio gyventojai!

REKLAMA
2

Šeštadienio vakarą tiek praeivius, tiek pro šalį važiuojančius žmones čia nustebino magiškas vaizdas: daugybė moliūgų, paslaptinga raganaitė su šluota, vežimaitį traukiantis asiliukas, o jame įsitaisiusi dailiai pasipuošusi ponia – moliūgų karalienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Statybininkų g. 23 daugiabučio Alytuje kieme – įspūdingos dekoracijos
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Statybininkų g. 23 daugiabučio Alytuje kieme – įspūdingos dekoracijos

Daugiabučio kieme – įspūdingos dekoracijos

Helovino, rudens dekoracijos – apšviestos lempelių, tad sutemus jau iš tolo matosi įstabiai nušvitusios daugiabučio prieigos.

REKLAMA
REKLAMA

Namų aplinką šeštadienį puošė nei laiko, nei jėgų nepagailėję gyventojai.

Kartu su daugiabučio namo savininkų bendrijos Statybininkų g. 23 pirmininke Lina Packevičiene čia gyvenantys žmonės nestokoja idėjų, kūrybiškumo ir jau nebe pirmą kartą stebina miestą savo kuriamu grožiu.

REKLAMA

Ar Velykos, ar Kalėdos – gyventojai telkiasi, susiburia ir savomis rankomis gražina aplinką, kad tas švenčių laukimas būtų dar žavesnis, o nuotaika – pakilesnė.

Nors daugiabutis pasipuošė dar tik šiandien, alytiškiai jau spėjo atkreipti dėmesį, praeidami fotografuoja, įsiamžina, rodo dekoracijas vaikams ir stebisi įdėtu darbu. 

Autorė: Raimonda Bernatavičienė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų