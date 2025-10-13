Alytiškiai daugiabučio gyventojai pasistengė kaip reikiant: pažiūrėkite, ką įrengė kieme

Šeštadienio vakarą tiek praeivius, tiek pro šalį važiuojančius žmones čia nustebino magiškas vaizdas: daugybė moliūgų, paslaptinga raganaitė su šluota, vežimaitį traukiantis asiliukas, o jame įsitaisiusi dailiai pasipuošusi ponia – moliūgų karalienė.
Daugiabučio kieme – įspūdingos dekoracijos
Helovino, rudens dekoracijos – apšviestos lempelių, tad sutemus jau iš tolo matosi įstabiai nušvitusios daugiabučio prieigos.
Namų aplinką šeštadienį puošė nei laiko, nei jėgų nepagailėję gyventojai.
Kartu su daugiabučio namo savininkų bendrijos Statybininkų g. 23 pirmininke Lina Packevičiene čia gyvenantys žmonės nestokoja idėjų, kūrybiškumo ir jau nebe pirmą kartą stebina miestą savo kuriamu grožiu.
Ar Velykos, ar Kalėdos – gyventojai telkiasi, susiburia ir savomis rankomis gražina aplinką, kad tas švenčių laukimas būtų dar žavesnis, o nuotaika – pakilesnė.
Nors daugiabutis pasipuošė dar tik šiandien, alytiškiai jau spėjo atkreipti dėmesį, praeidami fotografuoja, įsiamžina, rodo dekoracijas vaikams ir stebisi įdėtu darbu.
Autorė: Raimonda Bernatavičienė
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!