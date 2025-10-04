Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Garsi TV3 laidų vedėja Kristina Rimienė puoš šių metų Kalėdų eglę Kaune

2025-10-04 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 18:10

Floristikos dizainerė ir TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Pasaulis pagal moteris“ vedėja Kristina Rimienė pasidalijo ypatingu įrašu – šiemet būtent ji puoš pagrindinę Kauno miesto Kalėdų eglę.

Garsi TV3 laidų vedėja Kristina Rimienė puoš šių metų Kalėdų eglę Kaune
21

Floristikos dizainerė ir TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Pasaulis pagal moteris“ vedėja Kristina Rimienė pasidalijo ypatingu įrašu – šiemet būtent ji puoš pagrindinę Kauno miesto Kalėdų eglę.

REKLAMA
1

Žinia pasidalino socialiniuose tinkluose.

Kristina Rimienė su vaikais
(21 nuotr.)
(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kristina Rimienė su vaikais

Puošybos idėja – sugrąžinti Kalėdų šilumą

„Noriu pasidžiaugti nauju be galo man svarbiu projektu! Dalyvavau tarptautiniuose konkursuose bei kūriau floristikos dizaino projektus įvairiose pasaulio šalyse – nuo Belgijos, Italijos iki Malaizijos ir Amerikos, tačiau labiausiai didžiuojuosi šiais metais laimėtu Kalėdinės eglės puošybos konkursu savo mieste Kaune! Tikiuosi, šios Kalėdos bus gražios visiems!“ – rašė K. Rimienė socialiniame tinkle.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Floristikos meistrė ne kartą garsino Lietuvą pasaulyje – jos darbai pristatyti Belgijoje, Italijoje, Malaizijoje, JAV, o šiemet ji imasi itin artimo projekto – sukurti šventinę nuotaiką savo gimtajame mieste.

Kauno Kalėdų eglė kasmet pritraukia tūkstančius lankytojų, o šiemet, kaip sako K. Rimienė, ji sieks, kad miestas suspindėtų „jaukiu, šiltu ir visiems šventišku spindesiu“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų