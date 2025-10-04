Garsi TV3 laidų vedėja Kristina Rimienė puoš šių metų Kalėdų eglę Kaune

Žinia pasidalino socialiniuose tinkluose.
Puošybos idėja – sugrąžinti Kalėdų šilumą
„Noriu pasidžiaugti nauju be galo man svarbiu projektu! Dalyvavau tarptautiniuose konkursuose bei kūriau floristikos dizaino projektus įvairiose pasaulio šalyse – nuo Belgijos, Italijos iki Malaizijos ir Amerikos, tačiau labiausiai didžiuojuosi šiais metais laimėtu Kalėdinės eglės puošybos konkursu savo mieste Kaune! Tikiuosi, šios Kalėdos bus gražios visiems!“ – rašė K. Rimienė socialiniame tinkle.
Floristikos meistrė ne kartą garsino Lietuvą pasaulyje – jos darbai pristatyti Belgijoje, Italijoje, Malaizijoje, JAV, o šiemet ji imasi itin artimo projekto – sukurti šventinę nuotaiką savo gimtajame mieste.
Kauno Kalėdų eglė kasmet pritraukia tūkstančius lankytojų, o šiemet, kaip sako K. Rimienė, ji sieks, kad miestas suspindėtų „jaukiu, šiltu ir visiems šventišku spindesiu“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!