Ieva Mackevičienė skleidžia Kalėdų magiją: pasinėrė į įspūdingą veiklą

Rezultatai nustebino net pačią Ievą – kiekviena mergina sukūrė visiškai unikalų ir nepakartojamą namelį. Pati Ieva, kuriai tai buvo antrasis bandymas savo kūrinį pavadino „Kalnai“, o dukrelės Meilės namelis gavo žaismingą vardą „Kalėdų Seneli, ateik“.
Ieva Mackevičienė: „Kaip ir drabužių, aksesuarų tendencijos sparčiai keičiasi“(8 nuotr.)
Ieva Mackevičienė: „Kaip ir drabužių, aksesuarų tendencijos sparčiai keičiasi“_nuotr. Martynas Stankaitis
I. Mackevičienė mielai pasidalijo šios šventinės veiklos akimirkomis savo „Instagram“ paskyroje ir leido tv3.lt portalo skaitytojams iš arčiau pamatyti, kokia atmosfera tvyrojo „Mergaičių vakarėlyje“ ir kaip atrodo unikalūs, rankų darbo kalėdiniai nameliai.
Nustebino įvaizdžiu
Dar visai neseniai verslininkas, laidų vedėjas Rolandas Mackevičius ir Ieva Mackevičienė nustebino savo įvaizdžiu Paryžius madų savaitėje.
I. Mackevičienė savo socialinio tinklo Facebook paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame kartu su vyru atrodo ypač stilingai.
Ieva Mackevičienė Paryžiaus mados savaitėje (10 nuotr.)
Stilingi įvaizdžiai
Ieva vilkėjo asimetrišką juodą sijoną, sidabro spalvos palaidinę bei avėjo ilgaaulius batus. Jos įvaizdį papildė aksesuarai: juoda pūkuota rankinė ir ilgi auskarai.
Rolandas vilkėjo pilką kostiumą: ilgą, beveik žemę siekiantį švarką, klasikines kelnes ir juodą palaidinę. Prie visko jis priderino ir tamsius akinius nuo saulės.
Dar daugiau nuotraukų iš renginio Ieva pasidalijo ir socialinio tinklo Instagram paskyroje.
Jų įvaizdžius sukūrė žinomas Lietuvos dizaineris Raimedas Latvys-Fancysuka ir stilistė Roberta Čyžiūtė.
