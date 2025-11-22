 
TV3 naujienos > Žmonės

Ieva Mackevičienė skleidžia Kalėdų magiją: pasinėrė į įspūdingą veiklą

2025-11-22 12:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 12:34

Daugelį žmonių jau apgaubė šventinės nuotaikos. Žinoma nuomonės formuotoja Ieva Mackevičienė taip pat pasinėrė į kalėdinių meduolių namelių dekoravimo magiją ir atskleidė, kad jai tai buvo – antras kartas.

Ieva Mackevičienė (nuotr. asm. archyvo ir nuotr. Martyno Stankaičio)
8

0

Rezultatai nustebino net pačią Ievą – kiekviena mergina sukūrė visiškai unikalų ir nepakartojamą namelį. Pati Ieva, kuriai tai buvo antrasis bandymas savo kūrinį pavadino „Kalnai“, o dukrelės Meilės namelis gavo žaismingą vardą „Kalėdų Seneli, ateik“.

I. Mackevičienė mielai pasidalijo šios šventinės veiklos akimirkomis savo „Instagram“ paskyroje ir leido tv3.lt portalo skaitytojams iš arčiau pamatyti, kokia atmosfera tvyrojo „Mergaičių vakarėlyje“ ir kaip atrodo unikalūs, rankų darbo kalėdiniai nameliai.

Nustebino įvaizdžiu

Dar visai neseniai verslininkas, laidų vedėjas Rolandas Mackevičius ir Ieva Mackevičienė nustebino savo įvaizdžiu Paryžius madų savaitėje.

I. Mackevičienė savo socialinio tinklo Facebook paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame kartu su vyru atrodo ypač stilingai.

Stilingi įvaizdžiai

Ieva vilkėjo asimetrišką juodą sijoną, sidabro spalvos palaidinę bei avėjo ilgaaulius batus. Jos įvaizdį papildė aksesuarai: juoda pūkuota rankinė ir ilgi auskarai.

Rolandas vilkėjo pilką kostiumą: ilgą, beveik žemę siekiantį švarką, klasikines kelnes ir juodą palaidinę. Prie visko jis priderino ir tamsius akinius nuo saulės.

Dar daugiau nuotraukų iš renginio Ieva pasidalijo ir socialinio tinklo Instagram paskyroje.

Jų įvaizdžius sukūrė žinomas Lietuvos dizaineris Raimedas Latvys-Fancysuka ir stilistė Roberta Čyžiūtė.

 

