Lietuvoje šiemet pastebima nauja mada – karkasines egles keičia natūralios eglutės. Jas miestams dažniausiai dovanoja žmonės, kai kiemuose žaliaskarės tampa per didelės ir net kelia pavojų statiniams.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Panevėžį puoš tikra eglė
Panevėžio miesto centre 18 metrų aukščio sidabrinę eglę miestui padovanojo Molainių kaimo gyventojai Ramutė ir Gintautas Kvietkauskai.
„Liūdesys yra, bus tuščia vieta, erdvė atsivers. Neįsivaizduoju, kaip reikės jaustis, kai jos nebus. Šiek tiek gaila, bet toks tikslas buvo. Džiaugiamės, kad papuoš miestą“, – sakė Molainių kaimo gyventoja Ramutė Kvietkauskienė.
Eglei – daugiau nei 30 metų. Medis gerokai praaugo namą ir, anot Gintauto, jau kelia grėsmę. Sodinuką kadaise dovanojo kaimynas: tuomet tik namo pamatai tebuvo.
„Tada atrodė, kad ta eglutė labai vietoje. Bet namas nedidėjo, o eglė užaugo ir pradėjo remti stogą, sienas. Dabar daugėja vėtrų ir tapo nesaugu“, – pasakojo Molainių kaimo gyventojas Gintautas Kvietkauskas.
Jokios ypatingos priežiūros sutuoktiniai sako eglei neskyrę. Prižiūrėjo kaip ir visus kitus kieme augančius augalus bei medelius. Ramutė juokauja, kad medis labai stengėsi augti: ne kartą buvo nugenėta viršūnė, tačiau eglė vis stiebėsi.
„Vieną kartą statybos metu nulūžo, buvo šaka prilenkta, paskui vyras nuprendė, kad gal bandys sustabdyti jos augimą – viršūnę nukirto. Bet jinai neklausė – darė savo, užaugo tokia, kad jau gerokai namą praaugusi“, – juokėsi R. Kvietkauskienė.
„Kažkokių ypatybių nepasakyčiau. Truputį tręšėm, genėjom šakas, todėl jos tapo tankios, vešlios. Tai tik tiek, matomai, tiko vieta. Užuovėja, šalia namo“, – pasakojo G. Kvietkauskas.
Džiaugiasi išvysiantys tikrą eglę
Panevėžiečiai sako labai laukiantys, kada eglutė papuoš centrinę miesto aikštę. Panevėžys jau ne vienerius metus pasipuošia natūralia žaliaskare:
„Tai yra labai gerai, ir daug geresnės emocijos, kai ateini prie gyvos eglės.“
„Jo, iš tikrųjų, jo. Nes yra ir kvapas, ir toks malonumas, kad tikra. Ir labai faina, ir vaikams, ir visiems. Pajausti tą kvapą, kad natūrali eglutė.“
„Laukiam, smagu, patinka“
„Be abejo, kad gerai. Tai ir mes vaikystėje – tik gyvos eglės, tik gyvos eglės. Tikrumo norisi, tikrumo“
Marijampolėje – žmonių dovanota eglė
Vis daugiau šalies miestų puošiasi natūraliomis eglėmis. Štai Marijampolėje, į centrinę miesto aikštę, irgi bus atgabenta žmonių dovanota žaliaskarė. Daugiau nei dešimt metų buvo statomas karkasas, apkaišytas šakomis.
„Jau gal porą metų pastebime žmonių nuomones įvairias ir matome kitus miestus, kad grįžta prie tos natūralios eglutės. Tai šiais metais priimtas sprendimas, kad į Marijampolę, po daugiau nei dešimtmečio, grįžta natūrali eglutė“, – sakė Marijampolės mero patarėjas Artūras Visockis.
Į Marijampolės Jono Basanavičiaus aikštę Kalėdų eglutė atkeliaus iš Gavaltuvos kaimo. 13 metrų aukščio žaliaskarę miestui irgi dovanojo žmonės. Medžiui – daugiau nei 40 metų. Savivaldybės mero patarėjas sako, kad miestui Kalėdų eglutės įžiebimo šventė atsieis apie 60 tūkstančių eurų.
„Nelabai mes stengiamės konkuruoti su didmiesčiais, nenorime labai daug pinigų išleisti tokiems trumpalaikiams dalykams. Bet tuo pačiu ir suprantame, kad Kalėdos yra didžiausios metų šventės, daug žmonių jas švenčia, todėl ir prastai negali būti“, – aiškino Marijampolės mero patarėjas A. Visockis.
Marijampoliečiai sako pasiilgę natūralios eglės ir nekantrauja ją pamatyti:
„Labai džiaugiamės. Vis einu žiūrėti, bet anksti. – Jau norėtumėt, kad stovėtų? – Jau norėčiau. Natūrali gražiau. Kvepia.“
„Žinoma, kad džiaugiuosi. Kuo paprasčiau, tuo geriau.“
„Be abejo, tik už natūralumą. – Bet ir anos gražios būdavo? – Gražios, bet tikra yra tikra.“
„Viskas gražu, bet kas natūralu, tas gražiausia.“
Natūralios žaliaskarės šiemet puoš daug Lietuvos miestų. Štai į Alytų jau atgabenta Kalėdų eglutė. Į Marijampolę šventinį simbolį savivaldybė planuoja vežti po savaitės. Įžiebimo šventė čia vyks gruodžio 5 dieną. Šalies didmiesčiai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda – startą Kalėdoms skelbs jau ateinantį savaitgalį.
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