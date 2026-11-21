Adventas žymi ir naujų liturginių metų pradžią. Jo metu kiekvieną sekmadienį uždegama po vieną žvakę Advento vainike, simbolizuojančią artėjimą prie Kalėdų, rašoma hallow.com.
Kada prasideda ir baigiasi Adventas 2026 metais?
Adventas prasideda likus keturiems sekmadieniams iki Kalėdų. Jo pradžios data kasmet keičiasi, tačiau pirmasis Advento sekmadienis visada būna nuo lapkričio 27 iki gruodžio 3 dienos.
2026 metais pirmasis Advento sekmadienis bus lapkričio 29-oji. Advento laikotarpis tęsis iki gruodžio 24-osios, Kūčių.
Kada bus Advento sekmadieniai 2026 metais?
Adventą sudaro keturi sekmadieniai, kurių kiekvienas turi savo reikšmę ir žymi vis artėjantį Kristaus gimimą.
2026 metais jų datos:
- Pirmasis Advento sekmadienis – lapkričio 29 d. Jis žymi Advento ir naujų liturginių metų pradžią.
- Antrasis Advento sekmadienis – gruodžio 6 d. Tikintieji toliau ruošiasi Kalėdoms, daugiausia dėmesio skirdami laukimui ir pasiruošimui.
- Trečiasis Advento sekmadienis – gruodžio 13 d. Jis vadinamas Gaudete sekmadieniu. Lotyniškas žodis Gaudete reiškia „džiaukitės“. Šią dieną Advento vainike uždegama rožinė žvakė, simbolizuojanti artėjantį džiaugsmą.
- Ketvirtasis Advento sekmadienis – gruodžio 20 d. Tai paskutinis sekmadienis prieš Kalėdas, žymintis paskutines pasiruošimo Kristaus gimimo šventei dienas.
Ar per Adventą reikia pasninkauti?
Advento laikotarpis nuo seno siejamas ne tik su dvasiniu pasiruošimu Kalėdoms, bet ir su pasninku. Manoma, kad ši tradicija pradėjo formuotis maždaug V amžiuje. Tuomet krikščionys pasninkaudavo kelis kartus per savaitę – nuo lapkričio 11-ąją minimos šv. Martyno Turiečio dienos iki Kalėdų.
Šiandien Adventas pirmiausia laikomas dvasinio pasiruošimo Kristaus gimimo šventei laikotarpiu. Katalikams nėra nustatyta visuotinė pareiga visą Adventą laikytis griežto pasninko, tačiau tikintieji gali savanoriškai atsisakyti tam tikrų maisto produktų, pramogų ar kitų malonumų. Taip pat šis laikotarpis skatina daugiau dėmesio skirti maldai, geriems darbams ir pagalbai kitiems.
Kas prasideda pasibaigus Adventui?
Pasibaigus Adventui prasideda Kalėdų laikotarpis. Jis prasideda Kūčių vakarą, gruodžio 24-ąją, švenčiant Kristaus gimimą.
Kalėdų laikotarpis Katalikų Bažnyčioje tęsiasi iki Kristaus Krikšto šventės. 2027 metais ji bus minima sausio 10 dieną.
Kada švenčiami Trys Karaliai?
Trys Karaliai, arba Viešpaties Apsireiškimo iškilmė, kasmet švenčiami sausio 6 dieną. Ši šventė primena Trijų išminčių apsilankymą pas kūdikėlį Jėzų ir jų atneštas dovanas.
Pagal krikščioniškąją tradiciją ši diena siejama su dvylikos Kalėdų dienų laikotarpiu, prasidedančiu gruodžio 25-ąją.
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