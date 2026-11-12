Vilniaus Kalėdų miestelyje – pokyčiai: praneša iš anksto

Į Katedros aikštę sugrįš ir Kalėdų miestelis su prekybiniais nameliais ir karusele.
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Vilniaus Kalėdų eglė kainuos 119 tūkst. eurų
Vilniaus senamiestyje jau žiba lemputės, gatveles puošia girliandos ir spalvingos dekoracijos. „Stiklių“ viešbutį kartu su Mantu Petruškevičiumi šiemet papuošė cirko tema. Čia dominuoja tradicinės Kalėdų spalvos – raudona ir žalia.
Nors šiandien Katedros aikštė dar tuščia, jau visai netrukus čia iškils pagrindinė sostinės Kalėdų eglė. Šių metų tema – stebuklai. Tad prie Katedros varpinės esanti nedidelė „Stebuklo“ plytelė taps įkvėpimu didžiulei, gyvai žaliaskarei. Jos puošyba šiemet kainuos 119 tūkstančių eurų. O štai Kaunas už Rotušės aikštės eglės puošybą sumokės 99 tūkst. eurų.
Ketvirtus metus iš eilės bus puošiama natūrali eglė, kuri kartu su kompozicija sieks 22 metrų aukštį.
„Arčiau eglutės bus labai patogu patekti, nes simbolika susidaro iš aštuonių spindulių, tai keturios aikštelės bus suformuotos ir keturi pandusai, kur patekimas bus užtikrintas visiems“, – pasakoja Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis.
Tačiau „Stebuklo“ plytelė įkvėpė ne tik pagrindinės eglės puošybą. Jos motyvai šiemet atsispindės ir visame mieste.
„Turėsime 55 tūrines dekoracijas, daugiau kaip 10 kilometrų girliandų, 650 dekoracijų ant apšvietimo stulpų, puošim penkis tiltus ir viadukus“, – komentuoja Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Vilniaus Kalėdų miestelyje – pokyčiai
Šalia žaliaskarės įsikurs jau ir tradicinis Kalėdų miestelis – beveik penkiasdešimt prekybinių namelių, sugrįš ir pernai lankytojus džiuginusi karuselė. Į Rotušės aikštę sugrįš ir 900 kvadratinių metrų čiuožykla.
„Praeitais metais skaičiavome virš 55 tūkstančių lankytojų – ne tik vilniečių, bet ir iš visos Lietuvos, ir nemažas turistų traukos centras. Įėjimas į ledą kainuos tiek pat kaip ir pernai, niekas nesikeis – 8 ir 6 eurai“, – sako „Active Vilnius“ direktorius Gintas Teslia.
Negana to, grįžta ir Kalėdų miestelyje pernai veikusi daugkartinių puodelių užstato sistema. Tiesa, šiemet – patobulinta.
„Bus keturi taromatai, kur bus galima priduoti tarą ir atgauti elektroniniu būdu pinigus. Vienareikšmiškai pasiteisino, nes ir atliekų kiekis mieste ir aikštėje, prieigose aikštės buvo ženkliai mažesnis“, – sako P. Jurgutis.
Paskaičiavo, kiek Vilniui kainuos visa kalėdinė programa
O štai šventinėms pramogoms ir miesto puošybai sostinės valdžia šiemet pinigų nepagailėjo. Vien kultūrinei programai, įskaitant eglės įžiebimo koncertą, Kalėdų mugę ir Naujųjų metų renginius, išleis 375 tūkstančius eurų. Dar daugiau – apie 400 tūkstančių – atsieis miesto šventinis apšvietimas.
Tad Kalėdų puošimai vilniečiams atsieis iš viso daugiau kaip 770 tūkstančių eurų, kone 30 tūkstančių brangiau nei pernai.
Tiesa, šį kartą savivaldybė sudarė sutartį, pagal kurią apšvietimas kainuos tiek pat trejus metus. Bendra vertė – 1,2 mln. eurų.
Tačiau tokias sostinės išlaidas kritikuoja ir buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas.
„Vilnius šiandien – labai turtingas miestas, o turtingi žmonės aptingsta, todėl be atskaitomybės ir atsakomybės taško pinigus vietoj to, kad pritrauktų privačius rėmėjus. Čia tokia šiek tiek tinginio pozicija – turim pinigus, tai leidžiam“, – sako A. Zuokas.
Palyginti su antruoju pagal dydį miestu Kaunu, Vilnius programai leidžia mažiau – mat Kaunas šventinei miesto puošybai ir renginiams numatė beveik milijoną eurų.
Tiesa, kauniečiai Kalėdų laukimą pradės anksčiau – abi miesto eglės bus įžiebtos lapkričio 27 d. O štai Vilniaus gyventojai pagrindinės žaliaskarės įžiebimo šventėje laukiami diena vėliau.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.