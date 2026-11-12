Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus Kalėdų miestelyje – pokyčiai: praneša iš anksto

2026-11-12 18:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 / aut.
2026-11-12 18:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Aiškėja, kaip šiemet Kalėdoms pasipuoš Lietuvos sostinė ir kiek tai kainuos. Šiemet Katedros aikštėje iškils net 22 metrų aukščio eglė, įkvėpta garsiosios „Stebuklo“ plytelės. Jos puošyba atsieis 119 tūkstančių eurų. Šventiškai nušvis ir visas miestas – gatves papuoš šimtai dekoracijų, sužibs tiltai ir viadukai.

Aiškėja, kaip šiemet Kalėdoms pasipuoš Lietuvos sostinė ir kiek tai kainuos. Šiemet Katedros aikštėje iškils net 22 metrų aukščio eglė, įkvėpta garsiosios „Stebuklo“ plytelės. Jos puošyba atsieis 119 tūkstančių eurų. Šventiškai nušvis ir visas miestas – gatves papuoš šimtai dekoracijų, sužibs tiltai ir viadukai.

REKLAMA
0

Į Katedros aikštę sugrįš ir Kalėdų miestelis su prekybiniais nameliais ir karusele.

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.

Vilniaus Kalėdų eglė kainuos 119 tūkst. eurų

Vilniaus senamiestyje jau žiba lemputės, gatveles puošia girliandos ir spalvingos dekoracijos. „Stiklių“ viešbutį kartu su Mantu Petruškevičiumi šiemet papuošė cirko tema. Čia dominuoja tradicinės Kalėdų spalvos – raudona ir žalia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors šiandien Katedros aikštė dar tuščia, jau visai netrukus čia iškils pagrindinė sostinės Kalėdų eglė. Šių metų tema – stebuklai. Tad prie Katedros varpinės esanti nedidelė „Stebuklo“ plytelė taps įkvėpimu didžiulei, gyvai žaliaskarei. Jos puošyba šiemet kainuos 119 tūkstančių eurų. O štai Kaunas už Rotušės aikštės eglės puošybą sumokės 99 tūkst. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtus metus iš eilės bus puošiama natūrali eglė, kuri kartu su kompozicija sieks 22 metrų aukštį.

REKLAMA

„Arčiau eglutės bus labai patogu patekti, nes simbolika susidaro iš aštuonių spindulių, tai keturios aikštelės bus suformuotos ir keturi pandusai, kur patekimas bus užtikrintas visiems“, – pasakoja Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis.

Tačiau „Stebuklo“ plytelė įkvėpė ne tik pagrindinės eglės puošybą. Jos motyvai šiemet atsispindės ir visame mieste.

REKLAMA
REKLAMA

„Turėsime 55 tūrines dekoracijas, daugiau kaip 10 kilometrų girliandų, 650 dekoracijų ant apšvietimo stulpų, puošim penkis tiltus ir viadukus“, – komentuoja Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.

Vilniaus Kalėdų miestelyje – pokyčiai

Šalia žaliaskarės įsikurs jau ir tradicinis Kalėdų miestelis – beveik penkiasdešimt prekybinių namelių, sugrįš ir pernai lankytojus džiuginusi karuselė. Į Rotušės aikštę sugrįš ir 900 kvadratinių metrų čiuožykla.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Praeitais metais skaičiavome virš 55 tūkstančių lankytojų – ne tik vilniečių, bet ir iš visos Lietuvos, ir nemažas turistų traukos centras. Įėjimas į ledą kainuos tiek pat kaip ir pernai, niekas nesikeis – 8 ir 6 eurai“, – sako „Active Vilnius“ direktorius Gintas Teslia.

Negana to, grįžta ir Kalėdų miestelyje pernai veikusi daugkartinių puodelių užstato sistema. Tiesa, šiemet – patobulinta.

REKLAMA

„Bus keturi taromatai, kur bus galima priduoti tarą ir atgauti elektroniniu būdu pinigus. Vienareikšmiškai pasiteisino, nes ir atliekų kiekis mieste ir aikštėje, prieigose aikštės buvo ženkliai mažesnis“, – sako P. Jurgutis.

Paskaičiavo, kiek Vilniui kainuos visa kalėdinė programa

O štai šventinėms pramogoms ir miesto puošybai sostinės valdžia šiemet pinigų nepagailėjo. Vien kultūrinei programai, įskaitant eglės įžiebimo koncertą, Kalėdų mugę ir Naujųjų metų renginius, išleis 375 tūkstančius eurų. Dar daugiau – apie 400 tūkstančių – atsieis miesto šventinis apšvietimas.

REKLAMA

Tad Kalėdų puošimai vilniečiams atsieis iš viso daugiau kaip 770 tūkstančių eurų, kone 30 tūkstančių brangiau nei pernai.

Tiesa, šį kartą savivaldybė sudarė sutartį, pagal kurią apšvietimas kainuos tiek pat trejus metus. Bendra vertė – 1,2 mln. eurų.

Tačiau tokias sostinės išlaidas kritikuoja ir buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas.

„Vilnius šiandien – labai turtingas miestas, o turtingi žmonės aptingsta, todėl be atskaitomybės ir atsakomybės taško pinigus vietoj to, kad pritrauktų privačius rėmėjus. Čia tokia šiek tiek tinginio pozicija – turim pinigus, tai leidžiam“, – sako A. Zuokas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Palyginti su antruoju pagal dydį miestu Kaunu, Vilnius programai leidžia mažiau – mat Kaunas šventinei miesto puošybai ir renginiams numatė beveik milijoną eurų.

Tiesa, kauniečiai Kalėdų laukimą pradės anksčiau – abi miesto eglės bus įžiebtos lapkričio 27 d. O štai Vilniaus gyventojai pagrindinės žaliaskarės įžiebimo šventėje laukiami diena vėliau.

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Vilniaus Kalėdų miestelyje šiemet depozito sistema veiks kitaip: praneša iš anskto
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Mokiniai iš mokyklos išvaryti į bendrabutį, po kurio langais šlaistosi girtuokliai: „ Vaikai kartais slepiasi tualete“
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Vaikų pornografijos laikymu kaltinamas buvęs kunigas teisme nekalbėjo: sutrukdė 1 dalykas
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Gyventojai dalijasi versijomis, kas galėjo išniekinti Jėzaus skulptūrą: „Normalus žmogus taip nedarytų“
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Šildymo sąskaitos gali išbrangti ir 4 kartus: pildosi niūrus scenarijus
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Lietuvos ligoninėse numatomi pokyčiai, bet vis dar yra spragų: „Tai yra ilgesnis procesas“
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Iškritus pirmajam sniegui – sinoptiko žinia: „Turėtume nusiteikti tokiam laikotarpiui...“
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Prasidėjęs kūrenimo sezonas kelia vis daugiau nerimo – ugniagesiai įspėja
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. 2028-aisias teks susivežti diržus – Valys siūlo atsisakyti pensijų ir išmokų didinimo: „Būsime priversti“
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Prakalbo naktį į Lietuvą įskridusio drono pažadinti gyventojai: „Toks smūgis, kad net namas sudrebėjo“
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Kremlius kelia sąlygas Europai: nutraukite paramą Ukrainai arba liksite už derybų stalo
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Prastos ekspertų žinios – prognozuoja, kad kitąmet Lietuvos ekonomikos augimas sulėtės: BVP paaugs vos 1,8 proc.?
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Lietuva užsimojo stabdyti rusiškų grūdų tranzitą – nuo lapkričio vidurio griežtai tikrins krovinius
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Kiek žvakių turėtų degti ant kapo? Specialistų žinia gyventojams – „ir pinigų krūva, ir šiukšlių krūva“
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Neįprastai anksti pasirodė pirmosios stintos: štai kiek prašo už kilogramą
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Rusija derybose atsisako trauktis nuo reikalavimų NATO: taikos susitarimas Ukrainoje pakibo ore
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Kaune – romantinio sukčiavimo istorija: į kriptovaliutą investavusi 37-erių moteris prarado pusę milijono eurų
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. VU mokslininkai muša pavojaus varpais – kritikos strėles meta švietimo sistemai: „Laukia sunkūs laikai“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Trumpas prispažino, kad šiuo metu Ukrainai nepadeda
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Vilniaus kelininkai žada naujoves: štai kuriose sostinės gatvėse šiemet druskos nebus
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariu Tomu Tomilinu
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Gedulo diena Krokuvoje – dalies lenkų priekaištai tarnyboms: „Galėjome užkirsti kelią tragedijai“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Išgirdę, kiek laiko galios nuolaida kelionėms autobusu, lietuviai pratrūko: „Neverta erzinti žmonių“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kokius sužalojimus patyrė prie traukinio prisikabinęs 14-metis – prabilo liudininkė: „Jų veidai buvo persikreipę“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau detalių apie masines muštynes Rukloje – vieno sužeistojo būklė sunki: „Konfliktas vyko tarp...“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Kada Lietuvoje iškris pirmasis sniegas, kuris užsibus? Sinoptikas: „Bus tie metai, kai...“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Šį nemokamą tyrimą atlieka per mažai Lietuvos moterų – dalis bijo, kitos stringa eilėse: „Kaip Dievas duos, taip ir bus“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Kiek atsiėjo nesėkmingas bandymas rasti Vytauto Didžiojo palaikus? Pasakė, kiek gali prireikti toliau
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kaip atrodys Kauno miesto kalėdinė eglė: „Aišku, tada lygini su Vilniumi...“
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Prabilo netoliese Krokuvos šaudynių buvusi lietuvė: „Kai aš pradėjau skaičiuoti tą laiką ir...“
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Biudžeto deficitas kitąmet gali priartėti prie 5 procentų: „Įpylė Valstybės kontrolė žibalo į ugnį“
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su energetikos ministru Luku Savicku
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Nemenčinės plente pusės milijono eurų vertės „Ferrari“ vertėsi ant stogo
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Po teismo verdikto dėl Kuršių marių taršos – „Grigeo“ ir Pangonis žada sprendimą skųsti: „Bauda išties didelė“
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Kretingoje – tikras meno detektyvas: paveiksluose pavaizduoti visai ne grafai Zubovai
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Pusę amžiaus nugyvenusių ir vyresnių lietuvių atmintis – labai prasta
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Jautri nuo karo pabėgusios ukrainietės Marynos žinutė lietuviams: „Tai didžiulė pagalba“
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Atskleidė skaniausios obuolienės receptą: užteks vos kelių ingredientų
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Namą pardavė, o vėliau statybas pripažino savavališkomis: sulaukė baudos, bet mokėti nesutinka
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Panevėžietį subadęs 16-metis pasiųstas 3 metams už grotų: „Pamatė, tai sakė kaip iš skerdyklos žmogus“
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Vilniečiai vangiai rūšiuoja panaudotą aliejų: „Dar kokio velnio ieškosiu“
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Ruginienė pasibaisėjusi vairuotojų iš Filipinų apgyvendinimo sąlygomis: „Man gėda“
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Fizinio parengtumo krizė mokyklose: 9 iš 10 moksleivių neįveikia paprasčiausių pratimų
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Aidint pedofilijos skandalams – nauji siūlymai dėl nuteistųjų gydymo ir cheminės kastracijos
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Lietuvoje – naujas elektros kainos rekordas: „Šiandien yra brangiausia diena nuo 2024 m. vasario“
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. Norima stabdyti nežymėtus automobilius
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. Šaudynės Krokuvoje
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Kraupi avarija Kėdainių rajone: po susidūrimo su vilkiku žuvo „Hyundai“ vairuotojas
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Kruvinas šeštadienis Krokuvoje: paleisti šūviai
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. Biudžeto planai kelia nerimą: ekspertai įspėja apie augantį deficitą ir naujas skolas
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. Dėl neįprastos turistinės pramogos vyriškio pajamos išaugo net 6 kartus: štai kuo užsiima
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. Braška „Rail Baltica“ projektas – latviai jau svarsto, ar verta jį tęsti: „Tikrai galime sau tai leisti?“
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. Baltuosiuose rūmuose – retas Ukrainos ir Rusijos atstovų susitikimas: Trumpas vėl žada taiką
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. Pyragų diena vėl įžiebė gerumo bangą visoje šalyje: „Aukoti – žmogaus gerumas“
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. Po demokratų pergalės rinkimuose – D. Trumpo kirtis: dėl prarastos kontrolės kaltas karas su Iranu
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. Kelininkai įspėja – jau šį savaitgalį laukia pirmasis iššūkis gatvėse: „Vietomis gali formuotis plikledis“
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. Dalis gyventojų išreiškė palaikymą 6-metę rūsyje užrakinusiai mamai: „Nieko baisaus nematau“
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. Lietuvos rankos surištos? Minskui atsisakius išduoti Celofaną laukiama tik 1: teisingumas pasiveja ir po keliolikos metų
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Trumpas kalbėjo apie nuolatinę JAV karių bazę Lietuvoje, tačiau mes dėl to nieko nedarome: „Neskubėkime“
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Vilniaus meru Valdu Benkunsku
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Arkikatedros požemiuose Vytauto Didžiojo palaikų kol kas nerado, bet rado ką kito: ragina tęsti paieškas
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Klaipėdoje pirmą kartą bus įžiebtos 2 eglės: viena – Teatro aikštėje, o antroji...
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Sinkevičius kritikuoja Finansų ministeriją dėl biudžeto: pavargo dirbti kitų darbą
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Brangūs degalai piktina vairuotojus, o valdžia svarsto naujus mokesčius: ar pavyks išspręsti problemą?
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Po Vėlinių kapinėse – tikra betvarkė: gyventojai fiksuoja siautėjančius neįprastus vandalus
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Nufilmavo, kaip susidūrė du sraigtasparniai: žuvo žmogus
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Lenkijoje – protestai, skaldantys visuomenę
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Dėl respublikonų fiasko Trumpas savo kaltės neįžvelgia: „Nevertinu to kaip smūgio man“
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Ukrainos prezidentas Zelenskis susitiko su Vokietijos kancleriu Merzu
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Paskutinės dienos keistis padangas: štai kiek išaugo kainos
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Prezidentas Valdas Adamkus paminėjo savo garbingą jubiliejų Nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Ką JAV rinkimų rezultatai reiškia Lietuvai? 1 aplinkybė kelia nerimą: „Baikime tuos džiaugsmus“
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Finalinė vidurio kadencijos rinkimų balsavimo diena JAV
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Kelyje iš Klaipėdos į Palangą vairuotojus pasitiko neeilinis vaizdas: už tai gresia net ir dveji metai kalėjimo
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Dėl kibernetinės atakos dalis Europos parduotuvių patyrė milžiniškus nuostolius – nusitaikė į šaldytuvus
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Naujojoje Akmenėje vyras žalojo save ir puolė pareigūną
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Rusijos smūgio požeminei mokyklai Zaporižios srityje kaina
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Verslui nusimato sunki žiema – dujos jau pabrango trigubai, toliau brangsta ir elektra
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Valdui Adamkui – 100 metų: bendražygiai ir užsienio lyderiai suvažiavo pagerbti prezidentą
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. JAV prasidėjo lemtinga kova dėl Atstovų rūmų: respublikonams gresia triuškinantis pralaimėjimas?
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Latvijoje nukrito dronas, o Lenkija stiprina pajėgas prie sienos su Kaliningradu: „Labai liūdna, kad neapsirikau“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su buvusiu užsienio reikalų ministru Vygaudu Ušacku
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Kretingos valdžia iškrausto oreivius ir užleidžia vietą šauliams: „Jeigu grąžos savivaldybei nėra...“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Judita 20 metų serga depresija – teko išbandyti net elektrošoką: „Eidavau kaip į dujų kamerą kokią“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Pusė Kauno miesto biudžeto – vienai tramvajaus linijai: štai kada numatoma jį nutiesti
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Jaudinanti varnų globėjos Agnės istorija: po vėtros pradingusį paukštį rado už kelių kilometrų
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Kol lenkai džiaugiasi pigesniais degalais, Lietuvos biudžetas netenka dešimčių milijonų: jie savo rinka rūpinasi labiau
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Lietuvos ugniagesiai ruošiasi nenumatytiems atvejams ir įspėja: „Tu niekada nežinai“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Kaip teisingai rūšiuoti tekstilę?
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Tauragės rajone veikia augintinių krematoriumas – taip atsisveikinti su mylimu gyvūnu kainuoja 100-200 eurų
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Praradusiems augintinius – dailės terapijos užsiėmimas Panevėžyje: gedi net ir varnos
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Savivaldybės būstuose gyvenantys kauniečiai nebeišgali susimokėti nuomos: „Mano pensija 496 eurai, o nuoma 502“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Nesuvokiamas elgesys – neblaivus šeimininkas peiliuku mėgino pašalinti šuns auglį: aplinkiniai šokiruoti
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Manto Bertulio kelionė į Iraną sukėlė neapykantos laviną: ignoravo įspėjimus?
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Delfinariume – džiugios naujienos žiūrovams: pakrikštytas išdykęs delfinukas Šuoras
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Sinkevičius ginasi dėl plagijavimo skandalo: „Tai daugiau neteisingo citavimo“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Po paskelbtos žinios apie pavežėjo išprievartautą merginą – prokuratūros kirtis portalams
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų