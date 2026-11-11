Lankote artimųjų kapus ir degate žvakutes? Specialistai turi 1 svarbų prašymą

Daug sudėtingiau „išvaduoti“ aplinką nuo tūkstančių tonų plastiko ir stiklo atliekų.
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Kiek žvakių turėtų palikti ant kapo?
Žvakių liepsnelės amžinojo poilsio vietą šildė net kelias dienas. O dabar savadarbiame Sauliaus karutyje – žvakės, kurios liko po ilgojo mirusiųjų pagerbimo savaitgalio.
Ir tai dar ne pabaiga. Saulius su savadarbiu karučiu vis stabteli surinkti ne vietoje paliktų žvakių.
„Matot, kiek dar stovi daug. Dar neišsinešė. Dabar neša: vieną dieną – vieni, kitą dieną – kiti, tvarko dabar“, – pasakojo darbininkas Saulius.
„Ir pinigų krūva, ir šiukšlių krūva“, – kalbėjo Panevėžio rajono gyventoja Marija.
Taip Marija svarsto pamačiusi jau baigusias degti ar dar rusenančias žvakes kapinėse. Ant vieno kapo kartais jų būna ne po kelias, o keliolika.
Moteris pirmą kartą šį rudenį lankė artimųjų ir draugų amžinojo poilsio vietas. Degė simboliškai – po vieną žvakelę.
„Na, koks skirtumas, kiek dėsi žvakių, svarbu, kad prisimeni – man taip atrodo“, – sakė Marija.
Tačiau realybė dažnai kitokia.
„Aš atnešu vieną, brolis – kitą, kaimynas dar atneša. Kiekvienas nuo savęs atneša“, – pasakojo panevėžietis Danielius.
O kai kurie neša ir ne po vieną.
„Pripratę, kad mirusiam reikia porinio skaičiaus – dviejų žvakučių. Tai vienas atėjo – dvi, kitas – dvi, taip ir susidaro“, – tikino prekeivė Genutė.
O viso to rezultatas – perpildyti konteineriai ir šimtai tonų atliekų.
„Šiai dienai esame jau surinkę per 107 tonas atliekų būtent tik iš kapinių“, – pasakojo AB „Panevėžio specialusis autotransportas“ atstovė Justina Indulytė.
Tai 10 tonų daugiau nei pernai. Ir tai tik iš Panevėžio.
Priminimas, kaip teisingai pasirūpinti sudegusiomis žvakėmis
Kapinių prižiūrėtojams atokvėpio dar nematyti. Sako, mažiausiai kelias savaites po Vėlinių tenka organizuoti atliekų surinkimą nuo kapinių daug dažniau nei įprastai.
„Vietoj įprastų keleto kartų per savaitę mes aptarnaujame praktiškai kasdien, priklausomai nuo to, kokia situacija“, – sakė J. Indulytė.
Atstovė primena, kad tiek atliekų tvarkytojams darbo būtų mažiau, tiek aplinkai draugiškiau, jei atsakingiau rūšiuotume atliekas tvarkydami kapus. Taip pat primenama, kad žvakes reikia mesti į konteinerius pagal jų medžiagiškumą: stiklinę jų dalį – į stiklo, plastikinę – į plastikui skirtus konteinerius.
Ir dar labai svarbu kiek įmanoma išgramdyti vaško ar parafino likučius. Antraip jos nebus tinkamos perdirbti.
„Nėra dar tokio mechanizmo, kuris gebėtų atskirti tą vašką, kuomet patenka tokios pakuotės į perdirbimo linijas“, – tikino J. Indulytė.
Dar prieš Vėlines vienas prekybos tinklas skaičiavo pardavęs per 4 mln. įvairių žvakių. Tad, ko gero, keliskart daugiau jų nugula ir ant kapų, vėliau iškeliauja perdirbti, o dalis – tiesiog į sąvartynus.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.