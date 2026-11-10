Šių Vilniaus gatvių šaligatvių šią žiemą druska išvis nebarstys: pasiruoškite

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„Nuvalyta, bet gali būti slidu“
Tokias lenteles vilniečiai, tikėtina, šią žiemą išvys sostinės gatvėse, mat Vilnius imasi naujos strategijos. Šaligatvius valys dažniau, tačiau išbarstys mažiau druskos.
Atskleidė, kur druska bus barstoma, o kur – ne
Eksperimentų sostinės gatvėse šiemet netrūks: valdininkai druskos išvis nebarstys ant Žygimantų ir Goštauto gatvių šaligatvių, taip pat viešosiose erdvėse bei miesto skveruose. O 140 km šaligatvių valys, tačiau druska barstys tik pusę ploto, kad gyventojai galėtų pasirinkti, kuria šaligatvio puse – druskinga ar nedruskinga – jiems eiti.
„Kur nebarstome, tarkime, tiktai valome, tai didžiulis privalumas tas, kad tą sniegą mes galime krūvuoti želdiniuose, nes jis yra švarus, tiesiog paprastas sniegas“, – sakė savivaldybės vyriausioji ekologė Vaiva Marozienė.
2025 m. savivaldybė aiškino, kad druskos išbarsto minimaliai ir ryškios žalos želdiniams, augintiniams bei gyventojų turtui barstoma druska nepadaro. Visgi šiemet savivaldybė nusprendė pripažinti druskos daromą žalą.
„Bus barstoma mažiau druskos! Iš esmės tikslas yra kuo didesnė brandžių medžių ir želdinių apsauga Vilniaus mieste“, – tikino Vilniaus vicemeras Andrius Grigonis.
Dalis vilniečių į pažadus žiūri skeptiškai:
„Žinokit, niekuo nebetikiu. Niekuo nebetikiu.“
„Nežinau, ar galima dabar kažkuo tikėti. Čia reikia tyrimus tada daryti.“
O praėjusią žiemą vilniečiai prisimena su kartėliu. Čia nuomonės išsiskiria: vieni prisimena, kaip ant šaligatvių barstoma druska gadino batus ir žalojo šunų letenėles, o kiti pasakoja, kaip kiemuose teko bristi per sniego kalnus ir slidinėti. Tad ir požiūris dvejopas: vieniems druskos norisi daugiau, kitiems – mažiau:
„Košė būna tos druskos, makalynė, gadina avalynę.“
„Šuniuką auginant labai druska kenkia. Jo. Kruvinomis pėdutėmis po to vaikšto.“
„Gyvūnams labai blogai, letenoms. Gali būti letenų uždegimas, tai dėl gyvūnų tikrai reikia mažiau.“
„Būdavo problemų su tuo, kad nebūdavo druskos. Ir tikrai būdavo sunku kartais iki darbo nueiti ir panašiai. Tai aš sakyčiau, kad gal nėra pozityvu.“
„Ir žmonėms, ir automobiliams tai vis dėlto kenkia. Na, bet reikia ir saugumo žiūrėti. Tai turbūt yra svarbiausia.“
„Pernai buvo rekordinė žiema, tikrai daug išbėrėme. Šiais metais esame sukaupę vidutinį kiekį, vidutinei žiemai – 15 tūkst. tonų druskos plius 5 tūkst. tonų smėlio mišinio“, – sakė „Grindos“ direktorius Jonas Davidavičius.
Kelininkai tvirtina, kad žiemai pasiruošta
Visgi daugiausia problemų praėjusią žiemą kilo dėl nepravažiuojamų gatvių: formavosi milžiniškos spūstys, o „Grindos“ technikai teko brautis pro automobilius, kad galėtų nuvalyti kelią. Dėl plikledžio strigo ir eismą blokavo šimtai vilkikų, kurie sukaustė visą miestą.
„Grinda“ skelbia, kad šią žiemą gatves valys apie 400 darbuotojų, šiemet įsigyta 33 nauji traktoriai, todėl tvirtinama, kad žiemai pasiruošta. Tiesa, naujieji traktoriai valys tik šaligatvius, o gatves tvarkanti technika išlieka ta pati kaip pernai. Belieka tikėtis, kad šiemet taip stipriai ir daug nesnigs.
Kad įvertintų kelių būklę, sostinėje šią žiemą į dangų kils dešimtys dronų, kurie nustatys, kur ir kokius atstumus reikia skubiai valyti bei barstyti druska.
„Dronai pakyla, jeigu oro sąlygos leidžia, apžiūri tas teritorijas, daro fotofiksacijas, fiksuoja laiką ir pamato dangas – ar nuvalytos, ar nenuvalytos“, – tikino Miesto aplinkos skyriaus vedėjas Gintautas Runovičius.
Valdininkai iš anksto įspėja įmones, vykdančias viešųjų erdvių priežiūros darbus: už neprižiūrėtus šaligatvius grės baudos.
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