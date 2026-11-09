Išgirdęs, ką nuteistiems pedofilams ruošia valdžia, kalinys prabilo apie realybę: „Jūs paleisite monstrus į laisvę“

Tačiau tinkamų specialistų šalyje labai trūksta, o kalėjime sėdintys asmenys sako iš viso nesulaukia rimtesnės psichiatrų ar psichoterapeutų pagalbos.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Algimantas Ulvidas nuteistas dėl nepilnamečių mergaičių tvirkinimo, tiksliau, kad nusivežęs į nuošalias vietas prieš jas staipydavosi nuogas. Bausmę atlieka Pravieniškių kalėjime. Sako turi ir patvirtintą medikų diagnozę dėl tokio savo elgesio.
„Poreikis apsinuoginti yra liga, yra psichikos sutrikimas, turiu aktą surašytą teismo psichiatrų“, – sakė nuteistasis Algimantas Ulvidas.
A. Ulvidas būdamas laisvėje lankėsi pas specialistus, norėtų gauti gydymą ir kalėjime.
„Čia šeimos gydytojas pasakęs, kad mes neturime specialistų, kurie dirbtų su tokiomis patologijomis. Aš jau sėdžiu beveik 4 metai, tai ar dingo man ta liga, ar dingo poreikis apsinuoginti, jūs juokaujate – jis tik dar stiprėja“, – aiškino A. Ulvidas.
Kai kurie pedofilai gydytųsi savanoriškai
Kol negauna tinkamo gydymo, esą vis ieško būdų kaip savo potraukį patenkinti, atvirauja, kai buvo suimtas – pavykdavę, dabar sunkiau.
„Kaune vesdavo mus į dušą, ta pareigūnė, ten reikdavo pabelsti, kad išsimaudei, pasiruošęs, bet eidavai trise, kameriokai, tu specialiai dar būni nepasirengęs, kiti beldžia, kad mes jau baigėme – tai pareigūnė atidaro duris, o tu nuogas, jau tau smagu... bet tau užtenka to momento, tu skraidai visą savaitę“, – pasakojo A. Ulvidas.
Be gydymo – bėdų tik daugėja.
„Mano atvejis nėra tas sunkus, kur prievartautojai sėdi, tai mes su jais bendraujame – tai jie atliks bausmę, jūs paleisite monstrus į laisvę, nes niekur nedingo tos makaulės problemos“, – įspėjo A. Ulvidas.
Tad šalį purtant vis naujiems pedofilijos skandalams, vienas po kito pasipylė siūlymai seksualinį potraukį vaikams jaučiančius asmenis būtinai gydyti.
„Svarstomas dabar priemonių planas, kur numatyta, kad toks gydymas galėtų būti skiriamas ir jei Vyriausybė pritars tam, tai turėtų atsirasti galimybės tokią pagalbą gauti“, – kalbėjo sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Esą didžiausias dėmesys būtų skirtas prevencijai.
„Pagalba tiems žmonėms, kurie jaučia potraukį, bet dar yra nepadarę nusikaltimo, kaip padėti jiems situacijos sprendime – gydymo procesas, psichoterapinės priemonės ir kartu medicininės“, – sakė L. Kukuraitis.
Pedofilus gydytų ir kalėjimuose
Bet gydymo sulauktų ir kalintieji. Šiuo metu Lietuvos kalėjimuose bausmę atlieka 176 kaliniai, nuteisti už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus – prievartavimą, žaginimą, tvirkinimą, dar 8 suimti – laukia teismų pabaigos.
„Nuteistiesiems tokia priemonė bus pasiūlyta“, – minėjo teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Tik vargu ar atsirastų daug tokių, kurie kaip A. Ulvidas gydymo pageidautų.
„Tokių atvejų nėra daug“, – pridūrė Kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys.
Kalėjimų sistemoje jau anksčiau veikė speciali programa, skirta pedofilų gydymui.
„Maždaug 5-6 metai kaip SeNAT programa neveikia, o ji būtent sukurta darbui su tokiais asmenimis“, – kalbėjo M. Kairys.
Ją norima atnaujinti ir vėl pasiūlyti nuteistiesiems.
„Šita grupė asmenų rizikos grupė, mes juos ir turime saugoti dėl galimo smurto prieš juos, rengiamas projektas, kur viename iš kalėjimų bus uždaras būrys, kur dirbs socialinis darbuotojas su jais, užimtumo specialistas, psichologas...“ – aiškino M. Kairys.
Nuo šių metų pagal Konstitucinio teismo išaiškinimą už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteisti asmenys gali būti paleisti ir lygtinai. Seimo narys Vytautas Sinica net siūlo taikyti cheminę kastraciją.
Ką apie cheminę pedofilų kastraciją mano gyventojai?
„Jeigu kastruotų? – Eunuchai būtų – Ar dingtų tas polinkis? – Nedingtų, didžiai abejoju.“
„O galvos tai nenupjausi, proto neišimsi, ten tos kur yra ląstelės ne taip mąstančios. Jų iš viso neturėtų būti gyvenime ir pasaulyje.“
„Smegenų vėžys, kuris sugraužia ir tave, ir aplinkinius ir pasitikėjimą. Čia sudėtinga, žmogus pasikeičia visapusiškai, pasąmonė, jis kitaip mąsto, jis ligonis.“
Tačiau Lietuvoje labai trūksta itin kvalifikuotų ir specifinę sritį išmanančių specialistų.
„Susiduriame kaip ir visos kitos sritys – reikia psichologų, psichiatrų, kvalifikuotų darbuotojų. Tai kalėjimuose jų labai trūksta“, – sakė R. Tamašunienė.
„Reikia 1-2 metų, kad specialistus paruoštume ir turėtume specialistų ratą, kurie suteiktų tiek įkalinimo įstaigose, tiek išorėje“, – tikino L. Kukuraitis.
Pasak teisingumo ministrės, būtina išspręsti ir specialistų, dirbsiančių kalėjimuose, atlygio klausimą.
„Nepareigūniškų profesijų įkalinimo įstaigose ar probacijos tarnyboje nepakankamas darbo užmokestis ir labai sudėtinga darbo aplinka – dažnai ir agresijos būna, ir netinkamo elgesio šitų darbuotojų atžvilgiu iš nuteistųjų pusės“, – pasakojo R. Tamašunienė.
Kiek valstybei gali atsieiti gydymas asmenų, turinčių seksualinį potraukį vaikams – ministrai skaičių nepateikia.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.